Nincs válogatás: Londonnak fizetni kell, ha hozzá akar férni az uniós piachoz

Brüsszeli diplomaták szerint az EU nem engedné, hogy Nagy-Britannia „mazsolázzon”, azaz csak a számára kedvező részeket vegye át. Inkább egy Svájchoz hasonló átfogó megállapodást szorgalmaznak, amely éves befizetéseket kötne a piaci hozzáféréshez.

Svájc jelenleg évi 375 millió eurót fizet az uniós kohéziós alapba. Mivel a brit gazdaság nagyjából négyszer akkora, London hozzájárulása brüsszeli számítások szerint évi egymilliárd font körül alakulhatna.

A terv már most heves vitát váltott ki. A konzervatívok és a Reform UK is ígéretet tett rá, hogy blokkolja az újabb integrációt.

Keir Starmer viszont azt hangsúlyozta: a világ megváltozott a Brexit-népszavazás óta, és Nagy-Britanniának Európa középpontjában kell állnia a védelem, biztonság, energia és gazdaság területén. „A Brexit ártott a gazdaságunknak, és számomra nem kérdés, hol húzódik a nemzeti érdek” – mondta

A felmérések szerint a Munkáspárt tagjainak közel kétharmada szeretné, ha a párt a következő választáson az EU-hoz való visszatérés mellett kötelezné el magát.