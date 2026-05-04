Friss kutatás: toronymagasan vezet Le Pen és Bardella Franciaországban

Le Pen pártja történelmi sikert aratott, a baloldal gyengülése már megállíthatatlannak tűnik
A Nemzeti Tömörülés országos áttörést ért el, a baloldali stratégiai hibák látványosan visszaütöttek
A 2027-es francia elnökválasztás nagy kérdése az lesz, ki tudja megszorongatni a Nemzeti Tömörülés jelöltjét.
A Le Figaro által ismertetett Toluna Harris Interactive-felmérés szerint a 2027-es francia elnökválasztás első fordulójában a Nemzeti Tömörülés (RN) jelöltjei állnak az élen. A kutatás négy forgatókönyvet vizsgált, Jordan Bardella és Marine Le Pen, illetve Édouard Philippe és Gabriel Attal, volt miniszterelnökök lehetséges indulásával.
A számok alapján Bardella teljesít a legerősebben:
A centrista oldalon Édouard Philippe és Gabriel Attal jóval lemaradva követik őket: előbbi 19 százalékon, utóbbi 14 százalékon szerepel minden vizsgált felállásban. A felmérés szerint ugyanakkor a 2017 és 2020 között kormányfőként szereplő Philippe stabilan a második helyen áll, és jelen állás szerint bejutna a második fordulóba.
A 2024 januárja és szeptembere között regnáló Attal helyzete már jóval bizonytalanabb: őt szorosan követi több kihívó is. Jean-Luc Mélenchon, a szélsőbalos Engedetlen Franciaország (LFI) vezetője, aki már bejelentette indulását, 12–13 százalékon áll, míg a szociáldemokrata Raphaël Glucksmann támogatottsága 11–12 százalék körül alakul.
A jobbközép Republikánusok vezetője, Bruno Retailleau eredménye jelentősen függ a mezőny összetételétől: egyes esetekben 13 százalékot is elérhet, más konfigurációban azonban 9 százalékra esik vissza.
A futottak még kategóriában az ökopárti Marine Tondelier 4 százalékon, a kommunista Fabien Roussel 3–4 százalékon áll, míg a radikális jobboldali Éric Zemmour támogatottsága 5–6 százalék között mozog.
A kutatás arra is rámutat, hogy a francia választók érdeklődése kifejezetten magas:
80 százalékuk követi a választási folyamatot, ezen belül 45 százalék nagyon aktívan.
A felmérést április 28. és 30. között készítették 1725 fős mintán, a hibahatár 1–2,3 százalékpont között alakul. Az adatok alapján jelenleg úgy tűnik, hogy a 2027-es elnökválasztás fő kérdése az lehet: ki tudja felvenni a versenyt a Nemzeti Tömörülés jelöltjével a második fordulóban, illetve ismét ki tud-e alakulni az a népfrontos összefogás a patrióta induló ellen, ami már annyiszor megakadályozta a nemzeti fordulatot a francia politikában.
Fotó: Marine Le Pen és Jordan Bardella / Bertrand GUAY / AFP