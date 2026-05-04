Először szólalt meg a vereség után Szoboszlai: mindenről őszintén kitálalt

Elképesztő különbségek Liverpoolban: az egész csapat elbújhat Szoboszlai mögött
Megint gyengén játszottak a Vörösök.
„Megpróbálok nap mint nap, meccsről meccsre példát mutatni” – mondta a magyar játékos.
Szoboszlai Dominik, a Liverpool labdarúgócsapatának magyar középpályása a második félidő elején mutatott játékukkal volt elégedett a Manchester United vendégeként 3-2-re elvesztett vasárnapi angol bajnoki mérkőzés után, és értékelésében kiemelte, hogy olyan hibákat követtek el, melyek elkerülésére előre készülhettek.
Szerintem ebből a mérkőzésből csak a második félidő elejét érdemes megemlíteni, mert akkor mutattuk meg igazán, mire vagyunk képesek”
– nyilatkozott a Sky Sportsnak. Hozzátette: a mérkőzés előtt arról beszéltek, figyeljenek rá, hogy ne kapjanak gólt rögzített helyzetből és kontratámadásból, aztán az első félidőben éppen ilyen szituációkban szerzett két találatot a hazai csapat.
„Koncentráltabbnak kell lennünk, jobban oda kell figyelnünk a részletekre, és akkor a végén remélhetőleg a szerencse is mellénk áll majd” – folytatta. Szóba került az is, a szerepének érzi-e már, hogy példát mutasson a társainak és a csapat vezére legyen.
Igyekszem a legjobbat kihozni magamból, húzni a csapattársaimat, megpróbálok nap mint nap, meccsről meccsre példát mutatni.
Ez a tervem az utolsó három mérkőzésre is” – fogalmazott a magyar válogatott játékos, hozzátéve, mellette azért vannak még mások is a csapatban, akik jó példával járhatnak elöl.
(MTI)
