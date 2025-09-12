Ezt már nem merik elvenni: eurómilliárdokat kap Magyarország, a harmadik legtöbbet egész Európában

Magyarország a harmadik legnagyobb kedvezményezettje az EU új, olcsó fegyverkezési hitelprogramjának (SAFE), amelynek célja az uniós védelmi kapacitások növelése – írja a Die Presse.

A 150 milliárd eurós keretből Magyarország a lengyel és francia igények után a harmadik legnagyobb részt kaphatja, nagyjából 16 milliárd eurót.

A cikk azt állítja, ez részben költségvetési hiányokat pótolhat, mivel Magyarország számára visszatartják az uniós támogatásokat jogállamisági aggályok miatt. A szerző idézi Szijjártó Péter külügyminisztert, aki hangsúlyozta: Magyarország nem akar háborút és mindig a béke mellett áll ki.