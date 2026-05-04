Egyetlen esély van a tetemes uniós bírság lezárására: ezt lépheti Magyar Péter

Sem az Európai Bizottságnak, sem a bíróságnak nincs lehetősége a bírság felfüggesztésére Lattmann Tamás szerint.
Magyarországnak egyetlen esélye van a tetemes uniós bírság lezárására Lattmann Tamás szerint – írja az atv.hu. A jogi szakértő úgy véli, jogértelmezése szerint sem az Európai Bizottságnak, sem a bíróságnak nincs lehetősége a bírság felfüggesztésére – amit egyébként Magyar Péter javasolt – mivel erről az alapító szerződések nem rendelkeznek. Felmerülhet ugyan, hogy a Bizottság nem sürgeti a behajtást, de ez jogsértő lenne, és konfliktust okozhatna az Európai Parlamenttel is.
Mint arról a Mandiner is beszámolt: titkos migrációs kompromisszumra kényszerülhet Magyar Péter, ugyanis az új magyar kormány egyszerre próbál ellenállni az uniós migrációs paktumnak és mégis megegyezni Brüsszellel, ami komoly politikai kényszerhelyzetet teremt. A háttérben az áll, hogy az EU a visszatartott források kifizetését többek között a menekültügyi szabályok módosításához és a paktumhoz való igazodáshoz köti. Magyarország már most is súlyos, napi egymillió eurós bírságot fizet az uniós bírósági döntések végre nem hajtása miatt, ami tovább növeli a nyomást a kompromisszum irányába.
Magyar Péter megválasztott miniszterelnök korábban azt szorgalmazta, hogy függesszék fel a bírságot, amíg a jogi kérdéseket rendezik. Lattmann szerint az uniós bírság lezárásának egyetlen módja, ha az az alapító szerződéseknek megfelelően ki lesz fizetve, vagy végérvényesen a levonások a forrásból véglegessé válnak.
A menekültügyi szabályozás problémáira évek óta figyelmeztet a Helsinki Bizottság is – írja az atv.hu. „A tömeges eljárások nélküli kitoloncolás és visszakényszerítés nemcsak az uniós jogba, de a jelenleg hatályos magyar alaptörvénybe, a korábbi alkotmányba is ütközik. Ezt mindenképpen azonnali hatállyal módosítani kell, az erre vonatkozó törvényt – ez egyébként az államhatárról szóló törvényben található passzus” – mondta Léderer András a portálnak.
Bár a bírság felfüggesztésére jelenleg kevés az esély, egyes vélemények szerint nem zárható ki, hogy politikai szinten mégis kompromisszumos megoldás születik, különösen annak fényében, hogy brüsszeli vezetők többször is támogatásukról biztosították az új magyar vezetést.
