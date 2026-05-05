Nem bírta megemészteni a magyar érettségit a Demokratikus Koalíció: lefasisztázták Wass Albertet
A párt szóvivője szerint az írónak ki kellene rohadnia magyar irodalomból.
A DK pártszóvivője lefasisztázta a magyar írót.
„Május 4-én a magyar nyelv és irodalom írásbelikkel hivatalosan is megkezdődött a 2025/2026-os tanév érettségi időszaka. A magyar érettségi első, 60 pontos részében Jókai Mór életpályájáról szóló szöveget és Wass Alberttel kapcsolatos kérdést is kaptak a vizsgázók.
Wass Albert kiverte a biztosítékot Barkóczi Balázsnál. A parlamentből kipenderített DK pártszóvivője durván kiakadt, nemes egyszerűséggel lefasisztázta a magyar írót.
Barkóczi a következőket posztolta a Facebook-oldalán:
»Azért hihetetlen, hogy a teljesen dilettáns, értéktelen, nyíltan fasiszta Wass Albert nem tud kirohadni a magyar irodalomtanításból.«
Dobrev hű katonájából kitört az alpári Lenin-fiú. Ha valakiben kérés merülne fel, hogy miért semmisült meg a DK a választáson, most megkapta a választ: többek között ezért a magyargyűlöletért.
Kibújt a szög a zsákból.”
