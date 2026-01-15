Ohióból jöttem, Grönlandra tartok, mesterségem címere E... Ó...

Azért nem, mert intellektuális tartalom, élesség és alkalmazkodóképesség helyett az évtizedes bizonyosságok rutinja hajtja előre, és amint szembejön valami, ami nem a rutin, légüres térben találja magát.

Demokráciák rugalmas hadtestjének gondolja magát, miközben fejben olyan törékeny, mint Konsztantyin Csernyenko combnyaka.

Az Egyesült Államok alelnöke ezt élvezi: az évtizedes bizonyosságok rutinjából kilógó intellektuális labdákat dob fel az európai fősodornak, aztán (szigorúan kamerán kívül, esetleg bizalmasnak hitt Signal-csoportokban) röhög a vergődésen. Európában szabadság és demokrácia van – gondolják magukról. Nem, nincs – mondja Vance, és még magasabb tűzfalakon kívül nincs ellenérv. Európa az Egyesült Államok értékes és nélkülözhetetlen szövetségese – gondolják magukról. Nem, nem vagytok azok, hanem önsorsrontó tökfilkók vagytok – mondja Vance, és még gyengébb versenyképességi adatokon kívül nincs ellenérv. Putyin nem győzhet – gondolják. De igen – mondja Vance, és halvaszületett ukrajnai pénzégetésen kívül nincs ellenérv. Ilyen Ukrajnához meg Venezuelához hasonló, légüres térben lebegő szürkezónákban garázdálkodhat az erősebb, de az Európai Unió területe szent, sérthetetlen, és védhető – gondolják magukról. Nem, nem az, adjátok ide Grönlandot – mondja Vance, és az európai fősodor már megy is tárgyalni az amerikai igényekről. Mit parancsol, erősebb elvtárs? Több bázist? Esetleg ásványi anyagot? Sir, konyhakészre is külszíni fejtsük Önnek?

És tényleg: miért ne venné el Grönlandot az Egyesült Államok? Azért, mert a követelése abszurd és értelmetlen? Na és –

Vlagyimir Putyinéi is azok Ukrajnában, ahogy (bocsánat, drága barátaim) reálisan szemlélve akár Kínát is érdekelhetné kevésbé, hogyan élnek Formosa szigetén. A geopolitikai elképzelések jelentős része nem természeti törvény, hanem idioszinkratikus gondolat erős emberek fejében. Nem normatív értelemben lesz igazsággá vagy őrültséggé, hanem a mögé felsorakozó rakéták számának függvényében. Nyers katonai és gazdasági erő híján fújhatjuk a normatív igazságot, ahogy fújhatja minden ukrán is, aki nem kívánt a Putyin fejében élő démonok miatt meghalni. Putyin démonjai mögött van erő, az ő igazsága mögött nincs. Fait accompli. Csak azzal nem számoltunk, hogy nem kizárólag gonosz diktátoroknak lehetnek démonjaik.