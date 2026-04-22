Szobrot állíttatna Magyar Péternek, most pedig köztársasági elnöknek jelentkezett be a polgármester

Hogy mennyire tetszene ez a pozíció Márki-Zaynak, arról árulkodik az is, hogy később egy Facebook-posztban is foglalkozott a dologgal. Ebben a posztjában arról ír, hogy „végtelenül megtisztelő önmagában már az is, hogy sokak köztársasági elnökként gondolnak rá”. Állítása szerint rengeteg ilyen üzenetet és telefont kap minden nap.

Hozzátette: „a viccet félretéve, én abban hiszek, hogy a köztársasági elnök szerepe nem lehet pusztán protokolláris. Egy közvetlenül választott államfőnek fékként és ellensúlyként is működnie kell a mindenkori hatalommal szemben, de hozzá kell járulnia ahhoz is, hogy a kormányzás minél sikeresebb legyen, ugyanakkor soha ne térjen le a demokrácia, a jogállamiság, az európai elkötelezettség és a szabadság útjáról”.

Ezután ismét megerősítette, hogy

ha lenne közvetlen elnökválasztás, minden bizonnyal indulna.

Ugyanakkor esélyeiről így vélekedett: „a jelenlegi rendszerben azonban – ha ezen a parlamenti többség nem változtat – az Országgyűlés választja a köztársasági elnököt, és ebben az esetben nem tartom valószínűnek, hogy Magyar Péter engem jelölne”.