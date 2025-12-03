Nem várt leleplezés: brit exkatona szervezhetett merényleteket Ukrajnában

A brit állampolgárt októberben fogták el. Az ügyben az SZBU a brit titkosszolgálatokkal is együttműködött. A gyanúsítottat jelenleg államellenes bűncselekmények miatt tartják fogva;

bűnössége esetén akár 12 év börtön is kiszabható.

Az ukrán sajtóban és fórumokon felmerült annak gyanúja is, hogy a férfi közreműködhetett több idei ukrajnai merénylet vagy merényletkísérlet előkészítésében (köztük Demjan Hanul, Irina Farion és Andrij Parubij elleni támadásokban). Ezeket a szálakat az SZBU egyelőre nem erősítette meg hivatalosan, de vizsgálja.

A Kárpáti Igaz Szó azt írta, idén augusztusban az SZBU kilenc főből álló orosz kémhálózatot számolt fel hat ukrán régióban. Az ügynököket a Telegramon, kifejezetten Kreml-barát csoportokban toborozták.

Feladatuk kulcsfontosságú infrastrukturális és katonai objektumok felderítése lett volna. A letartóztatottak között két önkormányzati tisztségviselő (Dnyipro és Juzsnij városából) is szerepelt, akiket aktív oroszbarát hozzászólásaik alapján azonosítottak. Az SZBU állítása szerint az FSZB-s tartótisztjüket is identifikálták.