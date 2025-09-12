Ft
Ft
23°C
15°C
Ft
Ft
23°C
15°C
09. 12.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 12.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
háború hitelprogram SAFE Magyarország EU

Ezt már nem merik elvenni: eurómilliárdokat kap Magyarország, a harmadik legtöbbet egész Európában

2025. szeptember 12. 12:17

A 150 milliárd eurós keretből Magyarország a lengyel és francia igények után a harmadik legnagyobb részt kaphatja, az új, olcsó fegyverkezési program célja az uniós védelmi kapacitások növelése.

2025. szeptember 12. 12:17
null

Magyarország a harmadik legnagyobb kedvezményezettje az EU új, olcsó fegyverkezési hitelprogramjának (SAFE), amelynek célja az uniós védelmi kapacitások növelése – írja a Die Presse.

A 150 milliárd eurós keretből Magyarország a lengyel és francia igények után a harmadik legnagyobb részt kaphatja, nagyjából 16 milliárd eurót.

A cikk azt állítja, ez részben költségvetési hiányokat pótolhat, mivel Magyarország számára visszatartják az uniós támogatásokat jogállamisági aggályok miatt. A szerző idézi Szijjártó Péter külügyminisztert, aki hangsúlyozta: Magyarország nem akar háborút és mindig a béke mellett áll ki.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: AFP/Sebastien Bozon

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

Összesen 28 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Türelem
2025. szeptember 12. 14:28
Ursula bejelentette, hogy törölve a fegyverlobbi projektje, minden pénz az uniós polgárok egészségmegőrzésére, az oktatásra, a fiatalok lakáshoz való juttatására, a hátrányos térségek felzárkóztatására, szociális programokra lesz fordítva. Ursula elismerte, hogy a fordulatban nagy szerepet játszott Magyar Péter, az Tisza Párt vezérkara, akik személyesen követelték a különböző lobbik uralta, szervezett projektek feladását, az uniós polgárok példa nélküli érdekérvényesítését. Weber felháborodott, akasztással fenyegette meg Magyar Pétert......
Válasz erre
0
0
juhus-61-62
2025. szeptember 12. 14:24
tudomásom/unk szerint az egész nagyvilág durvanagy adósságból él/pill. (kivétel talán Kína?) FÖLDANYA értékeit a mélyállami/pénzoligarchák harácsolták össze, rgo: most ezektől várjuk/követeljük vissza, a világszinten összesíbolt vagyonukat - ha nem akarják az 5csillagos luxus bunkereikben leélni a hátraléralévőiket nos: FÖLDANYA összes lakói ennél sokkal bölcsebbek. bármilyen színük, identitásuk, vallási esküvéseik is vannak az EMBER: BÉKÉS TERMÉSZETŰ állatka amúgy, pláne, amióta léteznek a boltok. és nem akarnak ölni, csak azért, hogy meglegyen a napi betevő falat előbb OTT: pl. Afrikában adjátok vissza mindazt, amiből ti nemhogy xart, de még gender-elméletet is csináltat- az illegálisan befogadott muszlimok sokkal okosabbak: rgo szűkölve kell menekülnötök hamarosan (csak pl. mert kedvetek volt kicseszni - pl. trianon révén - MO-gal) 2004 óta várunk, de ti azóta is csak 1re nagyobb xarok vagy: bye-bye ursinéne a phizerurad talán képes lesz eltartani majd...
Válasz erre
0
0
nempolitizalok-0
2025. szeptember 12. 14:22
Ez az "olcsó" hitel szerintem nagyon drága lesz. Főleg ha arra költjük amire adják.
Válasz erre
0
0
ördöngös pepecselés
2025. szeptember 12. 14:08
látom megint bepánikoltak az agyhalottak mert hitel! Az. De kinek pénze nincs a hitelből vásárol. a kutya ott van eltemetve, hogy mire költjük. Ha Ukrajnának adnánk akkor hülyék lennénk mint a hajlandók. Ha drága, túlárazott nyugati fegyver vennénk akkor balekok lennénk. És itt van egint szükség Orbán zsenialitására. Magyar fegyvert fogunk venni(hogy mit kapott eddig a beindított fegyvergyártásért) és némi amerikait, hogy uncle Donald is mosolyogjon.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!