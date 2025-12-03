Bosszúból próbálta meg kirúgni az ukrán titkosszolgálat vezetőjét Zelenszkij bukott szövetségese
Andrej Jermak túl messzire ment.
A KGB utódszervének dolgozó férfit fogtak az ukránok.
Az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) őrizetbe vett egy brit állampolgárt, aki a gyanú szerint az orosz FSZB-nek dolgozott, katonai információkat adott át, valamint terrorcselekményeket készített elő – számolt be róla a Sky News. A férfi – akit az ukrán média Dylan Earne-ként azonosított – 2024 elején érkezett Ukrajnába, hivatalosan az ukrán fegyveres erők külföldi kiképzőjeként.
Az SZBU szerint azonban az orosz titkosszolgálat gyorsan beszervezte:
„könnyű és gyors pénz” ígéretével vették rá az együttműködésre.
A vádak szerint:
A brit állampolgárt októberben fogták el. Az ügyben az SZBU a brit titkosszolgálatokkal is együttműködött. A gyanúsítottat jelenleg államellenes bűncselekmények miatt tartják fogva;
bűnössége esetén akár 12 év börtön is kiszabható.
Az ukrán sajtóban és fórumokon felmerült annak gyanúja is, hogy a férfi közreműködhetett több idei ukrajnai merénylet vagy merényletkísérlet előkészítésében (köztük Demjan Hanul, Irina Farion és Andrij Parubij elleni támadásokban). Ezeket a szálakat az SZBU egyelőre nem erősítette meg hivatalosan, de vizsgálja.
A Kárpáti Igaz Szó azt írta, idén augusztusban az SZBU kilenc főből álló orosz kémhálózatot számolt fel hat ukrán régióban. Az ügynököket a Telegramon, kifejezetten Kreml-barát csoportokban toborozták.
Feladatuk kulcsfontosságú infrastrukturális és katonai objektumok felderítése lett volna. A letartóztatottak között két önkormányzati tisztségviselő (Dnyipro és Juzsnij városából) is szerepelt, akiket aktív oroszbarát hozzászólásaik alapján azonosítottak. Az SZBU állítása szerint az FSZB-s tartótisztjüket is identifikálták.
