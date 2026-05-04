Ft
Ft
24°C
7°C
Ft
Ft
24°C
7°C
05. 04.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 04.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
várkert bazár dunántúl magyar állami operaház megújulás kora teleki lászló alapítvány

Vaskos album jelent meg az elmúlt másfél évtized Kárpát-medencei örökségvédelmi beruházásairól

2026. május 04. 14:51

Az üzenet világos: minden történeti épület egyformán jelentős, bármi volt is egykor a funkciója, és bárhol van is a Kárpát-medencében.

2026. május 04. 14:51
null
Farkas Anita

Reprezentatív kiállítású építészeti, műemlékes, múltat összegző kötetként született meg A megújulás kora. A múltba visszatérés semmiképpen nem a küllemre vonatkozik: az impozáns könyvet már csupán a rengeteg fotó miatt érdemes alaposan átlapozni, és azért is, mert a fogyaszthatóságon innen maradó kísérőszövegekkel egységet alkotva kiderül belőle: a közös örökségünk átgondolt védelmének kormányoktól független, össznemzeti ügynek kell lennie. Minden időben és rendszerben, nem félve attól sem, ha a téma, jelen esetben az épített környezetünk védelme, társadalmi viták kereszttüzébe kerül – csak lehetőleg szakmai és ne politikai-indulati alapon folyjanak.

 

A megújulás kora készítői viszont nem arra vállalkoztak, hogy utólag igazságot tegyenek bármely fronton. Egyszerűen azt vették számba, hogy a magyar műemlékállomány 1945 utáni, évtizedeken át tartó, gondatlanságból adódó vagy szándékolt pusztulását­-pusztítását hogyan sikerült megfékezni a huszonnegyedik órában. Legyen szó a legnagyobb és ezért a figyelemnek, kritikáknak is leginkább kitett gigaberuhá­zásokról (Várkert Bazár, Magyar Állami Operaház, a Nemzeti kastély- és várprogram állomásai) vagy a munkálatok volumenét tekintve legkisebbekről, így sok más mellett az apró falusi parasztházak újraélesztéséről a Teleki László Alapítvány által indított és koordinált Népi építészeti programban.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Az üzenet világos: minden történeti épület egyformán jelentős, bármi volt is egykor a funkciója, és bárhol van is a Kárpát-medencében. Nem feltétlenül a fizikai megfoghatóságuk okán, hanem mert ha elvesznek, a falak között őrzött történetek is örökre elfelejtődnek. A tájegységi bontásban – a Dunántúltól a fővároson át Kárpátaljáig és Erdélyig – elénk tárt, közel négyszáz megőrzött-megújított építmény ráadásul egyfajta, a terjedelmi korlátok miatt természetszerűleg hiányos tükör is. A történelmi Magyarország etnikai és felekezeti sokszínűsége különösen a templomok esetében szembetűnő, amelyek között megtalálható sváb evangélikus, magyar katolikus és református, magyar ajkú ruszin görögkatolikus, szerb ortodox, székely unitárius és több zsinagóga is.

Fotó: Mandiner-archív

Az külön díjazandó, hogy az összeállítók figyeltek a „lazításra” is: a legnagyobb projektekhez köthető személyes reflexiók segítik megérteni az ügy fontosságát a laikusok számára is. A kapcsolódó, világosan tematizált honlapon pedig érdemes bárkinek szétnézni.

A megújulás kora. Terc, 2026

Nyitókép: Mandiner-archív

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
gullwing
2026. május 04. 15:23
Szarosgatyás poloska után csak egy félbehajtott A4-es lap lesz a vaskos kötet...🤣
Válasz erre
0
0
Gubbio
2026. május 04. 14:56
Megy az OSZK kötelespéldány gyűjteményébe. Isten óvja Magyaroszágot - hogy túlélje ezt a 4 évet!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!