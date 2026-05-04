Ft
Ft
24°C
7°C
Ft
Ft
24°C
7°C
05. 04.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 04.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
wass albert herczeg ferenc irodalom magyarérettségi

Wass-kalapos kritikusok, avagy milyen volt az idei érettségi?

2026. május 04. 17:21

Kisebb vihart okozott az idei magyar nyelv és irodalom érettségi a diákok körében és persze a tágabb nyilvánosságban is.

2026. május 04. 17:21
null
Constantinovits Milán
Constantinovits Milán
Facebook

„Kisebb vihart okozott az idei magyar nyelv és irodalom érettségi a diákok körében és persze a tágabb nyilvánosságban is. Többen kritizálták a műveltségi feladatsort, egyes lapok pedig öles betűkkel emelték ki, hogy Wass Albert és Herczeg Ferenc került terítékre. Nyáry Krisztián az idei érettségiből a nemolvasás társadalmáig vezeti gondolatait (link lent), szerinte a jelenlegi oktatási rendszerünk elfordít a könyvektől.

Érdemes azonban a drasztikus kijelentések és pániktünetek helyett tárgyilagos távolságból rátekinteni az érettségire. Először is az idei feladatsorból nem kis mértékben szenzációhajhász módon kiemelt Wass Alberthez és Herczeg Ferenchez kapcsolt információk mindössze maximum 3 pontot eredményezhettek az írásbelin elérhető 100-ból, így teljesen félrevezető Jókai–Wass érettségiről beszélni. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Másfelől a kánonból indulatosan kilúgozni követelt Wass Albert és Herczeg Ferenc a saját jogukon is nyugodtan szerepelhetnek egy műveltségi feladatsorban. Jelentőségüket ugyanis nem jelenlegi és egykor volt hallatlan népszerűségük, illetve Herczeg Ferenc korszakos irodalomszervező tevékenysége adja, hanem azon műveik, amelyek a valóban egyenetlen minőségű munkásságukból gondolatiságukban és megformáltságukban is kiemelkednek. Ilyen Herczeg kisepikája (például a Nyugat modernitását megelőlegező Az első fecske novella), illetve Wass esetében a Baumgarten-díjas, szociografikus igényű regény, a Farkasverem vagy épp A funtineli boszorkány mágikus realizmusa. A nemzeti kánon részei, így értékarányosan kezelve nincs gond az érettségin való felbukkanásukkal.

A korábbi években is erősen kifogásolt lexikális feladatsor pedig tényleg a magyar kulturális alapműveltség elemeire kérdez rá évről évre, és mélyreható irodalomtörténeti ismeretek nélkül is könnyedén megoldható. Természetesen el lehet vitatkozni azon, hogy milyen mélységben és hatókörrel érdemes ezeket az ismereteket visszakérdezni, ám a létjogán már nehezebb; hiszen identitást, kulturális önazonosságot, a szellemi életben viszonyítási pontokat jelentenek. Kisarkítva, de elvárható, hogy AI nélkül is tudja egy diák, hogy Édes Anna nem Erős Pistához hasonló ételízesítő, vagy hogy Esti Kornél nem csupán egy kiváló alternatív zenekar, hanem Kosztolányi novellahőse is. Végül ne feledjük azt se, hogy irodalomtörténeti alapok nélkül nincs kreatív szövegértelmezés, nincs műelemzés sem.

Nyáry Krisztián oktatásunkat ostorzó okfejtésében sok igazság rejlik, ám nem biztos, hogy a könyvektől kizárólag a rossz olvasmányválasztás fordítja el a diákokat. Ahogy ő is megállapítja, fontos lenne az olvasásközpontú oktatás, azonban ehhez a módszertan megújítása is szükséges. A vizuális, közösségi alapú vagy dramatizáló feldolgozási módok elsajátítása és értő alkalmazása, illetve a szövegvilágba való mélyebb alászállás is. Ehhez természetesen át kell gondolni a tananyag jelenlegi felépítését, ösztönözni az önálló, iskolán kívüli irodalomtörténeti ismeretszerzést, és frissíteni a pedagógusi módszertant. A feladat adott, és ezt már a tanárképzés szintjén el lehet kezdeni. Konkrét lépésekkel, a felesleges riadalomkeltés nélkül.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Facebook

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bannedop03-2
2026. május 04. 18:43
Majd a Meseország mindenkié és a Csipkejózsika könnyed olvasmány lesz és kívánatos tétel minden tanár és diák számára.
Válasz erre
4
0
recipp
2026. május 04. 18:21
Hogy miért nem lepődtem meg ezt az ostoba ,náci fas Constantinovits Milánt olvasván?!Mit tehetne egyébként egy szerencsétlen niemand, (hogy szerény szellemi teljesítményét valamilyen okból kiemelkedőnek tüntesse fel? Hát hazudozik össze-vissza a ner gyökereiben leledzik a hazugság és a csalás..... Naplóidézet: „Signum Laudis, a Wehrmacht katonai hírszerzés vezetője éjjel átjött hozzánk, hogy megtudja, mivel lőttük le éjjel az oroszok repülőgépét. Nem akarta elhinni, hogy a csatos erdélyi bőrövemet vágtam a támadó repülőhöz. Aztán megmutattam neki, hogy a nadrágom majd leesik. Ekkor már elhitte..., de már oda' volt a becsülete előttünk.” Wass Albert (1943. január 42.) Jól érzem, hogy mindenki, aki a fidessel bármilyen "minőségi" kapcsolatba kerül, arról kiderül, hogy plagizál, lop, be kellene fóliázni, hazudik vagy "csak" simán alkalmatlan a tiszt betöltésére és kiűzte a szovjeteket az országból. 89-ben! ja, az nem ez volt
Válasz erre
0
4
recipp
2026. május 04. 18:09
Galerida látom kilóg a náci fas a szádból ,ami az előbb még a s.ggedben volt youtube.com/watch?v=QeZPNJwY0LM Háborús kalandok, avagy Wass Albert a magyar Münchhausen Valahogy nem csodálkozom azon, hogy Wass tökéletesen megfelel a NER erkölcsi és hitelességi kritériumainak. Nem véletlenül szerepel keresztény konzervatív példaképként. Az ilyenekről írta meg Márai naplójában a jobboldaliságról szóló közismert kritikáját. Ennek egyik mondatával ma is folyamatosan szembesülhetünk: "De amíg ezeknek szavuk van, vagy befolyásuk, Magyarország nem lesz nemzet." Hamis bálványok felszopásában egész jók vagytok
Válasz erre
1
4
recipp
2026. május 04. 18:01
Wass azt is állította magáról, hogy ő volt Veress Lajos segédtisztje, holott ezt a pozíciót legalább századosi rendfokozattal lehetett csak betölteni, Wass (és Welser) pedig a tényleges segédtiszt, Bodrogi Gyula százados titkáraiként szolgáltak, lényegében irodisták voltak. Ráadásul az, amire Wass alapozza a kitüntetését, vagyis hogy részt vett a tiszafüredi hídfő védelmében 1944. október 20. és 28. között, nem több puszta kitalációnál: az alakulata az ottani harcok idején teljesen máshol tartózkodott. Ungváry szerint mindezeken túl az író zsoldkönyvében keletkezett kiegészítéseket nem a felettese, Zsilinszky Sándor vezérkari százados írta, hanem – az ő aláírását meghamisítva – maga Wass. „Azt, hogy kitüntetései egy kivétellel fikciók, akkor is fel lehetett volna tárni, ha a hamisított zsoldkönyv nem kerül elő, ugyanis közelebbi vizsgálat esetén minden általa írt állításról konkrétan igazolható, hogy az a közölt módon nem történhetett meg” – írta Ungváry. Náci szopás van höhööö
Válasz erre
1
7
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!