Erre nem kellett sokat várni: Orbán Viktor reagált Trump dicsérő szavaira

Trump a magyar választásokról beszélt a Béketanács első ülésén: „A teljes támogatásom Orbán Viktoré” (VIDEÓ)
Az amerikai elnök kijelentette: a magyar kormányfő hihetetlen munkát végez, különösen a bevándorlás kezelésében.
A miniszterelnök úgy fogalmazott, Donald Trump támogatása nagyban hozzájárul Magyarország békéjének fenntartásához.
Mint ahogy lapunk is beszámolt, nyilvánosan is támogatásáról biztosította Orbán Viktor miniszterelnököt Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke, aki a Béketanács megalakuló ülésén egyértelművé tette: a közelgő választáson teljes mellszélességgel a magyar miniszterelnök mellett áll.
A dicsérő szavakra Facebook-oldalán a magyar miniszterelnök is reagált. Mint fogalmazott:
Barátokkal minden könnyebb. A béke is. Köszönjük, Elnök úr!”
