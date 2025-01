Raskó György: Ha Magyar Péter és a Tisza Párt nem nyerne, akkor lenne egy következő, aki mellé odaállnék

Raskó arról is beszélt az adásban, hogy szerinte a Tisza Pártnak vidéken is erősödik a bázisa.

Ugyanakkor Stumpf figyelmeztetett, hogy nem elég jó számokat produkálni a méréseken, hanem 106 egyéni választókerületet kell megnyerni.

Ebben egyetértettek.

Raskó arra is kitért, hogy ő úgy látja, hogy a Fidesz egyre többet hibázik mostanában, illetve a gazdaságpolitikájuk is elhibázott, és ezt az emberek is érzik. „Az élelmiszer drágulásért döntően az Orbán-kormány a felelős” – szögezte le ennek kapcsán. Azon kérdésre pedig, hogy mitől lehetne olcsóbb az élelmiszer, ha Magyar Péter kormányozna, azt felelte: első körben a mezőgazdasági termelést kellene diverzifikálni, valamint a zöldség-gyümölcs áfáját le kellene tolni 5 százalékra. „És én megszüntetném a kiskereskedelmi különadót is” – mondta.

Akkor ez a Tisza programja? Válasszatok minket, mert olcsóbb lesz a kaja?”

– tette fel a kérdést Stumpf András, mire Raskó azt válaszolta, hogy ő javasolja, hogy érdemes erre tenni, mert elég egyértelmű üzenet.

„Ha netalántán Magyar Péter és a Tisza Párt nem nyerne – bár szerintem most biztos, hogy nyerni fog –, akkor lenne egy következő, aki mellé odaállnék” – szögezte le.