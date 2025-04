Ezt már aligha ússza meg Magyar Péter, a jelek egy irányba mutatnak (VIDEÓ)

Hogyan juthatott érzékeny információkhoz Magyar Péter?

A napokban több azzal kapcsolatos felvetés is napvilágra került, honnan értesülhetett Magyar Péter arról, mikor érdemes Opus-papírokat vásárolnia. Magyar a kérdéses időszakban, 2023 nyarán a Bankholding felügyelőbizottságának volt a tagja. Mind a Bankholding, mind az Opus Mészáros Lőrinc érdekeltségébe tartozik.

Ennek ellenére szinte kizárt, hogy Magyar hivatalos csatornákon keresztül szerzett volna tudomást az Opus tervezett részvény-visszavásárlási akciójáról.

Ezt támasztják alá a Vogel Evelin által a kiszivárgott hangfelvételen elmondottak, akit egyébként már tanúként is meghallgattak az ügyben. A hangfelvétel azért is tekinthető hiteles forrásnak, mert nem csak Vogel, de beszélgetőtársa is rögzítette a találkozón elhangzottakat, ami kizárja a felvétel manipulálásának lehetőségét. Ráadásul annak tartalma elsősorban nem Magyar Péter tőzsdei tranzakcióiról szólt, a bennfentes kereskedésre utaló rész pusztán a beszélgetés egy mellékszála volt.

Az sem életszerű, hogy az Opus részvényprogramjának tervezete idő előtt kiszivárgott volna az alkalmazottak széles körében, pláne nem a Bankholdingon belül, ráadásul pont a felügyelőbizottság ülésén.

Életszerű ugyan, hogy Magyar Péter pozíciójának köszönhetően értesült az Opus szenzitív információnak számító terveiről, ugyanakkor ez az értesülés minden bizonnyal informálisan jutott el a pártvezetőhöz.

Erre utal az is, hogy Magyar az utolsó pillanatban adta el meglévő részvényeit és vásárolt Opus-papírokat, mindössze pár órával a bejelentés előtt. A hatóságoknak pont az vált gyanússá, hogy a politikus feltűnően nagy értékű tranzakciókra adott megbízást.

Korábbi sajtóinformációk szerint Magyar Péter úgy akart kibújni az ellen felhozott vádak alól, hogy azt állította, július 25-én vásárolta az Opus-részvényeket, amelyek értéke akkor már jóval meghaladta a 300 forintot, vagyis egy ilyen vásárlás a laikusok számára is egyértelmű, hogy nem lett volna kifizetődő. Bár biztosan nem tudni, de az ellenzéki politikus vélhetően a tranzakciók könyvelési idejével próbálhatott meg trükközni – csakhogy az MNB pontos nyilvántartást vezet ezekről az ügyletekről.