Brüsszel szabályai szerint vizsgálják Magyar Péter tőzsdei ügyleteit, ebbe még Orbán Viktor sem szólhat bele

Az ügyben azért indult vizsgálat, mert Magyar Péter volt barátnője, Vogel Evelin egy kiszivárgott hangfelvételen arról beszélt, hogy az ellenzéki politikus olyan információk birtokában tőzsdézett, amelyekről „nem lehetett volna tudnia”.

A hallottak alapján a piacfelügyeletet ellátó Magyar Nemzet Bank és a Nemzeti Nyomozó Iroda is nyomozást indított, mivel fennáll a bennfentes kereskedés, mint bűncselekmény gyanúja.

Brüsszel szabályai szerint folyik a vizsgálat

A bennfentes kereskedelemre vonatkozó magyar jogszabályok teljes mértékben összhangban vannak az Európai Unió minden tagállam számára kötelezően alkalmazandó irányelvével. Az 596/2014 számú MAR irányelv célja a piaci visszaélések megelőzése és a befektetők védelme.

Az uniós szabályok előírják, hogy a bennfentes kereskedelem esetén a tagállami hatóságoknak kötelező büntetőjogi intézkedéseket hozniuk, amely pénzbüntetés és szabadságvesztés.

Az EU-s irányelv szabályozza a felügyeleti eljárás részleteit is, Magyarországon a piac felügyeletét a Magyar Nemzeti Bank végzi. A bennfentes kereskedelem a btk. szerint 3-5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Manfred Weber előtt sem marad titokban az ügy

A jelek szerint Magyar Péter tőzsdei tranzakciói kimerítik a bennfentes kereskedés bűncselekményét, ráadásul súlyosbító körülmény a btk 410-es paragrafusa szerint, hogy a politikus

akkoriban a Bankholding felügyelőbizottsági tagjaként pénzügyi szervezet tisztségviselőként követhette el a bűncselekményt

és nem kizárt, hogy különösen nagy értékű, 50 millió forintot meghaladó volt a tranzakciók értéke.

Ha tehát Magyar Pétert bűnösnek mondja ki a bíróság, akkor akár 5 év szabadságvesztés is várhat rá, mivel e tényezők súlyosbító körülményeknek számítanak.

Ráadásul az uniós irányelv szerint az MNB-nek jelentési kötelezettsége van a párizsi székhelyű Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA) felé, vagyis ha Magyar Péter valóban bűncselekményt követett el, akkor az uniós intézményeket is értesíteni kell erről, de már maga a vizsgálat is hírértékű.

Ezt már aligha ússza meg az ellenzéki politikus

Noha Magyar Péter az EP-képviselői mandátuma miatt megilletni a mentelmi jog, a diszkóbotránnyal ellentétben a bennfentes kereskedelem bizonyítása esetén aligha ússza meg a következményeket. Ennek oka, hogy az ilyen horderejű cselekmények súlyos következményekkel járhatnak, mivel veszélyeztetik a tőkepiacon a verseny tisztaságát, aláássák a befektetők bizalmát és amennyiben a hatóságok nem folytatnak le teljes körű, objektív és átlátható vizsgálatot, vagy nem lesz arányos a büntetés, abban az esetben az MNB függetlenségébe vetett bizalom is meginoghat, valamint tovább erősítheti a jogállamisággal kapcsolatos uniós aggályokat is.

Ez tehát azt jelenti, hogy Manfred Webernek és az Európai Néppártnak is érdemben kell reagálnia Magyar Péter aggályos tőzsdei tranzakcióira, mivel a magyar hatóságoknak jelentési kötelezettségük van az uniós intézmények felé.

Magyar Péter tehát hiába próbálja meg Orbán Viktor miniszterelnök személyes ellehetetlenítési akciójaként beállítani a vélhetően törvénytelen tőzsdei ügyleteivel kapcsolatban folyamatban lévő hatósági eljárásokat. Ennek oka, hogy a nyomozás a volt barátnőjének az információi alapján indult és a vizsgálatot az Európai Unió szigorú szabályai szerint kell lefolytatni.

Ha az EU azt tapasztalná, hogy a magyarországi eljárással kapcsolatban problémák merülnek fel, akkor az ESMA, mint uniós hatóság is vizsgálatot kezdeményezhetne, vagyis még Orbán Viktornak sincs lehetősége arra, hogy befolyásolja az eljárást.

Nem ez az első, hogy Magyar Pétert nagy összegű visszaéléssel hozták összefüggésbe. Korábban Hadházy Ákos baloldali képviselő hozta nyilvánosságra a Diákhitel Központ túlárazott szerződéseit, amelyeket Magyar Péter vezetése idején kötöttek, de kiderült az is, hogy a politikus testvére, Magyar Márton több olyan állami intézménynek is szerepelt a fizetési listáján, amelyet Magyar Péter vezetett.

A bennfentes kereskedelemnek már a gyanúja is komoly károkat okozhat egy ország részvénypiacán, mivel a befektetők bizalmát az ilyen ügyek gyorsan lenullázhatják.

Ez érthető is, mivel a szenzitív információk tisztességtelen előnyökhöz juttatják az érintetteket, ráadásul a részvények árfolyamára is komoly hatást gyakorolhatnak még akkor is, ha később bebizonyosodik, mégsem bennfentes információ alapján valósult meg a vitatott kereskedés.

Nyitókép: Balint Szentgallay / NurPhoto / NurPhoto via AFP