Ft
Ft
0°C
-8°C
Ft
Ft
0°C
-8°C
01. 21.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
01. 21.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
jd vance usha vance egyesült államok

Érkezik a trónörökös: újabb babát vár JD Vance felesége

2026. január 20. 22:54

Az Egyesült Államok alelnöke közösségi oldalán osztotta meg az örömhírt.

2026. január 20. 22:54
null

Az Egyesült Államok alelnöke, JD Vance és felesége, Usha Vance a negyedik gyermeküket várják – jelentette be a pár kedden egy Instagram-posztban, amelyben azt írták, hogy kisfiú születésére július végén készülnek. 
 

Nagyon izgatottan osztjuk meg a hírt, hogy Usha a negyedik gyermekünkkel várandós, méghozzá kisfiúval. Usha és a baba jól vannak, és mindannyian alig várjuk, hogy július végén köszönthessük őt”

 – írták. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Magyar Péter súlyos hibát követett el – Márki-Zay Péter útján jár a Tisza-vezér

Magyar Péter súlyos hibát követett el – Márki-Zay Péter útján jár a Tisza-vezér
Tovább a cikkhezchevron

Nyitókép forrása: JEFF KOWALSKY / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 31 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nuevoreynuevaley
2026. január 21. 08:32
Ez a fajgyalazo a fidkanyok uj kedvence ?
Válasz erre
0
2
Héja
2026. január 21. 08:00
Vance rokonszenvesen kemény fickó. Lesz még belőle elnök.
Válasz erre
4
0
auditorium
2026. január 21. 07:59
Jó példával jár elöl V. és felesége az amerikai családoknak.
Válasz erre
3
1
gullwing
2026. január 21. 07:46
Amerika következő elnöke és felesége tesz azért hogy a normálisok többen legyenek! 👍👍👍👍
Válasz erre
5
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!