Magyarország nincs többé egyedül: egy nagyhatalom határozottan beállt Orbán Viktor mellé

Az amerikai szál – vagyis az, hogy Donald Trump amerikai elnök és Marco Rubio külügyminiszter is felsorakozott Orbán Viktor mellett – nagyon fontos, azt üzeni, hogy Magyarország nincs egyedül a szuverenista küzdelmében – szögezte le a Mestertervben Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője.

Hozzátette: Magyarországot „egy nagyhatalom támogatja, és ezért a nagyhatalom semmit nem kér”. Donald Trumpot idézve elmondta, hogy