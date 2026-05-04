Ez nem tartott sokáig: két nagyhal is összefogott Magyar Péter megpuhítására

Kijev arra számít, hogy Lengyelország segít a magyar–ukrán kapcsolatok újraindításában – jelentette ki Donald Tusk lengyel kormányfő hétfői sajtóértekezletén, miután tárgyalt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel Jerevánban.
Tusk az Európai Politikai Közösség csúcstalálkozóján vesz részt az örmény fővárosban. Sajtóértekezletén közölte: Zelenszkijjel egyebek mellett a nemzetközi ukrajnai újjáépítési konferencia előkészületeit vitatták meg, amelyet júniusban az észak-lengyelországi Gdanskban tartanak.
Ukrajnának nagyon fontos, hogy a lengyel kormány „gondoskodjon Magyar Péter leendő magyar miniszterelnökről,
és „segítsen a Kijev és Budapest közötti együttműködés megkönnyítésében” – fogalmazott Tusk. Kifejtette: a gondoskodás ezúttal azt jelenti, hogy Varsó „segítse elő a (magyar-ukrán) együttműködést, hiszen az Ukrajna és Magyarország közötti kapcsolatok nagyon feszültek voltak”.
Lengyelországnak is fontos, hogy a leendő magyar miniszterelnök „lépéseket tegyen a Budapest és Kijev közötti teljes bizalom helyreállítása érdekében”, hiszen az „mindenkinek jól jön Európában” – tette hozzá Tusk.
Aláhúzta: az ukránok ez ügyben egyértelműen számítanak a lengyel és a magyar kormányfő kapcsolatának szerepére.
Azt hiszem, nem fognak csalódni”
– jegyezte meg Tusk.
Megerősítette: az új magyar miniszterelnököt „rövidesen” fogadja Lengyelországban, és „már most is várja ezt a látogatást”, amelynek napirendjén a magyar–ukrán kapcsolatok is szerepelnek majd.
(MTI)
