Marine Le Pen Bruno Retailleau raphaël glucksmann Jordan Bardella Jean-Luc Mélenchon Édouard Philippe Franciaország Nemzeti Tömörülés Gabriel Attal elnökválasztás

Friss kutatás: toronymagasan vezet Le Pen és Bardella Franciaországban

2026. május 04. 17:52

A 2027-es francia elnökválasztás nagy kérdése az lesz, ki tudja megszorongatni a Nemzeti Tömörülés jelöltjét.

A Le Figaro által ismertetett Toluna Harris Interactive-felmérés szerint a 2027-es francia elnökválasztás első fordulójában a Nemzeti Tömörülés (RN) jelöltjei állnak az élen. A kutatás négy forgatókönyvet vizsgált, Jordan Bardella és Marine Le Pen, illetve Édouard Philippe és Gabriel Attal, volt miniszterelnökök lehetséges indulásával.

A számok alapján Bardella teljesít a legerősebben:

  • ő 34–35 százalékos támogatottságot érne el,
  • míg Marine Le Pen 32–33 százalékon áll.

A centrista oldalon Édouard Philippe és Gabriel Attal jóval lemaradva követik őket: előbbi 19 százalékon, utóbbi 14 százalékon szerepel minden vizsgált felállásban. A felmérés szerint ugyanakkor a 2017 és 2020 között kormányfőként szereplő Philippe stabilan a második helyen áll, és jelen állás szerint bejutna a második fordulóba.

A 2024 januárja és szeptembere között regnáló Attal helyzete már jóval bizonytalanabb: őt szorosan követi több kihívó is. Jean-Luc Mélenchon, a szélsőbalos Engedetlen Franciaország (LFI) vezetője, aki már bejelentette indulását, 12–13 százalékon áll, míg a szociáldemokrata Raphaël Glucksmann támogatottsága 11–12 százalék körül alakul.

A jobbközép Republikánusok vezetője, Bruno Retailleau eredménye jelentősen függ a mezőny összetételétől: egyes esetekben 13 százalékot is elérhet, más konfigurációban azonban 9 százalékra esik vissza.

A futottak még kategóriában az ökopárti Marine Tondelier 4 százalékon, a kommunista Fabien Roussel 3–4 százalékon áll, míg a radikális jobboldali Éric Zemmour támogatottsága 5–6 százalék között mozog.

A kutatás arra is rámutat, hogy a francia választók érdeklődése kifejezetten magas:

80 százalékuk követi a választási folyamatot, ezen belül 45 százalék nagyon aktívan.

A felmérést április 28. és 30. között készítették 1725 fős mintán, a hibahatár 1–2,3 százalékpont között alakul. Az adatok alapján jelenleg úgy tűnik, hogy a 2027-es elnökválasztás fő kérdése az lehet: ki tudja felvenni a versenyt a Nemzeti Tömörülés jelöltjével a második fordulóban, illetve ismét ki tud-e alakulni az a népfrontos összefogás a patrióta induló ellen, ami már annyiszor megakadályozta a nemzeti fordulatot a francia politikában.

***

Fotó: Marine Le Pen és Jordan Bardella / Bertrand GUAY / AFP

 

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
masikhozzaszolo
2026. május 04. 18:41
Tehát óriási a támogatottsága a másik oldalnak. 65%. Napi 800 autót kell gyártaniuk, annyit gyújtanak fel.
makapaka2
2026. május 04. 18:25
Hajrá Nemzeti Tömörülés!
makapaka2
2026. május 04. 18:11
Hajrá! De ha kormányozni akarnak majd, akkor még több szavazat kell!
20260412
2026. május 04. 18:02
Addigra megszületik a törvény, hogy ők nem indulhatnak, mert nácik. Bizonyíték? Valaki mondta.
