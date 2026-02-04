Ft
energetikai orosz-ukrán háború víz ukrajna élelmiszer

Ukrajna belépett a végső összeomlás fázisába: felszólították a lakosságot, az éhen- és szomjanhalás veszélye fenyegeti őket

2026. február 04. 09:35

A fűtési infrastruktúra súlyos sérülései miatt Ukrajna egyre kiszolgáltatottabb helyzetbe kerül.

2026. február 04. 09:35
null

Az energetikai rendszer körüli bizonytalanságok miatt az ukrán Belügyminisztérium (MVS) arra kérte a lakosságot, hogy raktározzanak el legalább három–öt napra elegendő vizet, és tartós élelmiszert – számolt be a Znaj.

Gennagyij Rjabcev energetikai szakértő szerint a helyzet komoly, ugyanakkor nem tekinthető kritikusnak, ezért a pánikszerű felvásárlás nem indokolt.

A legsérülékenyebb helyzetben azok a háztartások vannak, amelyek kizárólag elektromos árammal és hidegvíz-ellátással rendelkeznek. Rjabcev felhívta a figyelmet arra, hogy amennyiben ezekben az épületekben nincs generátor, a lakóknak ideiglenes szállást kell keresniük, vagy más fűtési alternatívát kell találniuk a hideg időszakra, mivel a kihűlt lakások gyorsan lakhatatlanná válnak.

A lakásban tartózkodni mínusz fokokban egyszerűen lehetetlen”

– fogalmazott Rjabcev.

A szakértő óvatosságra intett az ésszerűtlen készlet felhalmozással kapcsolatban. A benzin lakásban való tárolása súlyos veszélyeket rejt, a gyufa fűtőanyag hiányában használhatatlan, a romlandó élelmiszerek pedig felesleges kiadást jelentenek. Rjabcev emlékeztetett arra is, hogy a legtöbb ukrán már 2022 óta rendelkezik „vészhelyzeti csomaggal”, így jelenleg elsősorban a vízkészletek és a szükséges gyógyszerek pótlása tekinthető a legfontosabb feladatnak.

Nyitókép: Darya NAZAROVA / AFP

titi77
2026. február 04. 12:11
meg lehet köszönni ursuláéknak meg sleepy joenak meg a szinésznek!!!
Reszelő Aladár
2026. február 04. 11:20
Ez az igazi reszistop. A kérdésem pedig továbbra is az, hogy meddig marad megtámadott ország az, aki sorozatban utasítja el a békepróbálkozásokat és nyilvánítja ki tetteivel, hogy a harctéren kíván érvényt szerezni céljainak?
piramis-2
2026. február 04. 11:04
Olvasom a Mandinert. Az ukrán lakosság náci ukránok által okozott szenvedései a téma. Szőrnyű, de tényleg! Magam sem volnék boldog ha vödörben hordhatnám a vizet a 10. emeletre. De! Szóval olvasom, hogy: "A legsérülékenyebb helyzetben azok a háztartások vannak, amelyek kizárólag elektromos árammal és hidegvíz-ellátással rendelkeznek. Rjabcev felhívta a figyelmet arra, hogy amennyiben ezekben az épületekben nincs generátor, a lakóknak ideiglenes szállást kell keresniük, vagy más fűtési alternatívát kell találniuk a hideg időszakra, mivel a kihűlt lakások gyorsan lakhatatlanná válnak. A lakásban tartózkodni mínusz fokokban egyszerűen lehetetlen”" Alatta pedig egy reklám 3.000.000Ft-tól 8.000.000Ft-ig Jakuzzit ajánlgat nekem. 1. Nagyon örülök, hogy itt nincs háború. 2. Ez a kontraszt, csak nekem fura?
szerintem-4
2026. február 04. 10:54 Szerkesztve
Mekkora ötlet volt az oroszokkal háborút vállalni, nemtelen célok (elnyomni az etnikai kisebbségeket, elárúlni a szlávságot nyugati érdekek miatt stb.) elérése miatt. Ennek lesz felelősse, Ukrajnában polgárháború fog kitőrni.
