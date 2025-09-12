Ezt már nem merik elvenni: eurómilliárdokat kap Magyarország, a harmadik legtöbbet egész Európában

Hoppá: kijöttek a friss számok, 16 milliárd eurónyi forrást kaphat Magyarország Brüsszelből
A 150 milliárd eurós keretből hazánk a lengyel és francia igények után a harmadik legnagyobb részt kaphatja.
A 150 milliárd eurós keretből Magyarország a lengyel és francia igények után a harmadik legnagyobb részt kaphatja, az új, olcsó fegyverkezési program célja az uniós védelmi kapacitások növelése.
Magyarország a harmadik legnagyobb kedvezményezettje az EU új, olcsó fegyverkezési hitelprogramjának (SAFE), amelynek célja az uniós védelmi kapacitások növelése – írja a Die Presse.
A 150 milliárd eurós keretből Magyarország a lengyel és francia igények után a harmadik legnagyobb részt kaphatja, nagyjából 16 milliárd eurót.
A cikk azt állítja, ez részben költségvetési hiányokat pótolhat, mivel Magyarország számára visszatartják az uniós támogatásokat jogállamisági aggályok miatt. A szerző idézi Szijjártó Péter külügyminisztert, aki hangsúlyozta: Magyarország nem akar háborút és mindig a béke mellett áll ki.
Ezt is ajánljuk a témában
A 150 milliárd eurós keretből hazánk a lengyel és francia igények után a harmadik legnagyobb részt kaphatja.
Nyitókép: AFP/Sebastien Bozon
***
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.