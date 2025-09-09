Ft
09. 09.
kedd
Nemzetgazdasági Minisztérium SAFE Magyarország hitel Európai Bizottság

Hoppá: kijöttek a friss számok, 16 milliárd eurónyi forrást kaphat Magyarország Brüsszelből

2025. szeptember 09. 20:26

A 150 milliárd eurós keretből hazánk a lengyel és francia igények után a harmadik legnagyobb részt kaphatja.

2025. szeptember 09. 20:26
null

Magyarország több mint 16 milliárd euró, azaz mintegy 6300 milliárd forint kedvezményes hitelhez juthat az Európai Bizottság új védelmi finanszírozási eszközéből, a SAFE programból – közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium közleményében.

A 150 milliárd eurós keretből hazánk a lengyel és francia igények után a harmadik legnagyobb részt kaphatja. 

A források a honvédelmi képességek fejlesztését, a hazai védelmi ipar erősítését és a magyar gazdaság stabilitását is szolgálhatják.

A minisztérium kiemelte: a SAFE-hitel a piaci forrásokhoz képest várhatóan mintegy 200 bázisponttal alacsonyabb kamatozású, ami hosszú távon évi több tíz-, majd százmilliárd forintos kamatmegtakarítást hozhat az államháztartásnak.

A program 2025 és 2030 között érhető el. 

A tagállamoknak november végéig kell benyújtaniuk védelmi ipari beruházási tervüket a Bizottságnak, amelynek jóváhagyása után köthető meg a hitelszerződés.

A kormány hangsúlyozta: a védelmi kiadások növelése mellett továbbra is elkötelezett a fiskális fegyelem fenntartása mellett.

Nyitókép: JONATHAN RAA / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP

 

titi77
2025. szeptember 09. 20:55
hát ha nem külső hitel akkor kvázi rendben van. bár szerintem ez megin' valami átbaszás első fejezete. akkor csodálkoznék ha nem az lenne. résen kell lenni ezekkel a gazemberekkel, mert valamit akarnak cserébe, az 100%!
Válasz erre
0
0
kbexxx
•••
2025. szeptember 09. 20:51 Szerkesztve
A feltételes mód jogos de tény hogy a korábbi költségvetés 27 ig tart addig lehet húzni. De végéig ki kell adni. Mint a kinemvett Szabadságot abban .bizhatnak hogy a tiszának fogják .juttatni Már!..A ciklus elején még lesz fedezete hitelnélkül is Magyarnak.
Válasz erre
0
0
figyelő4322
•••
2025. szeptember 09. 20:49 Szerkesztve
A cím alapján úgy véltem, hogy a brüsszeli gazemberek által visszatartott pénzeket kapja meg az ország. Sajnos csak hitel, és nem derül ki a cikkből, hogy a visszafizetés hogy fog pontosan működni? Ha minden ország CSAK a saját részéért lesz felelős, akkor még TALÁN nem is rossz a deal, hiszen kedvezményes. Viszont ha mindenki felelős mindenkiért, akkor bullcrap a deal!
Válasz erre
0
0
Párhuzamos különvélemény
2025. szeptember 09. 20:40
...hitel... a 3.legnagyobb hát...
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!