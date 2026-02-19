Ft
béketanács magyarország egyesült államok donald trump orbán viktor

Erre nem kellett sokat várni: Orbán Viktor reagált Trump dicsérő szavaira

2026. február 19. 16:54

A miniszterelnök úgy fogalmazott, Donald Trump támogatása nagyban hozzájárul Magyarország békéjének fenntartásához.

2026. február 19. 16:54
null

Mint ahogy lapunk is beszámolt, nyilvánosan is támogatásáról biztosította Orbán Viktor miniszterelnököt Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke, aki a Béketanács megalakuló ülésén egyértelművé tette: a közelgő választáson teljes mellszélességgel a magyar miniszterelnök mellett áll.

A dicsérő szavakra Facebook-oldalán a magyar miniszterelnök is reagált. Mint fogalmazott:

Barátokkal minden könnyebb. A béke is. Köszönjük, Elnök úr!”

Nyitókép: SAUL LOEB / AFP

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Türelem
2026. február 19. 18:51
Köszönjük Elnök Úr! vannak magyarok és vannak magyarul beszélő primitív emberek - patikus és társaik, a nemzet szégyenei....de nem tehetnek róla....
Válasz erre
0
0
elcapo-2
2026. február 19. 17:23
Trump vs libsik......nagy a különbség!
Válasz erre
4
0
belbuda
2026. február 19. 17:18
Borzalom,amit Bástya elvtárs előad…🤮🤮🤮
Válasz erre
1
9
patikus-3
2026. február 19. 17:09
A miniszterelnök úgy fogalmazott, Donald Trump támogatása nagyban hozzájárul Magyarország békéjének fenntartásához. A dicsérő szavakra Facebook-oldalán a magyar miniszterelnök is reagált. Mint fogalmazott: "Barátokkal minden könnyebb. A béke is. Köszönjük, Elnök úr!” B+ Mandi, döntsd már el, hogy akkor most hogy fogalmazott?
Válasz erre
3
5
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!