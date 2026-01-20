Érkezik a trónörökös: újabb babát vár JD Vance felesége

Ohióból jöttem, Grönlandra tartok, mesterségem címere E... Ó...
Az Egyesült Államok alelnöke közösségi oldalán osztotta meg az örömhírt.
Az Egyesült Államok alelnöke, JD Vance és felesége, Usha Vance a negyedik gyermeküket várják – jelentette be a pár kedden egy Instagram-posztban, amelyben azt írták, hogy kisfiú születésére július végén készülnek.
Nagyon izgatottan osztjuk meg a hírt, hogy Usha a negyedik gyermekünkkel várandós, méghozzá kisfiúval. Usha és a baba jól vannak, és mindannyian alig várjuk, hogy július végén köszönthessük őt”
– írták.
Nyitókép forrása: JEFF KOWALSKY / AFP
