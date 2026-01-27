Kijött a svájci rangsor, amin a lengyelek és a románok is csak a hátunkat nézik: hatalmasat javított Magyarország

Már csak egyetlen lépés maradt: Magyarország 16,2 milliárd euróhoz juthat az Európai Bizottság döntésével
Természetesen a jogállamisági aggályok hátráltatják az ügyet.
Az országok versenyképességét mérték.
Magyarország a svájci IMD üzleti iskola 2025-ös világrangsorában a 48. helyen végzett 69 ország között, 6 hellyel előrébb, mint 2024-ben – derül ki az Oeconomus elemzéséből.
A rangsor az országok versenyképességét méri, vagyis azt, mennyire képes egy állam tartósan magas életszínvonalat biztosítani, munkahelyeket teremteni és alkalmazkodni a gazdasági-technológiai változásokhoz.
A régiós összevetésben Magyarország megelőzte Romániát, Lengyelországot, Horvátországot, Bulgáriát és Szlovákiát is.
Magyarország javulása főként az infrastruktúra és a gazdasági teljesítmény erősödésének köszönhető: hazánk ezen két területen 53,2 és 51,8 pontot szerzett.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán