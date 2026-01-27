Már csak egyetlen lépés maradt: Magyarország 16,2 milliárd euróhoz juthat az Európai Bizottság döntésével

Ezt már nem merik elvenni: eurómilliárdokat kap Magyarország, a harmadik legtöbbet egész Európában
Csak Franciaország és Lengyelország hívhat le több forrást.
Hamarosan Csehország, Franciaország és Magyarország kérelmét is jóváhagyhatja az Európai Bizottság, Budapest 16,2 milliárd euróra pályázik.
Az Európai Bizottság jóváhagyta nyolc további ország – köztük Olaszország és Lengyelország – védelmi hitelkérelmét a 150 milliárd eurós SAFE-programból, míg Csehország, Franciaország és Magyarország kérelme még elbírálás alatt áll.
Az Euractiv cikke szerint
Magyarország 16,2 milliárd euróra pályázik, de az elbírálást jogállamisági aggályok nehezíthetik.
Andrius Kubilius védelmi biztos szerint a források jelentős részét nem közös beszerzésre fordítanák, ami eltér a program eredeti céljától.
Ezt is ajánljuk a témában
Csak Franciaország és Lengyelország hívhat le több forrást.
Nyitókép: AFP/Nicolas Tucat
***
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.