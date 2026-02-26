Ft
Magyarország nincs többé egyedül: egy nagyhatalom határozottan beállt Orbán Viktor mellé

2026. február 26. 15:21

Magyarországot egy nagyhatalom támogatja, amely cserébe nem kér semmit – szögezték le az elemzők a Mesterterv legújabb adásában. Mráz Ágoston Sámuel és G. Fodor Gábor a Mandiner főszerkesztőjének, Kereki Gergőnek kérdéseire kifejtették, miért számít sokat Donald Trump és Orbán Viktor politikai, egyúttal személyes barátsága.

2026. február 26. 15:21
Az amerikai szál – vagyis az, hogy Donald Trump amerikai elnök és Marco Rubio külügyminiszter is felsorakozott Orbán Viktor mellett – nagyon fontos, azt üzeni, hogy Magyarország nincs egyedül a szuverenista küzdelmében – szögezte le a Mestertervben Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője. 

Hozzátette: Magyarországot „egy nagyhatalom támogatja, és ezért a nagyhatalom semmit nem kér”. Donald Trumpot idézve elmondta, hogy 

az elnök „azért támogatja Orbán Viktort, mert szereti”, barátjának, jó vezetőnek tartja és támogatja a szuverén Magyarországot.

Mráz Ágoston Sámuel szerint erről szólt a Rubio–Orbán-találkozó és Orbán Viktor közelmúltbéli washingtoni vizitje is. Azt a következtetést vonta le: Magyarország nincsen egyedül, 

az Egyesült Államok támogatja – és ennek a támogatásnak nincsen ára, hanem Trump és Orbán barátságról, kettőjük személyes a kapcsolatáról szól. 

Vagyis „ha Magyar Péter lenne a miniszterelnök, az az érzésem, hogy se Rubio, se Donald Trump (…) nem jönne Magyarországra, Magyarország elvesztené ezt a személyes kapcsolatokon alapuló, a szuverén Magyarországot támogató amerikai segítséget.”

Amerikának érdeke Orbán Viktor sikere

G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója a műsorban azt mondta: visszatért a politikai romantika, „a személyes viszonyok, a barátság, a politikai barátság (…) szerepe felértékelődött”. 

Megerősítette, hogy „az egész világ számára nyilvánvaló”, hogy Donald Trump és Orbán Viktor között létezik politikai barátság. Marco Rubiót idézte, aki úgy nyilatkozott: 

Amerikának érdeke Orbán Viktor sikere – tehát nem Orbán Viktor érdeke Amerika támogatása.

„Mindaz, amit Orbán Viktor képvisel, amit megjelenít a politikájával, az előfutára, megjelenítője annak a politikának, amit Donald Trump művel Amerikában” – tette hozzá a Mestertervben G. Fodor Gábor.

Nyitókép forrása: Saul Loeb / AFP

 

