Hoppá: kijöttek a friss számok, 16 milliárd eurónyi forrást kaphat Magyarország Brüsszelből

Magyarország több mint 16 milliárd euró, azaz mintegy 6300 milliárd forint kedvezményes hitelhez juthat az Európai Bizottság új védelmi finanszírozási eszközéből, a SAFE programból – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium közleményében.

A 150 milliárd eurós keretből hazánk a lengyel és francia igények után a harmadik legnagyobb részt kaphatja.

A források a honvédelmi képességek fejlesztését, a hazai védelmi ipar erősítését és a magyar gazdaság stabilitását is szolgálhatják.

A minisztérium kiemelte: a SAFE-hitel a piaci forrásokhoz képest várhatóan mintegy 200 bázisponttal alacsonyabb kamatozású, ami hosszú távon évi több tíz-, majd százmilliárd forintos kamatmegtakarítást hozhat az államháztartásnak.