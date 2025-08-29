Ft
08. 29.
péntek
magyar válogatott Dárdai Márton Hertha

Hertha–Elversberg: hiába sérült meg Dárdai Márton posztriválisa, így is csak egy félidőre kellett a magyar játékos

2025. augusztus 29. 20:49

Dárdai Márton posztriválisa sérülése után visszakerült a kezdőbe, de így is csak egy félidőt kapott. Hertha–Elversberg a magyar válogatott védőjének szemszögéből.

2025. augusztus 29. 20:49
null

Hertha–Elversberg: magyar és válogatott szemmel rögtön egy örömteli hírrel kezdődött a találkozó: Dárdai Márton visszakerült a berliniek kezdőjébe! Mint ismeretes, a Hertha szezonbeli első három meccsén kezdőként szerepelt a magyar válogatott védője, de egyik találkozót sem játszotta végig, rendre Niklas Kolbe állt be a helyére.

Hertha–Elversberg
Hertha–Elversberg: Dárdai kezdő volt a kék-fehér csapatban. Fotó: Andreas Gora / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

A német sajtó rögtön meg is szellőztette, hogy Dárdai elveszítheti pozícióját Kolbe javára, és valóban, a Darmstadt ellen már nem a magyar fiú kapta meg az első perctől a bizalmat – ugyanakkor a 67. percben beállt csereként a helyére, ugyanis a német posztrivális megsérült.



Bordatörése miatt pénteken az Elversberg ellen már nem is állt Stefan Leitl vezetőedző rendelkezésére, így megint az időközben a válogatottba újra behívott Dárdai kezdett.



Csak egy félidőt kapott Dárdai a Hertha–Elversbergen

Ennek akár örülhetnénk is, az viszont nagyon nem néz ki jól, hogy 

hiába sérült a posztrivális, Dárdai így sem játszhatta végig a meccset, ráadásul mindössze egyetlen félidőt kapott, a szünetben, egygólos hátrányban cserélte őt le a tréner egy 16 éves debütáló középpályásra, Kennet Eichhornra.

A másodikban aztán kapott még egyet a Hertha, a berliniek 2–0-s veresége pedig azt jelenti, hogy nyeretlenül, két ponttal kieső helyen állnak a német másodosztály tabelláján.

Nyitókép: Andreas Gora / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

