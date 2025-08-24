Ft
Központi Gyermekáruház Moszkva Oroszország robbanás baleset

Robbanás történt Moszkva központjában

2025. augusztus 24. 15:47

Az orosz főváros polgármestere szerint baleset történt.

2025. augusztus 24. 15:47
null

Robbanás történt Moszkva központjában, a Lubjanka téren, a Központi Gyermekáruház (CDM) épületében – közölték vasárnap orosz hírügynökségek a mentőszolgálatokra hivatkozva.

Az első jelentések szerint egy ember életét vesztette, kettőt pedig kórházba szállítottak. Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester szerint

a balesetet valószínűleg műszaki hiba okozta.

A helyszíni beszámolók alapján egy léggömbök felfújására használt palack robbant fel a második emeleten. Anyagi kár nem keletkezett, a vásárlókat evakuálták az épületből. A helyszínen a mentőszolgálatok dolgoznak, a Lubjanka téren korlátozták a forgalmat.

A CDM közölte, hogy az egykor Gyetszkij Mir (Gyermekvilág) nevű üzletközpont egy napra felfüggesztette a nyitva tartást.

(MTI)

Nyitókép forrása: AFP PHOTO / YURI KADOBNOV / AFP

***

 

orokkuruc-2
2025. augusztus 24. 16:56
Ennek a moszkvai bummnak Kijevben is lesz ám reccse!
pugacsov-0
2025. augusztus 24. 15:59
A Gyetszkij mirt nagyon szerettem, isteni játékokat lehetett kapni !
