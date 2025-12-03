Baranyi Krisztina az utcán kérdezte fel Orbán Viktort – a miniszterelnök nem maradt adós a válasszal (VIDEÓ)

Tarlósék mindent megtettek, de Karácsonyéknak ez sem volt elég: súlyos milliárdokat égetnek el, és csőddel fenyegetőznek – Gulyás is reagált
Tanácsadókra, törvénysértő prémiumokra és gigaprojektekre van pénz.
„Ha a budapesti vezetés nem tudja kifizetni a BKV dolgozók fizetését, majd mi megtesszük” – fogalmazott a kormányfő.
„Budapest nem a főpolgármester, hanem a nemzet fővárosa. Mindannyiunké” – fogalmazott legújabb Facebook-videója leírásában Orbán Viktor.
A miniszterelnököt Baranyi Krisztina, a IX. kerület polgármestere kérte meg arra, hogy a kormány tárgyaljon Karácsony Gergellyel a főváros anyagi nehézségei kapcsán.
Ezt is ajánljuk a témában
Tanácsadókra, törvénysértő prémiumokra és gigaprojektekre van pénz.
„Miniszterelnök úr lenne egy kérésem. Üljön le személyesen tárgyalni Karácsony Gergellyel” – mondta a kerületi polgármester. „A világon minden ország büszke a fővárosára. Legyünk mi is azok!” – fogalmazta meg üzenetét Baranyi Krisztina.
Orbán Viktor reagálásában kiemelte: „Ez a nemzet fővárosa”, és biztosította mindenkit arról, hogy a kormány segíteni fog Budapesten.
Hozzátette: a Fidesz nem vív háborút a főváros ellen, hiszen az ugyanúgy a központja a kormánypárt országának is.
„Ha a budapesti vezetés nem tudja kifizetni a BKV dolgozók fizetését, majd mi megtesszük” – írta a videó alatt a miniszterelnök.
Nyitókép: Facebook / Orbán Viktor