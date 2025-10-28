Nem látott semmit a magyar válogatott játékos, le kellett cserélni – aztán gólpasszal juttatta tovább csapatát

Nem mindennapi jelenetsoroknak lehettek szemtanúi a hétvégén a Hertha BSC szurkolói. A berlini együttes előbb egy katartikus, 96. perces góllal szerzett vezetést a német másodosztály, a Bundesliga 2 Fortuna Düsseldorf elleni rangadóján, majd a fennmaradó kis időben kézzel-lábbal küzdött a kulcsfontosságú három pont megtartásáért. Ennek fényében látszólag teljességgel érthetetlen volt Stefan Leitl edző döntése, aki a hosszabbítás hosszabbításában lecserélte a berlini védelem oszlopát, nem mellesleg a meccs legjobbját, Dárdai Mártont.

Dárdai Márton (jobbra) mostanság rendre a Hertha egyik legjobbja (Fotó: AFP/Ronny Hartmann)

Csak végszükség esetén cserélik le a Hertha egyik legjobbját

A győzelmet egy utolsó pillanatos kapusbravúrnak is köszönhetően végül csak behúzó Hertha mestere utólag magyarázta csak el a szokatlan csere okát: