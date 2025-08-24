Darmstadt–Hertha: megvalósult Rossi rémálma, kikerült Dárdai Márton a kezdőből

Óriási bajba került Dárdai a németek szerint, problémás magyar srácnak hívják Berlinben
Veszélybe került a helye.
Az eddig alapembernek számító Dárdai Márton csak csereként lépett pályára vasárnap a német másodosztályban. A Darmstadt–Hertha mérkőzésen nem született gól.
Amiről a német sajtóinformációk alapján a Mandiner is beszámolt, megtörtént: a magyar válogatott és a Hertha (eddigi) alapembere, Dárdai Márton vasárnap kikerült a német másodosztályban szereplő gárda kezdőcsapatából. A berlini alakulat szezonbeli első három meccsén egyartán lecserélték a magyar védőt, ráadásul mindhárom alkalommal posztriválisa, Niklas Kolbe állt be a helyére. A Darmstadt–Hertha mérkőzésen azonban fordult a kocka.
Nos, Kolbe a Darmstadt ellen már a kezdőben találta magát, Dárdai pedig a kispadon.
Ugyanakkor hozzá kell tenni, hogy a forgatókönyv megismétlődött, csak ezúttal Kolbénak ért véget idő előtt a mérkőzés, a magyar játékos a 67. percben állt be a helyére.
Gólt Dárdai nélkül és vele sem kapott a csapat, ugyanis 0–0-s döntetlennel ért véget a találkozó. A Hertha első győzelme így továbbra is várat magát, két pontjával az együttes kieső helyen tanyázik a másodosztályban.
Annak, hogy Dárdai már nem kezdő a Herthában, biztosan nem örül a magyar válogatott szövetségi kapitánya, Marco Rossi, aki kedden hirdet keretet az Írország és Portugália elleni világbajnoki selejtezőkre, miközben a védelem másik pillére, Willi Orbán sem a megbízhatóság mintaszobra az elmúlt időszakban.
