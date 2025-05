A BBC cikkéből derült ki, hogy fejsérülést szenvedett Robbie Keane (VIDEÓ)

Keane tavaly nyáron vette át a Ferencváros irányítását, miután elhagyta a Maccabi Tel-Avivot. Az izraeli klubbal szintén bajnoki címet ünnepelhetett, így edzőként két egymást követő szezonban is aranyérmes lett – előbb Izraelben, most pedig Magyarországon.

„Láttam azt a srácot sírni. Ebből is tudom, mennyire sokat jelent nektek a trófea. Nekem is rengeteget jelent. Az ilyen pillanatok és emberek miatt is imádom a futballt” – mondta az ír tréner, aki a drukkerek mellett a családjának is köszönetet mondott. Végül egy frappáns megjegyzéssel zárta gondolatait, amikor a Tottenham menedzserének, Ange Postecoglounak korábbi kijelentésére utalt, miszerint ő a második idényében mindig nyer trófeát új csapatával:

Én nem a második, hanem az első évemben nyerek!”

– tette hozzá Keane.

