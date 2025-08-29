Hertha–Elversberg: hiába sérült meg Dárdai Márton posztriválisa, így is csak egy félidőre kellett a magyar játékos

Hertha–Elversberg: magyar és válogatott szemmel rögtön egy örömteli hírrel kezdődött a találkozó: Dárdai Márton visszakerült a berliniek kezdőjébe! Mint ismeretes, a Hertha szezonbeli első három meccsén kezdőként szerepelt a magyar válogatott védője, de egyik találkozót sem játszotta végig, rendre Niklas Kolbe állt be a helyére.

Hertha–Elversberg: Dárdai kezdő volt a kék-fehér csapatban. Fotó: Andreas Gora / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

A német sajtó rögtön meg is szellőztette, hogy Dárdai elveszítheti pozícióját Kolbe javára, és valóban, a Darmstadt ellen már nem a magyar fiú kapta meg az első perctől a bizalmat – ugyanakkor a 67. percben beállt csereként a helyére, ugyanis a német posztrivális megsérült.