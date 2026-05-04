facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Lengyelország Ukrajna Magyar Péter Volodimir Zelenszkij Donald Tusk

Ez nem tartott sokáig: két nagyhal is összefogott Magyar Péter megpuhítására

2026. május 04. 15:49

Mindent nyíltan felvállal már Zelenszkij és Tusk.

Kijev arra számít, hogy Lengyelország segít a magyar–ukrán kapcsolatok újraindításában – jelentette ki Donald Tusk lengyel kormányfő hétfői sajtóértekezletén, miután tárgyalt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel Jerevánban.

Tusk az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozóján vesz részt az örmény fővárosban. Sajtóértekezletén közölte: Zelenszkijjel egyebek mellett a nemzetközi ukrajnai újjáépítési konferencia előkészületeit vitatták meg, amelyet júniusban az észak-lengyelországi Gdanskban tartanak.

Ukrajnának nagyon fontos, hogy a lengyel kormány „gondoskodjon Magyar Péter leendő magyar miniszterelnökről,

és „segítsen a Kijev és Budapest közötti együttműködés megkönnyítésében” – fogalmazott Tusk. Kifejtette: a gondoskodás ezúttal azt jelenti, hogy Varsó „segítse elő a (magyar-ukrán) együttműködést, hiszen az Ukrajna és Magyarország közötti kapcsolatok nagyon feszültek voltak”.

Lengyelországnak is fontos, hogy a leendő magyar miniszterelnök „lépéseket tegyen a Budapest és Kijev közötti teljes bizalom helyreállítása érdekében”, hiszen az „mindenkinek jól jön Európában” – tette hozzá Tusk.

Aláhúzta: az ukránok ez ügyben egyértelműen számítanak a lengyel és a magyar kormányfő kapcsolatának szerepére.

Azt hiszem, nem fognak csalódni”

– jegyezte meg Tusk.

Megerősítette: az új magyar miniszterelnököt „rövidesen” fogadja Lengyelországban, és „már most is várja ezt a látogatást”, amelynek napirendjén a magyar–ukrán kapcsolatok is szerepelnek majd.

Nyitókép: Ferenc ISZA / AFP

 

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
isler111
2026. május 04. 16:41
Tusk- Csicska peti lábhoz!!!!!
tiszasszoptato
2026. május 04. 16:39
Csicska hopp!A tiszás szarrakások úgy is szeretik, ha basszàk ès szopatjàk őket miközben leraboljàk a hazàjukat!
fatman
2026. május 04. 16:28
poloska peti az ukrán faszt szereti???
survivor
2026. május 04. 16:21
Ugyan már, "hazudik reggel... "a többit tudjátok.
