Ft
Ft
24°C
10°C
Ft
Ft
24°C
10°C
05. 05.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 05.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
wass albert jókai mór barkóczi balázs dk Dobrev Klára

Kiderült, miért buktak meg: Dobrev hű katonája beletörölte a lábát Wass Albertbe

2026. május 05. 05:59

A DK pártszóvivője lefasisztázta a magyar írót.

2026. május 05. 05:59
null
Csépányi Balázs
Csépányi Balázs
Magyar Nemzet

„Május 4-én a magyar nyelv és irodalom írásbelikkel hivatalosan is megkezdődött a 2025/2026-os tanév érettségi időszaka. A magyar érettségi első, 60 pontos részében Jókai Mór életpályájáról szóló szöveget és Wass Alberttel kapcsolatos kérdést is kaptak a vizsgázók.

Wass Albert kiverte a biztosítékot Barkóczi Balázsnál. A parlamentből kipenderített DK pártszóvivője durván kiakadt, nemes egyszerűséggel lefasisztázta a magyar írót.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Barkóczi a következőket posztolta a Facebook-oldalán:

»Azért hihetetlen, hogy a teljesen dilettáns, értéktelen, nyíltan fasiszta Wass Albert nem tud kirohadni a magyar irodalomtanításból.«

Dobrev hű katonájából kitört az alpári Lenin-fiú. Ha valakiben kérés merülne fel, hogy miért semmisült meg a DK a választáson, most megkapta a választ: többek között ezért a magyargyűlöletért.

Kibújt a szög a zsákból.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Képernyőmentés

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Fostos_bohoc_nem_az_en_miniszterelnokom_2026
2026. május 05. 08:11
ezeknek a szar büdös komcsiknak kellene már kirohadnia a világból
Válasz erre
3
0
Majdmegmondom
2026. május 05. 07:41
Jaja, magam is tapasztaltam, hogy a libsi művészek is mennyire gyűlölik Wass Albertet. Valamiért rettegnek tőle a mai napig.
Válasz erre
4
0
bakafant-28
2026. május 05. 06:23
Kapálódzik még kicsit Balázska,még egy kis médiaszereplés,de aztán ideje munka után nézni.. A képviselői honorárium után kevés lesz a haknizás. Nincs rá igény,Manöken Selyemmajmocska elvitte a műsort....
Válasz erre
5
2
Obsitos Technikus
2026. május 05. 06:22
Barkóczi Balázs: "2004-ben magyar szakos bölcsész és tanári diplomát, 2007-ben politológusi diplomát szerzett. PhD tanulmányait 2012-ben summa cum laude abszolválta a Miskolci Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskoláján" "2009-ben garázdaság miatt jogerősen elítélték, mert 2006-ban Isaszegen, két társával együtt vegzált egy nőt, aki aktivista társaként tevékenykedett az MSZP-ben, aminek akkoriban Barkóczi is tagja volt." 2026-ban az országgyűlési választáson Budapest 13. választókerületében 4.04%-ot kapott. Tehát Barkóczi nem csak egy köztörvényes bűnöző csupán, hanem gimnáziumi magyartanárként szabadon hirdethette is nézeteit Wass Albertről a tanulóifjúság számára.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!