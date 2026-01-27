Ft
euractiv magyarország program uniós források európai bizottság

Már csak egyetlen lépés maradt: Magyarország 16,2 milliárd euróhoz juthat az Európai Bizottság döntésével

2026. január 27. 09:09

Hamarosan Csehország, Franciaország és Magyarország kérelmét is jóváhagyhatja az Európai Bizottság, Budapest 16,2 milliárd euróra pályázik.

2026. január 27. 09:09
null

Az Európai Bizottság jóváhagyta nyolc további ország – köztük Olaszország és Lengyelország – védelmi hitelkérelmét a 150 milliárd eurós SAFE-programból, míg Csehország, Franciaország és Magyarország kérelme még elbírálás alatt áll.

Az Euractiv cikke szerint

Magyarország 16,2 milliárd euróra pályázik, de az elbírálást jogállamisági aggályok nehezíthetik.

Andrius Kubilius védelmi biztos szerint a források jelentős részét nem közös beszerzésre fordítanák, ami eltér a program eredeti céljától.

Nyitókép: AFP/Nicolas Tucat

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

