Büszkeség volt, amikor láttam, hogyan Orbán Viktor hogyan vívja ki más országok vezetőinek nagyrabecsülését, hogyan játssza ki a bürokraták gáncsoskodását, és hogyan bizonyosodik be szinte minden alkalommal, hogy végig neki volt igaza a legfontosabb kérdésekben. Hogyan dolgozott éjjel-nappal azon, hogy Magyarországon családbarát kormányzás legyen, hogy a magyaroknak mindig egy kicsit könnyebb és jobb legyen, és hogy büszkévé tegye mindenkit saját magyarságára.

Közben micsoda beszélgetéseket éltem át – döntő többségében okos, bátor, felkészült emberek között. Mindenki egy nagy, nyílt összeesküvés tagja volt: az ellenfeleink által vesztesnek kikiáltott Magyarország hogyan válhat a mostani évszázad győztesévé.

Nagy megtiszteltetés volt könyveket írni a magyar stratégiai gondolkodásról, a konnektivitásról, illetve segíteni annak a nemzetközi jobboldali mozgalomnak a létrehozásában és megerősítésében, amely számára a magyar modell irányadó és követendő.

Ott voltam a sűrűjében a méltósággal viselt nagy győzelmeknél és a demokrataként viselt nagy vereségnél.

Rengeteget tanultam, tanulok – hibákból és sikerekből egyaránt.