Ft
Ft
5°C
0°C
Ft
Ft
5°C
0°C
12. 03.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 03.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
FSZB SZBU Ukrajna

Nem várt leleplezés: brit exkatona szervezhetett merényleteket Ukrajnában

2025. december 03. 13:35

A KGB utódszervének dolgozó férfit fogtak az ukránok.

2025. december 03. 13:35
null

Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) őrizetbe vett egy brit állampolgárt, aki a gyanú szerint az orosz FSZB-nek dolgozott, katonai információkat adott át, valamint terrorcselekményeket készített elő – számolt be róla a Sky News. A férfi – akit az ukrán média Dylan Earne-ként azonosított – 2024 elején érkezett Ukrajnába, hivatalosan az ukrán fegyveres erők külföldi kiképzőjeként.

Az SZBU szerint azonban az orosz titkosszolgálat gyorsan beszervezte:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Élő adásban törölték fel a padlót Török Gáborral: csúnyán beárazták Csányi Sándor alkalmazottját

Élő adásban törölték fel a padlót Török Gáborral: csúnyán beárazták Csányi Sándor alkalmazottját
Tovább a cikkhezchevron

„könnyű és gyors pénz” ígéretével vették rá az együttműködésre.

A vádak szerint:

  • átadta az ukrán déli régiókban található kiképzőközpontok pontos koordinátáit,
  • továbbított adatokat a külföldi (köztük brit) kiképzők személyéről és tartózkodási helyéről,
  • utasításokat kapott egy improvizált robbanószerkezet (IED) elkészítéséhez,
  • egy rejtekhelyről fegyvert – pisztolyt két megtöltött tárral – is átvehetett volna orosz megbízói utasítására.

A brit állampolgárt októberben fogták el. Az ügyben az SZBU a brit titkosszolgálatokkal is együttműködött. A gyanúsítottat jelenleg államellenes bűncselekmények miatt tartják fogva;

bűnössége esetén akár 12 év börtön is kiszabható.

Az ukrán sajtóban és fórumokon felmerült annak gyanúja is, hogy a férfi közreműködhetett több idei ukrajnai merénylet vagy merényletkísérlet előkészítésében (köztük Demjan Hanul, Irina Farion és Andrij Parubij elleni támadásokban). Ezeket a szálakat az SZBU egyelőre nem erősítette meg hivatalosan, de vizsgálja.

A Kárpáti Igaz Szó azt írta, idén augusztusban az SZBU kilenc főből álló orosz kémhálózatot számolt fel hat ukrán régióban. Az ügynököket a Telegramon, kifejezetten Kreml-barát csoportokban toborozták.

Feladatuk kulcsfontosságú infrastrukturális és katonai objektumok felderítése lett volna. A letartóztatottak között két önkormányzati tisztségviselő (Dnyipro és Juzsnij városából) is szerepelt, akiket aktív oroszbarát hozzászólásaik alapján azonosítottak. Az SZBU állítása szerint az FSZB-s tartótisztjüket is identifikálták.

A nyitókép forrása: Sergei CHUZAVKOV / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
karcos-2
2025. december 03. 13:39
Köcsög jellemtelen Mandiner tudatosan nehezíti az adott kommentekre való válaszadást. Igazi kisganyé tempó. Pár perc alatt orvosolható lehetne. 2x kell beírni egy egy komment alá a választ hogy láthatóvá váljon Aki ilyen sunyi hulladék az mindenre képes.
Válasz erre
0
10
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!