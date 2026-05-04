Szijjártó Péter a listájáról: Ezt ígértük, ezt teljesítettük

Megvan a másik feljutó is: a nyártól öt fővárosi csapat lesz az NB I-ben
A Honvédnál sem kell már tovább számolgatni.
Az elnök megígérte, a csapat teljesítette: visszajutott a labdarúgó NB I-be a Budapest Honvéd. Szijjártó Péter a listáján több tételt is kipipált.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a Budapest Honvéd vasárnap gól nélküli döntetlenre végzett idegenben a Szegeddel, míg a Kecskemét 2–1-es vereséget szenvedett a Kozármisleny vendégeként a labdarúgó NB II 28. fordulójában, így eldőlt, hogy a Vasas mellett másik csapatként a kispesti együttes jut fel az élvonalba. A piros-feketék legutóbb a 2022–2023-as idényben szerepeltek a legfelsőbb osztályban. A XIX. kerületiek elnöke, Szijjártó Péter leköszönő külgazdasági és külügyminiszter 2025 novembere óta látja el a vezetői teendőket az egyesületnél.
A feljutást követően közösségi oldalán a politikus emlékeztetett, hogy amit korábban ígért a vezetőség, teljesítette:
Mint ismert, a Budapest Honvédnak novembertől kezdve egy nagy, a saját iparágában a világpiacot vezető, nemzetközi, szingapúri tulajdonosi háttérrel rendelkező vállalat lett a főtámogatója.
A Vulcan Shield Globallal aláírt szerződés azt jelenti, hogy a következő négy évre több százmillió forintos nagyságrendben megnő a klub költségvetési mozgástere és pénzügyi ereje
– hangzott el a bejelentéskor.
A jelenleg második helyezett kispestiek a következő fordulóban a szintén feljutó éllovas Vasast fogadják május 10-én 16 órakor, majd egy héttel később (május 17., 17 óra) a BVSC-Zugló otthonába látogatnak.
