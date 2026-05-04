Szijjártó Péter a listájáról: Ezt ígértük, ezt teljesítettük

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a Budapest Honvéd vasárnap gól nélküli döntetlenre végzett idegenben a Szegeddel, míg a Kecskemét 2–1-es vereséget szenvedett a Kozármisleny vendégeként a labdarúgó NB II 28. fordulójában, így eldőlt, hogy a Vasas mellett másik csapatként a kispesti együttes jut fel az élvonalba. A piros-feketék legutóbb a 2022–2023-as idényben szerepeltek a legfelsőbb osztályban. A XIX. kerületiek elnöke, Szijjártó Péter leköszönő külgazdasági és külügyminiszter 2025 novembere óta látja el a vezetői teendőket az egyesületnél.

Szijjártó Péter elnök megígérte, a csapat teljesítette: visszajutott az NB I-be a Budapest Honvéd / Fotó: MTI/Purger Tamás