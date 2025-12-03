Baranyi Krisztina az utcán kérdezte fel Orbán Viktort – a miniszterelnök nem maradt adós a válasszal (VIDEÓ)

Orbán Viktor reagálásában kiemelte: „Ez a nemzet fővárosa”, és biztosította mindenkit arról, hogy a kormány segíteni fog Budapesten.

Hozzátette: a Fidesz nem vív háborút a főváros ellen, hiszen az ugyanúgy a központja a kormánypárt országának is.

„Ha a budapesti vezetés nem tudja kifizetni a BKV dolgozók fizetését, majd mi megtesszük” – írta a videó alatt a miniszterelnök.

