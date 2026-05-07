Kiszelly Zoltán mszp kdnp tisza párt fidesz európai néppárt dk baloldal

Magára talál a baloldal?

2026. május 07. 17:57

A rendszerváltás óta először nincsen se liberális, se baloldali párt az Országgyűlésben.

2026. május 07. 17:57
Kiszelly Zoltán
Kiszelly Zoltán
Látószög

„A négy bejutott pártból a Tisza Párt az Európai Néppárt (EPP), a Fidesz és a KDNP a Patrióták Európáért (PfE), míg a Mi Hazánk a Szuverén Nemzetek Európája (ESN) európai pártcsalád tagja. Azért, mert nincsen baloldali parlamenti párt, baloldali szavazók még vannak, akik most a két nagy gyűjtőpártra szavaztak, kérdés, hogy négy év múlva kire fognak?

A magyar baloldalon négy nagyobb csoport körvonalazódik: i) Az óbaloldal, amelynek pártjai (MSZP és Demokratikus Koalíció, DK) kiestek a parlamentből. A jelenlegi pártfinanszírozási szabályok alapján (egy százalékot meghaladó eredményével) a DK az új ciklusban is számíthat állami párttámogatásra, ám ebből nem tudnak várat építeni. Az MSZP ennél rosszabb helyzetben van, ezért logikus lenne a 2011-ben »kiváló kiválók« és az utódpárt utódpártjának egyesülése. Az újbaloldalt amolyan mini gyűjtőpártként kezdetben az LMP képviselte, amely a globalista zöld mozgalmároktól a hazai ökoszisztémát és a lokalitást védő »kék« ökologistákig tartott, akik a társadalmi részvétel hangsúlyozása mellett szociális alapon korlátozták volna a nagytőkét. Őket is utolérte a pártszakadás átka, a globalista irányzat a PM » P formációban kötött ki, a lokalista az anyapártban maradt.

A másik két nagy csoport a parlamenten kívüli baloldalé, amelynek egyik része azon szervezett mozgalmakból és nagy elérésű médiumokból áll, amelyek általában a társadalmi igazságosság kérdése, vagy egy réteg (pl. a hajléktalanok) problémája köré szerveződnek. Ezek közül kiemelkedik a Szikra Mozgalom, aminek neve áthallásos a Lenin által 1900 decemberében alapított Iszkra (Szikra) újságéval. Az utolsó nagyobb csoportot, azok a spontán és helyi szerveződések és politikán túli szervezetek (ilyenek a szakszervezetek) alkotják, amelyek nem kapcsolódnak szervesen sem a korábban parlamenti, mára parlamenten kívüli baloldali pártokhoz, sem azokhoz a nagyobb szervezett mozgalmakhoz, amelyek akarva-akaratlanul a politikai térben jelennek meg követeléseikkel és akcióikkal.

Látva ezt a széles spektrumot, joggal vetődik fel a kérdés, hogy miért sorvadt el a magyar baloldal hátországa és miért koptak ki a baloldali pártok az Országgyűlésből? Nincsen egyetlen válasz. Aki itt élt az elmúlt 40 évben látta, hogy az egykori állampártból miként váltak ki egymás után (egyre kisebb) pártok (MSZP; Munkáspárt; Nemzeti Demokrata Szövetség; DK; Közösség a Társadalmi Igazságosságért Néppárt; Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom; Szocialisták és Demokraták). Minden szakadással és kilépéssel gyengült a néppárti jelleg és szavazók egy csoportja is távozott.”

Összesen 15 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Matek_
2026. május 07. 20:31
====>"a bal oldalon pedig a forradalom hívei, a polgárság, azaz a harmadik rend." van. Tehát nem csak a kommunista baloldali, hanem a polgári párt is BALOLDALI. Tehát a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség is baloldali.
néhai Ch.Pilot
2026. május 07. 19:57
Bocs, Zoltán, de a TISZA párt kommunista párt. Nézze meg hozzáállásukat, tetteiket. Ugyanazt teszik, mint elődeik 1919-ben, 1947-ben, vagy az '56-os forradalom leverése után. Agresszivitás, egész pályás letámadás, fenyegetőzés, akár törvénytelenségek elkövetésével, stb. Ráadásul a nép legegyszerűbb rétegeinek tett ígéreteivel nyerte meg a szavazóit. Még, hogy nincs baloldali párt a parlamentben! Adja vissza a diplomáját!
nempolitizalok-0
•••
2026. május 07. 19:23 Szerkesztve
Ennek a nyekergésnek nincs túl sok értelme, mert ha Petyának nem jön össze, kurvasok "jobboldali" szavazó lesz itt egy fél év múlva. 2 millió így is van. Amúgy már vagy 25 éve globalista és nemzeti oldal van. Az EU libsi csürhéje is a nemzeti érdekeket képviselő pártok ellen lép fel. Akkor is, ha azok liberálisnak, vagy baloldalinak tartják magukat. Valódi baloldali párt csak Thürmerék, akiknél a szociáldemokrácia felerősödött, a bolsevizmus legyengült. Baloldal soha nem a bolsit jelentette, hanem a szociáldemokratát. A szociáldemokrata nemzeti elkötelezettségű. A többi magát baloldalizó kamu volt, ez be is bizonyosodott, azok globalisták, azaz libsi.
bbszaiff-2
2026. május 07. 19:11
Van globalista és patrióta. Ennyi.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!