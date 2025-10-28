Ft
10. 28.
kedd
Dárdai Márton Bundesliga 2. Elversberg Hertha Berlin Német Kupa

Nem látott semmit a magyar válogatott játékos, le kellett cserélni – aztán gólpasszal juttatta tovább csapatát

2025. október 28. 22:58

Dárdai Márton nem mindennapi baleset miatt kényszerült elhagyni a pályát a német rangadó kritikus perceiben. A Hertha edzője utóbb megmagyarázta szokatlan döntését, a válogatott védője pedig kedden már ismét csapata legjobbjaként tündökölt.

2025. október 28. 22:58
null

Nem mindennapi jelenetsoroknak lehettek szemtanúi a hétvégén a Hertha BSC szurkolói. A berlini együttes előbb egy katartikus, 96. perces góllal szerzett vezetést a német másodosztály, a Bundesliga 2 Fortuna Düsseldorf elleni rangadóján, majd a fennmaradó kis időben kézzel-lábbal küzdött a kulcsfontosságú három pont megtartásáért. Ennek fényében látszólag teljességgel érthetetlen volt Stefan Leitl edző döntése, aki a hosszabbítás hosszabbításában lecserélte a berlini védelem oszlopát, nem mellesleg a meccs legjobbját, Dárdai Mártont. 

Dárdai Márton a Hertha egyik legjobbja
Dárdai Márton (jobbra) mostanság rendre a Hertha egyik legjobbja (Fotó: AFP/Ronny Hartmann)

Csak végszükség esetén cserélik le a Hertha egyik legjobbját

A győzelmet egy utolsó pillanatos kapusbravúrnak is köszönhetően végül csak behúzó Hertha mestere utólag magyarázta csak el a szokatlan csere okát: 

Márton kontaktlencsét visel, és az egyik elcsúszott, nem látott semmit. Ezért kellett lehoznom a pályáról.”

A 23 éves magyar válogatott bekket természetesen nem viselte meg a rendhagyó közjáték: kedd este immár ismét a kezdőcsapat tagjaként fontos gólpasszal segítette továbbjutáshoz csapatát a Német Kupa második fordulójában a ligarivális Elversberg ellen. Dárdai a második fővárosi találatnál Sebastian Gronningot szolgálta ki, és 

ezúttal is magasan a mérkőzés legjobbjaként zárt!



Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

