01. 27.
kedd
01. 27.
kedd
lengyelország életszínvonal imd szlovák magyarország horvátország rangsor Románia

Kijött a svájci rangsor, amin a lengyelek és a románok is csak a hátunkat nézik: hatalmasat javított Magyarország

2026. január 27. 13:05

Az országok versenyképességét mérték.

2026. január 27. 13:05
Magyarország a svájci IMD üzleti iskola 2025-ös világrangsorában a 48. helyen végzett 69 ország között, 6 hellyel előrébb, mint 2024-ben – derül ki az Oeconomus elemzéséből.

A rangsor az országok versenyképességét méri, vagyis azt, mennyire képes egy állam tartósan magas életszínvonalat biztosítani, munkahelyeket teremteni és alkalmazkodni a gazdasági-technológiai változásokhoz.

A régiós összevetésben Magyarország megelőzte Romániát, Lengyelországot, Horvátországot, Bulgáriát és Szlovákiát is.

Magyarország javulása főként az infrastruktúra és a gazdasági teljesítmény erősödésének köszönhető: hazánk ezen két területen 53,2 és 51,8 pontot szerzett.

Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

