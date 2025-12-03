Ft
12. 03.
szerda
Tisza Párt Magyar Péter választás

Kellemetlen: hiába a Tisza önbizalomkampánya, a vezetés egész vármegyéket tart megnyerhetetlennek

2025. december 03. 08:39

A legfelsőbb tiszás köröktől származó információk szerint a Tisza csak egyes körzetekben rúg labdába.

2025. december 03. 08:39
null

A Tisza Párt elnöksége tisztában van azzal, hogy Magyar Péterék jelöltjei csak bizonyos körzetekben rúghatnak labdába a tavaszi parlamenti választáson, miközben a kormánypártok által „uralt” egész vármegyék érinthetetlennek számítanak a baloldal számára. Erről beszélt a Magyar Nemzetnek a Tisza Párt elnökségének dolgozó informátor.

Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád, Békés vármegye és a Hajdúság egy része is érinthetetlen a tiszások számára

– emelte ki a forrás, de a felsoroltakon kívül 

több más vármegyére is ugyanígy tekintenek a Tisza Párt belső körei.

Mint mondta, Magyar Péter a nagy neveket és sztárokat nem indítja olyan helyeken, ahol felmerül a vereség esélye. Ők inkább olyan körzeteket kaptak, amelyeken legutóbb a baloldali összefogás könnyebben nyert, így minden fontos tiszás megkapja a beígért jutalmát. Hozzátette, Magyar Péterék is tisztában vannak vele, hogy több olyan megye van, ahol labdába se rúghatnak a kormánypártok indulójával szemben.

Nyitókép: Facebook
 

 

