Magyarország nincs többé egyedül: egy nagyhatalom határozottan beállt Orbán Viktor mellé

az Egyesült Államok támogatja – és ennek a támogatásnak nincsen ára, hanem Trump és Orbán barátságról, kettőjük személyes a kapcsolatáról szól.
Vagyis „ha Magyar Péter lenne a miniszterelnök, az az érzésem, hogy se Rubio, se Donald Trump (…) nem jönne Magyarországra, Magyarország elvesztené ezt a személyes kapcsolatokon alapuló, a szuverén Magyarországot támogató amerikai segítséget.”
Amerikának érdeke Orbán Viktor sikere
G. Fodor Gábor, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója a műsorban azt mondta: visszatért a politikai romantika, „a személyes viszonyok, a barátság, a politikai barátság (…) szerepe felértékelődött”.
Megerősítette, hogy „az egész világ számára nyilvánvaló”, hogy Donald Trump és Orbán Viktor között létezik politikai barátság. Marco Rubiót idézte, aki úgy nyilatkozott: