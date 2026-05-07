„A négy bejutott pártból a Tisza Párt az Európai Néppárt (EPP), a Fidesz és a KDNP a Patrióták Európáért (PfE), míg a Mi Hazánk a Szuverén Nemzetek Európája (ESN) európai pártcsalád tagja. Azért, mert nincsen baloldali parlamenti párt, baloldali szavazók még vannak, akik most a két nagy gyűjtőpártra szavaztak, kérdés, hogy négy év múlva kire fognak?

A magyar baloldalon négy nagyobb csoport körvonalazódik: i) Az óbaloldal, amelynek pártjai (MSZP és Demokratikus Koalíció, DK) kiestek a parlamentből. A jelenlegi pártfinanszírozási szabályok alapján (egy százalékot meghaladó eredményével) a DK az új ciklusban is számíthat állami párttámogatásra, ám ebből nem tudnak várat építeni. Az MSZP ennél rosszabb helyzetben van, ezért logikus lenne a 2011-ben »kiváló kiválók« és az utódpárt utódpártjának egyesülése. Az újbaloldalt amolyan mini gyűjtőpártként kezdetben az LMP képviselte, amely a globalista zöld mozgalmároktól a hazai ökoszisztémát és a lokalitást védő »kék« ökologistákig tartott, akik a társadalmi részvétel hangsúlyozása mellett szociális alapon korlátozták volna a nagytőkét. Őket is utolérte a pártszakadás átka, a globalista irányzat a PM » P formációban kötött ki, a lokalista az anyapártban maradt.