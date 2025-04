Kiszivárogtak a kérdések: ettől jöhetett idegbe Magyar Péter

A jegybank első kérdése a következő volt: „Kérem, nyilatkozzon arról, hogy 2023. július 21-én miért adott tőkepiaci megbízásokat OPUS-részvényre – itt a jegybank szakemberei még az ISIN-számot is feltüntetik –, illetve milyen információ, adat, elemzés alapján kereskedett aznap? Miből fedezte a tranzakciókat?”

Ezután az MNB rákérdezett arra is, hogy Magyar Péter 2025. február 13-i Facebook-posztjában miért állította, hogy nem is vett és nem is adott el részvényt,

miközben a dokumentált tranzakciók ennek ellentmondanak.

Egy újabb kérdés pedig arra irányult, hogy mire alapozta kijelentését, miszerint „az Index-cikk full kamu”.

Az üggyel kapcsolatban korábban több hangfelvétel is nyilvánosságra került. Az egyiken Magyar Péter korábbi élettársa, Vogel Evelin utal arra, hogy a politikus jelentős tőzsdei bevételekhez jutott olyan információk alapján, amelyek nem voltak nyilvánosak.