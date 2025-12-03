Ft
Baranyi Krisztina Budapest Karácsony Gergely Orbán Viktor

Baranyi Krisztina az utcán kérdezte fel Orbán Viktort – a miniszterelnök nem maradt adós a válasszal (VIDEÓ)

2025. december 03. 13:22

„Ha a budapesti vezetés nem tudja kifizetni a BKV dolgozók fizetését, majd mi megtesszük” – fogalmazott a kormányfő.

2025. december 03. 13:22
null

„Budapest nem a főpolgármester, hanem a nemzet fővárosa. Mindannyiunké” – fogalmazott legújabb Facebook-videója leírásában Orbán Viktor.

A miniszterelnököt Baranyi Krisztina, a IX. kerület polgármestere kérte meg arra, hogy a kormány tárgyaljon Karácsony Gergellyel a főváros anyagi nehézségei kapcsán.

Élő adásban törölték fel a padlót Török Gáborral: csúnyán beárazták Csányi Sándor alkalmazottját

Élő adásban törölték fel a padlót Török Gáborral: csúnyán beárazták Csányi Sándor alkalmazottját
„Miniszterelnök úr lenne egy kérésem. Üljön le személyesen tárgyalni Karácsony Gergellyel” – mondta a kerületi polgármester. „A világon minden ország büszke a fővárosára. Legyünk mi is azok!” – fogalmazta meg üzenetét Baranyi Krisztina.

Orbán Viktor reagálásában kiemelte: „Ez a nemzet fővárosa”, és biztosította mindenkit arról, hogy a kormány segíteni fog Budapesten.

Hozzátette: a Fidesz nem vív háborút a főváros ellen, hiszen az ugyanúgy a központja a kormánypárt országának is.

„Ha a budapesti vezetés nem tudja kifizetni a BKV dolgozók fizetését, majd mi megtesszük” – írta a videó alatt a miniszterelnök.

Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor

kalmanok
2025. december 03. 15:41
Valaki egy otthon startos lakás árát tette fel Magyar Péter győzelmére, masszívan vezet a Tisza a Polymarketen A Polymarket előrejelzési platform népszerűsége és ismertsége akkor ugrott meg igazán, amikor a 2024-es amerikai elnökválasztás példátlan mértékű fogadási tevékenységet váltott ki, és előrejelző piaca rendkívül pontosnak bizonyult Donald Trump győzelmének előrejelzésében. December 3-a szerda dél körül 56 százalékos eséllyel adták Magyar Péter győzelmét és 43 százalékkal Orbán Viktor sikerét. Volt valaki, aki konkrétan 127 ezer dollárt (42 millió forint) tett fel arra, hogy Magyar Péter nyer.
Válasz erre
0
1
csapláros
2025. december 03. 15:33
Hányingert keltő Baranyi AGRESSZÍV NYOMULÁSA. Orbánnak tartása van. Kémekkel, kurvákkal és latrokkal nem fog leülni tárgyalni, mert NINCS MIRŐL. Feladatok voltak, és a feladatukat ezek, a Karigeri és martalóc csürhéje, basztak elvégezni. Baranyi meg elmegy a picsába, hogy mit is akar Orbán visszaszerezni. Ha ezt akarta volna, akkor meglettek volna az ütős jelöltjei a fővárosi választókörzetekbe vagy a főváros élére is akkor, amikor a városépítési-városgazdasági, városmarketing közgazdász, városmenedzsment szakértői, stb. képzések folyamatosak. Az elmúlt 15 év során sokuk szerzett vezetői képességeket és tudományos fokozatokat is.
Válasz erre
0
0
gullwing
2025. december 03. 15:30
Ti okoztátok a csődöt libcsi patkányok! Fizessétek is ki !
Válasz erre
2
0
Obsitos Technikus
2025. december 03. 15:27
Krisztike a karancsalji rém.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!