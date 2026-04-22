Szobrot állíttatna Magyar Péternek, most pedig köztársasági elnöknek jelentkezett be a polgármester

Márki-Zay Pétert figyelmeztették: ne akarjon azonnal Magyar Péternek szobrot állítani
Az ellenérvek dacára tántoríthatatlannak tűnik Hódmezővásárhely polgármestere.
Márki-Zay Péter nem hagyott kétséget afelől, hogy nagyon szeretne magának pozíciót.
Szegedi egyetemistáknak árulta el ambícióit Márki-Zay Péter. A 2022-ben vesztes miniszterelnök-jelölt hosszú hónapok óta Magyar Péter mellett kampányolt, olyannyira, hogy nemrég felvetette: szobrot kellene állítani Magyar Péternek.
Az ellenérvek dacára tántoríthatatlannak tűnik Hódmezővásárhely polgármestere.
Az ötlet sokakat meglepett, de a hódmezővásárhelyi polgármester most további terveiről is elárult részleteket. A 444.hu írta meg, hogy a politikus egy friss videóban arról beszél, hogy részt venne jelöltként egy közvetlen elnökválasztáson.
Mint fogalmazott: „ha lesz közvetlen köztársasági elnökválasztás, és a nép, aki lehet, hogy ti vagytok, lehet, hogy más, felkér, akkor én nagyon szívesen foglak titeket képviselni.”
A polgármester természetesen hozzátette, hogy a közvetlen elnökválasztásról majd Magyar Péter fog dönteni.
Hogy mennyire tetszene ez a pozíció Márki-Zaynak, arról árulkodik az is, hogy később egy Facebook-posztban is foglalkozott a dologgal. Ebben a posztjában arról ír, hogy „végtelenül megtisztelő önmagában már az is, hogy sokak köztársasági elnökként gondolnak rá”. Állítása szerint rengeteg ilyen üzenetet és telefont kap minden nap.
Hozzátette: „a viccet félretéve, én abban hiszek, hogy a köztársasági elnök szerepe nem lehet pusztán protokolláris. Egy közvetlenül választott államfőnek fékként és ellensúlyként is működnie kell a mindenkori hatalommal szemben, de hozzá kell járulnia ahhoz is, hogy a kormányzás minél sikeresebb legyen, ugyanakkor soha ne térjen le a demokrácia, a jogállamiság, az európai elkötelezettség és a szabadság útjáról”.
Ezután ismét megerősítette, hogy
ha lenne közvetlen elnökválasztás, minden bizonnyal indulna.
Ugyanakkor esélyeiről így vélekedett: „a jelenlegi rendszerben azonban – ha ezen a parlamenti többség nem változtat – az Országgyűlés választja a köztársasági elnököt, és ebben az esetben nem tartom valószínűnek, hogy Magyar Péter engem jelölne”.
Nyitókép: Márki-Zay Péter Facebook-oldala