Dárdai Márton Hertha BSC Darmstadt

Darmstadt–Hertha: megvalósult Rossi rémálma, kikerült Dárdai Márton a kezdőből

2025. augusztus 24. 16:18

Az eddig alapembernek számító Dárdai Márton csak csereként lépett pályára vasárnap a német másodosztályban. A Darmstadt–Hertha mérkőzésen nem született gól.

2025. augusztus 24. 16:18
null

Amiről a német sajtóinformációk alapján a Mandiner is beszámolt, megtörtént: a magyar válogatott és a Hertha (eddigi) alapembere, Dárdai Márton vasárnap kikerült a német másodosztályban szereplő gárda kezdőcsapatából. A berlini alakulat szezonbeli első három meccsén egyartán lecserélték a magyar védőt, ráadásul mindhárom alkalommal posztriválisa, Niklas Kolbe állt be a helyére. A Darmstadt–Hertha mérkőzésen azonban fordult a kocka.

Darmstadt 98 - Hertha BSC
Darmstadt–Hertha: Dárda Márton (balra) csereként lépett pályára. Fotó: UWE ANSPACH / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

Darmstadt–Hertha: Kolbe kezdő, Dárdai csere

Nos, Kolbe a Darmstadt ellen már a kezdőben találta magát, Dárdai pedig a kispadon. 

Ugyanakkor hozzá kell tenni, hogy a forgatókönyv megismétlődött, csak ezúttal Kolbénak ért véget idő előtt a mérkőzés, a magyar játékos a 67. percben állt be a helyére.

Gólt Dárdai nélkül és vele sem kapott a csapat, ugyanis 0–0-s döntetlennel ért véget a találkozó. A Hertha első győzelme így továbbra is várat magát, két pontjával az együttes kieső helyen tanyázik a másodosztályban.

Annak, hogy Dárdai már nem kezdő a Herthában, biztosan nem örül a magyar válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi, aki kedden hirdet keretet az Írország és Portugália elleni világbajnoki selejtezőkre, miközben a védelem másik pillére, Willi Orbán sem a megbízhatóság mintaszobra az elmúlt időszakban.

Nyitókép: UWE ANSPACH / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

