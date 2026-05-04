Andrej Babis: közvetítő nélkül nem lesz béke Ukrajna és Oroszország között

A kérdés az, ki fog közvetíteni Ukrajnában a harcoló felek között – jelentette ki Andrej Babis cseh kormányfő vasárnap Jerevánban, miután tárgyalt az ukrán államfővel.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek érdeke, hogy Ukrajnában béke legyen. Csehország szintén ezt szeretné. Jelenleg azonban az a probléma, hogy ki közvetítsen a harcoló felek között”

– mondta Babis, aki az Európai Politikai Közösséghez tartozó országok állam-, illetve kormányfőinek hétfőn kezdődő találkozójára érkezett Jeravánba. Az ukrajnai helyzetet bonyolítja, – Babis szerint – hogy Donald Trump amerikai elnök jelenleg a Hormuzi-szorosban kialakult válsággal van elfoglalva. Mindezek ellenére van esély a béke megteremtésére Ukrajnában – jegyezte meg Babis.