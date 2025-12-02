Bosszúból próbálta meg kirúgni az ukrán titkosszolgálat vezetőjét Zelenszkij bukott szövetségese

Egyre súlyosabb belső konfliktus feszíti az ukrán államapparátust: a Strana.Today az Ukrajinszka Pravda értesüléseire hivatkozva azt írja, hogy Andrej Jermak, az elnöki hivatal nemrég megbukott vezetője már távozása előtt egy héttel kezdeményezte a titkosszolgálat (SzBU) főnökének, Vaszil Maljuknak az eltávolítását.

Jermak úgy vélte, Maljuk „elszúrta” a Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) akcióját, és nem nyújtott védelmet számára a belpolitikai csatározásban.

A Pravda által idézett források szerint a házkutatások napján Maljuk a miniszterelnök-helyettes Mihajlo Fedorovval, valamint a NABU és a Különleges Korrupcióellenes Ügyészség (SZAP) vezetőivel együtt érkezett a Bankovára, hogy közvetítőként próbálják enyhíteni a korrupcióellenes szervek és az elnöki hivatal közötti feszültséget. A küldöttséget Volodimir Zelenszkij olyan hangulatban fogadta, „mint aki hirtelen felismerte: a két fronton – külsőn és belsőn – zajló harcok már nem egyes politikai szereplőket, hanem magát az ország irányíthatóságát veszélyeztetik”.