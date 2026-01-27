Kijött a svájci rangsor, amin a lengyelek és a románok is csak a hátunkat nézik: hatalmasat javított Magyarország

Magyarország a svájci IMD üzleti iskola 2025-ös világrangsorában a 48. helyen végzett 69 ország között, 6 hellyel előrébb, mint 2024-ben – derül ki az Oeconomus elemzéséből.

A rangsor az országok versenyképességét méri, vagyis azt, mennyire képes egy állam tartósan magas életszínvonalat biztosítani, munkahelyeket teremteni és alkalmazkodni a gazdasági-technológiai változásokhoz.