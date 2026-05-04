labdarúgás Budapest Honvéd Szijjártó Péter NB I

Szijjártó Péter a listájáról: Ezt ígértük, ezt teljesítettük

2026. május 04. 15:36

Az elnök megígérte, a csapat teljesítette: visszajutott a labdarúgó NB I-be a Budapest Honvéd. Szijjártó Péter a listáján több tételt is kipipált.

null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a Budapest Honvéd vasárnap gól nélküli döntetlenre végzett idegenben a Szegeddel, míg a Kecskemét 2–1-es vereséget szenvedett a Kozármisleny vendégeként a labdarúgó NB II 28. fordulójában, így eldőlt, hogy a Vasas mellett másik csapatként a kispesti együttes jut fel az élvonalba. A piros-feketék legutóbb a 2022–2023-as idényben szerepeltek a legfelsőbb osztályban. A XIX. kerületiek elnöke, Szijjártó Péter leköszönő külgazdasági és külügyminiszter 2025 novembere óta látja el a vezetői teendőket az egyesületnél.

Szijjártó Péter elnök megígérte, a csapat teljesítette: visszajutott az NB I-be a Budapest Honvéd / Fotó: MTI/Purger Tamás

  • a Bozsik Aréna és az akadémia a Honvéd tulajdonába kerül,
  • saját beruházás keretében megkezdik utóbbi fejlesztését,
  • újra lesz mezszponzoruk,
  • nemzetközi és határon túli együttműködési programokat indítanak, valamint
  • visszajutnak az NB I-be.

 

Mint ismert, a Budapest Honvédnak novembertől kezdve egy nagy, a saját iparágában a világpiacot vezető, nemzetközi, szingapúri tulajdonosi háttérrel rendelkező vállalat lett a főtámogatója. 

A Vulcan Shield Globallal aláírt szerződés azt jelenti, hogy a következő négy évre több százmillió forintos nagyságrendben megnő a klub költségvetési mozgástere és pénzügyi ereje

– hangzott el a bejelentéskor.

A jelenleg második helyezett kispestiek a következő fordulóban a szintén feljutó éllovas Vasast fogadják május 10-én 16 órakor, majd egy héttel később (május 17., 17 óra) a BVSC-Zugló otthonába látogatnak.

Magyar Kupa-elődöntő: a Budapest Honvéd FC–ZTE FC mérkőzés összefoglalója

Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
lazio154-5
2026. május 04. 16:05
A sikernek sok tulajdonosa van! Már csak azt kellene tudni, mennyi állami támogatást kap a gumigyár? Gondolom, benne van, ha az állami pénz csökken a sport-támogatás megszünik.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.