Először szólalt meg a vereség után Szoboszlai: mindenről őszintén kitálalt

Szoboszlai Dominik, a Liverpool labdarúgócsapatának magyar középpályása a második félidő elején mutatott játékukkal volt elégedett a Manchester United vendégeként 3-2-re elvesztett vasárnapi angol bajnoki mérkőzés után, és értékelésében kiemelte, hogy olyan hibákat követtek el, melyek elkerülésére előre készülhettek.

Szerintem ebből a mérkőzésből csak a második félidő elejét érdemes megemlíteni, mert akkor mutattuk meg igazán, mire vagyunk képesek”

– nyilatkozott a Sky Sportsnak. Hozzátette: a mérkőzés előtt arról beszéltek, figyeljenek rá, hogy ne kapjanak gólt rögzített helyzetből és kontratámadásból, aztán az első félidőben éppen ilyen szituációkban szerzett két találatot a hazai csapat.