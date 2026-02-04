Ukrajna belépett a végső összeomlás fázisába: felszólították a lakosságot, az éhen- és szomjanhalás veszélye fenyegeti őket

Az energetikai rendszer körüli bizonytalanságok miatt az ukrán Belügyminisztérium (MVS) arra kérte a lakosságot, hogy raktározzanak el legalább három–öt napra elegendő vizet, és tartós élelmiszert – számolt be a Znaj.

Gennagyij Rjabcev energetikai szakértő szerint a helyzet komoly, ugyanakkor nem tekinthető kritikusnak, ezért a pánikszerű felvásárlás nem indokolt.