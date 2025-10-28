Nem látott semmit a magyar válogatott játékos, le kellett cserélni – aztán gólpasszal juttatta tovább csapatát

Hertha–Elversberg: hiába sérült meg Dárdai Márton posztriválisa, így is csak egy félidőre kellett a magyar játékos
Egy 16 éves játékosra cserélték le.
Dárdai Márton nem mindennapi baleset miatt kényszerült elhagyni a pályát a német rangadó kritikus perceiben. A Hertha edzője utóbb megmagyarázta szokatlan döntését, a válogatott védője pedig kedden már ismét csapata legjobbjaként tündökölt.
Nem mindennapi jelenetsoroknak lehettek szemtanúi a hétvégén a Hertha BSC szurkolói. A berlini együttes előbb egy katartikus, 96. perces góllal szerzett vezetést a német másodosztály, a Bundesliga 2 Fortuna Düsseldorf elleni rangadóján, majd a fennmaradó kis időben kézzel-lábbal küzdött a kulcsfontosságú három pont megtartásáért. Ennek fényében látszólag teljességgel érthetetlen volt Stefan Leitl edző döntése, aki a hosszabbítás hosszabbításában lecserélte a berlini védelem oszlopát, nem mellesleg a meccs legjobbját, Dárdai Mártont.
A győzelmet egy utolsó pillanatos kapusbravúrnak is köszönhetően végül csak behúzó Hertha mestere utólag magyarázta csak el a szokatlan csere okát:
Márton kontaktlencsét visel, és az egyik elcsúszott, nem látott semmit. Ezért kellett lehoznom a pályáról.”
A 23 éves magyar válogatott bekket természetesen nem viselte meg a rendhagyó közjáték: kedd este immár ismét a kezdőcsapat tagjaként fontos gólpasszal segítette továbbjutáshoz csapatát a Német Kupa második fordulójában a ligarivális Elversberg ellen. Dárdai a második fővárosi találatnál Sebastian Gronningot szolgálta ki, és
ezúttal is magasan a mérkőzés legjobbjaként zárt!
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt