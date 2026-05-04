Vaskos album jelent meg az elmúlt másfél évtized Kárpát-medencei örökségvédelmi beruházásairól

Reprezentatív kiállítású építészeti, műemlékes, múltat összegző kötetként született meg A megújulás kora. A múltba visszatérés semmiképpen nem a küllemre vonatkozik: az impozáns könyvet már csupán a rengeteg fotó miatt érdemes alaposan átlapozni, és azért is, mert a fogyaszthatóságon innen maradó kísérőszövegekkel egységet alkotva kiderül belőle: a közös örökségünk átgondolt védelmének kormányoktól független, össznemzeti ügynek kell lennie. Minden időben és rendszerben, nem félve attól sem, ha a téma, jelen esetben az épített környezetünk védelme, társadalmi viták kereszttüzébe kerül – csak lehetőleg szakmai és ne politikai-indulati alapon folyjanak.

A megújulás kora készítői viszont nem arra vállalkoztak, hogy utólag igazságot tegyenek bármely fronton. Egyszerűen azt vették számba, hogy a magyar műemlékállomány 1945 utáni, évtizedeken át tartó, gondatlanságból adódó vagy szándékolt pusztulását­-pusztítását hogyan sikerült megfékezni a huszonnegyedik órában. Legyen szó a legnagyobb és ezért a figyelemnek, kritikáknak is leginkább kitett gigaberuhá­zásokról (Várkert Bazár, Magyar Állami Operaház, a Nemzeti kastély- és várprogram állomásai) vagy a munkálatok volumenét tekintve legkisebbekről, így sok más mellett az apró falusi parasztházak újraélesztéséről a Teleki László Alapítvány által indított és koordinált Népi építészeti programban.