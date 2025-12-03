Kellemetlen: hiába a Tisza önbizalomkampánya, a vezetés egész vármegyéket tart megnyerhetetlennek

Az EP kétséget sem hagy afelől, hogy Magyar Péterék „mögött” áll
Ez akár leleplezésnek is beillik.
A legfelsőbb tiszás köröktől származó információk szerint a Tisza csak egyes körzetekben rúg labdába.
A Tisza Párt elnöksége tisztában van azzal, hogy Magyar Péterék jelöltjei csak bizonyos körzetekben rúghatnak labdába a tavaszi parlamenti választáson, miközben a kormánypártok által „uralt” egész vármegyék érinthetetlennek számítanak a baloldal számára. Erről beszélt a Magyar Nemzetnek a Tisza Párt elnökségének dolgozó informátor.
Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád, Békés vármegye és a Hajdúság egy része is érinthetetlen a tiszások számára
– emelte ki a forrás, de a felsoroltakon kívül
több más vármegyére is ugyanígy tekintenek a Tisza Párt belső körei.
Mint mondta, Magyar Péter a nagy neveket és sztárokat nem indítja olyan helyeken, ahol felmerül a vereség esélye. Ők inkább olyan körzeteket kaptak, amelyeken legutóbb a baloldali összefogás könnyebben nyert, így minden fontos tiszás megkapja a beígért jutalmát. Hozzátette, Magyar Péterék is tisztában vannak vele, hogy több olyan megye van, ahol labdába se rúghatnak a kormánypártok indulójával szemben.
Nyitókép: Facebook