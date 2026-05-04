bírság Magyar Péter európai bizottság

Egyetlen esély van a tetemes uniós bírság lezárására: ezt lépheti Magyar Péter

2026. május 04. 12:49

Sem az Európai Bizottságnak, sem a bíróságnak nincs lehetősége a bírság felfüggesztésére Lattmann Tamás szerint.

Magyarországnak egyetlen esélye van a tetemes uniós bírság lezárására Lattmann Tamás szerint – írja az atv.hu. A jogi szakértő úgy véli, jogértelmezése szerint sem az Európai Bizottságnak, sem a bíróságnak nincs lehetősége a bírság felfüggesztésére – amit egyébként Magyar Péter javasolt – mivel erről az alapító szerződések nem rendelkeznek. Felmerülhet ugyan, hogy a Bizottság nem sürgeti a behajtást, de ez jogsértő lenne, és konfliktust okozhatna az Európai Parlamenttel is.

Mint arról a Mandiner is beszámolt: titkos migrációs kompromisszumra kényszerülhet Magyar Péter, ugyanis az új magyar kormány egyszerre próbál ellenállni az uniós migrációs paktumnak és mégis megegyezni Brüsszellel, ami komoly politikai kényszerhelyzetet teremt. A háttérben az áll, hogy az EU a visszatartott források kifizetését többek között a menekültügyi szabályok módosításához és a paktumhoz való igazodáshoz köti. Magyarország már most is súlyos, napi egymillió eurós bírságot fizet az uniós bírósági döntések végre nem hajtása miatt, ami tovább növeli a nyomást a kompromisszum irányába.

Magyar Péter megválasztott miniszterelnök korábban azt szorgalmazta, hogy függesszék fel a bírságot, amíg a jogi kérdéseket rendezik. Lattmann szerint az uniós bírság lezárásának egyetlen módja, ha az az alapító szerződéseknek megfelelően ki lesz fizetve, vagy végérvényesen a levonások a forrásból véglegessé válnak. 

A jelenleg hatályos alaptörvénybe is ütközik

A menekültügyi szabályozás problémáira évek óta figyelmeztet a Helsinki Bizottság is – írja az atv.hu. „A tömeges eljárások nélküli kitoloncolás és visszakényszerítés nemcsak az uniós jogba, de a jelenleg hatályos magyar alaptörvénybe, a korábbi alkotmányba is ütközik. Ezt mindenképpen azonnali hatállyal módosítani kell, az erre vonatkozó törvényt – ez egyébként az államhatárról szóló törvényben található passzus” – mondta Léderer András a portálnak.

Bár a bírság felfüggesztésére jelenleg kevés az esély, egyes vélemények szerint nem zárható ki, hogy politikai szinten mégis kompromisszumos megoldás születik, különösen annak fényében, hogy brüsszeli vezetők többször is támogatásukról biztosították az új magyar vezetést.
 

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
madre79
2026. május 04. 13:56
..és ha titkos lesz a paktum, akkor nem vesszük észre az erőszakos migránsokat?
Silcon
2026. május 04. 13:49
Átrakjuk őket Szerbiába, a Szerbek Észak-Macedóniába, majd Görög, Török, Szíria, onnan meg már hazatalálnak. Ennél olcsóbb megoldás nincs. A következő transzport már fellázad, ha szóba kerül Magyarország.
hegyivadász
2026. május 04. 13:41
Alte 2026. május 04. 13:02 Nem, a lengyelek nem ugyanúgy kezelik a bevándorlást. Tuskék már elfogadták a migránspaktumot. Ők az oroszokra hivatkozva építhettek kerítést, az EU ezt meg elfogadta, mert ugye az oroszok most a főgonosz. Na, az oroszokra MP nem hivatkozhat a szerb határnál. A EU bírósági ítélet meg arról szól, hogy nekünk kötelezően be kell engedni minden migránst a határról, nem követelhetjük, hogy adjon be előzetesen menekültügyi kérelmet valamelyik magyar nagykövetségen. Engedjük be őket, folytassuk le a menekültügyi eljárást, addig tartsuk el őket, de nem tehetjük őket zárt táborba sem, szabadon kószálhatnak arra, amerre akarnak. Ezért kell nekünk napi 1 millió eurót fizetni. Nem nagyon látom itt a kompromisszum lehetőségét. Vagy beengedjük őket előzetes ellenőrzés nélkül, és akkor baszhatjuk, vagy nem, de akkor meg nem teszünk eleget az EU-s ítéletnek és fizethetünk tovább.
krisz09
2026. május 04. 13:30
"Alte 2026. május 04. 13:02 Mondjuk azt, hogy átvesszük azt a szabályozást, amit a lengyelek alkalmaznak. Őket nem bírságolják és nagyjából ugyanúgy kezelik a bevándorlást, ahogy az Orbán kormány kezelte. Kiváncsi lennék erre mit lépne az unió. " 1. A "nagyjából ugyanúgy kezelik" az messze van a valóságtól. Ruccanj ki Zakopane-ba, akkor majd megtalálod a megfelelő szót. 2. Amiért a lengyelek kaptak némi kedvezményt, (egyelőre), na olyanunk nekünk nincs, hosszú évek óta EU viszonylatban messze kimagaslóan fegyverkeznek, most már hitelből.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!