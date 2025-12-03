Kellemetlen: hiába a Tisza önbizalomkampánya, a vezetés egész vármegyéket tart megnyerhetetlennek

A Tisza Párt elnöksége tisztában van azzal, hogy Magyar Péterék jelöltjei csak bizonyos körzetekben rúghatnak labdába a tavaszi parlamenti választáson, miközben a kormánypártok által „uralt” egész vármegyék érinthetetlennek számítanak a baloldal számára. Erről beszélt a Magyar Nemzetnek a Tisza Párt elnökségének dolgozó informátor.

Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád, Békés vármegye és a Hajdúság egy része is érinthetetlen a tiszások számára

– emelte ki a forrás, de a felsoroltakon kívül