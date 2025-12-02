Ft
korrupció NABU SZAP Jermak Zelenszkij Ukrajna orosz-ukrán háború

Bosszúból próbálta meg kirúgni az ukrán titkosszolgálat vezetőjét Zelenszkij bukott szövetségese

2025. december 02. 09:55

Andrej Jermak túl messzire ment.

2025. december 02. 09:55
null

Egyre súlyosabb belső konfliktus feszíti az ukrán államapparátust: a Strana.Today az Ukrajinszka Pravda értesüléseire hivatkozva azt írja, hogy Andrej Jermak, az elnöki hivatal nemrég megbukott vezetője már távozása előtt egy héttel kezdeményezte a titkosszolgálat (SzBU) főnökének, Vaszil Maljuknak az eltávolítását.

Jermak úgy vélte, Maljuk „elszúrta” a Nemzeti Korrupcióellenes Iroda (NABU) akcióját, és nem nyújtott védelmet számára a belpolitikai csatározásban.

A Pravda által idézett források szerint a házkutatások napján Maljuk a miniszterelnök-helyettes Mihajlo Fedorovval, valamint a NABU és a Különleges Korrupcióellenes Ügyészség (SZAP) vezetőivel együtt érkezett a Bankovára, hogy közvetítőként próbálják enyhíteni a korrupcióellenes szervek és az elnöki hivatal közötti feszültséget. A küldöttséget Volodimir Zelenszkij olyan hangulatban fogadta, „mint aki hirtelen felismerte: a két fronton – külsőn és belsőn – zajló harcok már nem egyes politikai szereplőket, hanem magát az ország irányíthatóságát veszélyeztetik”.

Korábbi sajtóértesülések szerint Jermak arra utasította Maljukot, hogy készítsen elő egy gyanúsítást a SZAP vezetője, Olekszandr Klimenko, valamint a Nép Szolgája frakció vezetője, David Arahamija ellen. A titkosszolgálati főnök azonban ezt megtagadta.

Szakértők szerint, ha a legfőbb ügyész, Andrij Kravcsenko is „visszautasító” álláspontra helyezkedik majd az ügy tárgyalásán, 

Zelenszkij stábja elveszítheti befolyását az antikorrupciós szervekkel szemben, ami súlyos belpolitikai instabilitást idézhet elő.

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

***

Tippmann-M4-223
2025. december 02. 10:23
Remélhetőleg mihamarabb elkezdik egymást likvidálni amugyan hohol módra............................
pandalala
2025. december 02. 10:04
Bástyaelvtárs problémás ....
gullwing
2025. december 02. 10:03
súlyos belpolitikai instabilitást idézhet elő. Már évek óta ez van ukilandban... Csak az eu-s gazdák tartják életben a fasz zongorista zselé színházát...
counter-revolution
2025. december 02. 10:01
Kazár kozáktábor.
