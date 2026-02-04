Rossz hírt kapott Zelenszkij: egyetlen nap, és mindent elveszíthet az ukrán elnök
Meg lesz a következménye az ukrán elnök kijelentéseinek – mutatott rá az elemző.
A fűtési infrastruktúra súlyos sérülései miatt Ukrajna egyre kiszolgáltatottabb helyzetbe kerül.
Az energetikai rendszer körüli bizonytalanságok miatt az ukrán Belügyminisztérium (MVS) arra kérte a lakosságot, hogy raktározzanak el legalább három–öt napra elegendő vizet, és tartós élelmiszert – számolt be a Znaj.
Gennagyij Rjabcev energetikai szakértő szerint a helyzet komoly, ugyanakkor nem tekinthető kritikusnak, ezért a pánikszerű felvásárlás nem indokolt.
A legsérülékenyebb helyzetben azok a háztartások vannak, amelyek kizárólag elektromos árammal és hidegvíz-ellátással rendelkeznek. Rjabcev felhívta a figyelmet arra, hogy amennyiben ezekben az épületekben nincs generátor, a lakóknak ideiglenes szállást kell keresniük, vagy más fűtési alternatívát kell találniuk a hideg időszakra, mivel a kihűlt lakások gyorsan lakhatatlanná válnak.
A lakásban tartózkodni mínusz fokokban egyszerűen lehetetlen”
– fogalmazott Rjabcev.
A szakértő óvatosságra intett az ésszerűtlen készlet felhalmozással kapcsolatban. A benzin lakásban való tárolása súlyos veszélyeket rejt, a gyufa fűtőanyag hiányában használhatatlan, a romlandó élelmiszerek pedig felesleges kiadást jelentenek. Rjabcev emlékeztetett arra is, hogy a legtöbb ukrán már 2022 óta rendelkezik „vészhelyzeti csomaggal”, így jelenleg elsősorban a vízkészletek és a szükséges gyógyszerek pótlása tekinthető a legfontosabb feladatnak.
Nyitókép: Darya NAZAROVA / AFP
Árgus szemekkel figyel az orosz elnök.
Egész Európa Varsót irigyli, de lehet, hogy hiába. Lengyelország hiába rendelkezik a kontinens egyik legfejlettebb hadseregével, ha az a hadsereg nem a valós veszélyekre készült fel.
Mark Rutte a kijevi parlamentben az ukrán demokráciát méltatta, és arról beszélt, hogy a NATO a végsőkig kitart Zelenszkij mellett.