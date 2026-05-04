Egyetlen esély van a tetemes uniós bírság lezárására: ezt lépheti Magyar Péter

Magyarországnak egyetlen esélye van a tetemes uniós bírság lezárására Lattmann Tamás szerint – írja az atv.hu. A jogi szakértő úgy véli, jogértelmezése szerint sem az Európai Bizottságnak, sem a bíróságnak nincs lehetősége a bírság felfüggesztésére – amit egyébként Magyar Péter javasolt – mivel erről az alapító szerződések nem rendelkeznek. Felmerülhet ugyan, hogy a Bizottság nem sürgeti a behajtást, de ez jogsértő lenne, és konfliktust okozhatna az Európai Parlamenttel is.

Mint arról a Mandiner is beszámolt: titkos migrációs kompromisszumra kényszerülhet Magyar Péter, ugyanis az új magyar kormány egyszerre próbál ellenállni az uniós migrációs paktumnak és mégis megegyezni Brüsszellel, ami komoly politikai kényszerhelyzetet teremt. A háttérben az áll, hogy az EU a visszatartott források kifizetését többek között a menekültügyi szabályok módosításához és a paktumhoz való igazodáshoz köti. Magyarország már most is súlyos, napi egymillió eurós bírságot fizet az uniós bírósági döntések végre nem hajtása miatt, ami tovább növeli a nyomást a kompromisszum irányába.