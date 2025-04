Magyar Péter telefonált egyet – na és?! Joga van hozzá, ti buta fideszesek!

Adott tehát egy politikus, aki húsvét keddjén délután öt órakor, tehát az ünnepek utáni első munkanap vége felé felhív egy ügyintézőt, és először is kifejti, hogy a neki küldött kérdések feleslegesek, álságosak, és bohócjelet fog rajzolni rájuk.

Az a tiszás pedig, aki más napokon nem győzi szégyellni magyar mivoltát a rengeteg indulatos honfitársa miatt, akik az européer asszertív kommunikáció helyett boldog-boldogtalanba belekötnek, a konstruktív érdekérvényesítés helyett pedig balkáni módon hőzöngenek,

most hirtelen értetlenkedni kezd: mi ezzel a gond? Tényleg képes valaki ezen rugózni, hogy Magyar Péter telefonált egyet?

Képzeljük el azt a helyzetet, hogy egészségügyi asszisztensként dolgozunk valamely kórházban, és egyszerre betoppan egy országgyűlési képviselő, aki recitálni kezdni nekünk, hogy ő márpedig nem kooperál a véralkohol-vizsgálatban, hogy itt őt szégyentelenül el akarják tenni láb alól, továbbá hogy legyünk szívesek átadni politikai jellegű üzeneteit a kórház vezetőinek. Ha tiszások lennénk, megosztanánk-e vajon az esetet valamely Facebook-csoportban, hozzáfűzvén, hogy

hihetetlen, milyen beszámíthatatlan, agresszív alakok döntenek az ország sorsáról?

Bármely pártnak lennénk is szimpatizánsai, felzaklatna-e minket az eset, bosszantana-e ez a fellépés, vagy szemrebbenés nélkül ugranánk, hogy utánanézzünk, mi a kórházigazgató irodájának száma, és tényleges feladatainkat félredobva szaladjunk hozzá a kapott politikai üzenetekkel, mint Pheidippidész a marathóni csata hírével?

Persze, persze, minden hasonlat sántít –

de ha csak kasszásként rajtunk kérné számon bármely vásárló az inflációt, call centeresként velünk üzengetne egy ügyfél a cég igazgatótanácsának, vagy valamely kormányablak munkatársaként nekünk szidná valamely polgár zárás előtt fél órával Rogán Antalt, felszólítva minket észrevételeinek továbbítására,

akkor vajon legyintenénk, hogy sag schon, joga van hozzá, vagy minimum felidegesítene minket, hogy nekünk hőbörög?

Mert ha joga van hozzá, és nincs itt semmi látnivaló, akkor érthetetlen, miért kell a mindennapokban fennakadni azon, ha bárki is rajtunk vezeti le a benne felgyülemlett feszültséget.

Büntetőfékezzen szegény, biztos kitolt vele a főnöke.

De ha már szeretetország, egy pillanatra képzelhetjük magunkat akár a tényleges ügyintéző helyébe is: felhív minket egy fazon, és szózuhatag keretében tájékoztat minket arról, hogy az általunk kiküldött kérdőívre bohócfejecskéket fog rajzolni. Most hagyjuk, hogy milyen szerepre pályázna az illető: ez vajon egy értelmes állampolgári megnyilatkozás? Még a 2022-es népszavazáson se kurjantotta el magát senki a szavazatszámláló bizottság előtt, hogy

hahó, én erre a szavazólapra bizony nemi szervet fogok kanyarintani, úgy ám!!”

– hanem fogott egy tollat, és odarajzolta. Erre most jön egy politikus, és ehhez képest annyival felnőttebb és felelősebb, hogy még be is jelenti, hogy ő arra a papírra nem mást, mint bohócfejet fog pingálni.

Mit várt az ügyintézőtől ezzel a bejelentéssel? Hogy az felkiáltson: „jaj, jaj, pártelnök úr, ne tessék! Mindent, csak bohócfejet ne!”?

Persze erre mondja a tiszás aktivista, hogy igenis helyes az indulata a pártelnöknek, joggal háborítja fel a rendszer – csakhogy minimum furcsa, hogy Matolcsyék ügyében korábban feltűnően csöndes volt a TISZA-vezér, majd az MNB kérdőívének kézhezvétele után is vidáman pózolt egy TikTok-mémes videóhoz is (rá is ért, meg a hangulata is megvolt hozzá), de aztán egy héttel később, egészen pontosan akkor, amikor épp lejárt a kérdőív megválaszolásának határideje, tehát személyesen neki kezdett kellemetlenné válni a helyzet, hirtelen feltolult benne a szent harag, amelyet feltétlenül egy női ügyintézőre kellett rázúdítania, propagandát kiáltva és dirigálva. Ha soha életében nem követett el bennfentes kereskedést és nincs semmiféle takargatnivalója,

nem lett volna a last minute telefonálgatásnál és vagdalkozásnál elegánsabb, ha az első pillanatban kiposztolja a kérdőívet, a precízen megadott válaszaival együtt?

Értjük, hogy a fenyegetésnek semmiképp nem nevezhető „ígérete” szerint jogállamilag mindent megtenne a (független) jegybank vezetőinek (független) bíróság általi felelősségre vonásáért, tiszta sor – de ezt az „ígéretet” miért épp azon az ügyintézőn keresztül kell megüzennie, aki a vele kapcsolatban folyamatban lévő piacfelügyeleti eljárás kérdőívét kiküldte?

Nyilván a legmocskosabb propagandista lennék, ha itt bármiféle nyomásgyakorlást vélnék felfedezni,

ezért azt nem is teszem, csak óvatosan felvetem: ha Rogán Antal ellen indulna piacfelügyeleti eljárás, és ő reagálna egy hasonló telefonhívással, kilátásba helyezve a jegybanki vezetők garantált felelősségre vonását, abban se látnánk kivetnivalót?

Ettől függetlenül aki az utolsó szalmaszálba kapaszkodván úgy érzi, neki feltétlenül mentegetnie kell azt a politikust, aki bohócfejecskék rajzolásával, folyamatos propagandistázással és nők kioktatásával igyekszik kibújni a mindenkori színvallások alól, tegye –

csak ne ringassa magát egyidejűleg abba az illúzióba, hogy ő maga nem kapná meg a maga kis bohócfejecskéjét, mihelyt az első kellemetlenebb kérdést intézné a mai reménységéhez.

***