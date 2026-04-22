Ft
Ft
13°C
3°C
Ft
Ft
13°C
3°C
04. 22.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 22.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
márki - zay péter polgármester Magyar Péter elnökválasztás

Szobrot állíttatna Magyar Péternek, most pedig köztársasági elnöknek jelentkezett be a polgármester

2026. április 22. 16:31

Márki-Zay Péter nem hagyott kétséget afelől, hogy nagyon szeretne magának pozíciót.

null

Szegedi egyetemistáknak árulta el ambícióit Márki-Zay Péter. A 2022-ben vesztes miniszterelnök-jelölt hosszú hónapok óta Magyar Péter mellett kampányolt, olyannyira, hogy nemrég felvetette: szobrot kellene állítani Magyar Péternek.

Ezt is ajánljuk a témában

Az ötlet sokakat meglepett, de a hódmezővásárhelyi polgármester most további terveiről is elárult részleteket. A 444.hu írta meg, hogy a politikus egy friss videóban arról beszél, hogy részt venne jelöltként egy közvetlen elnökválasztáson. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Mint fogalmazott: „ha lesz közvetlen köztársasági elnökválasztás, és a nép, aki lehet, hogy ti vagytok, lehet, hogy más, felkér, akkor én nagyon szívesen foglak titeket képviselni.”

A polgármester természetesen hozzátette, hogy a közvetlen elnökválasztásról majd Magyar Péter fog dönteni. 

Hogy mennyire tetszene ez a pozíció Márki-Zaynak, arról árulkodik az is, hogy később egy Facebook-posztban is foglalkozott a dologgal. Ebben a posztjában arról ír, hogy „végtelenül megtisztelő önmagában már az is, hogy sokak köztársasági elnökként gondolnak rá”. Állítása szerint rengeteg ilyen üzenetet és telefont kap minden nap. 

Hozzátette: „a viccet félretéve, én abban hiszek, hogy a köztársasági elnök szerepe nem lehet pusztán protokolláris. Egy közvetlenül választott államfőnek fékként és ellensúlyként is működnie kell a mindenkori hatalommal szemben, de hozzá kell járulnia ahhoz is, hogy a kormányzás minél sikeresebb legyen, ugyanakkor soha ne térjen le a demokrácia, a jogállamiság, az európai elkötelezettség és a szabadság útjáról”. 

Ezután ismét megerősítette, hogy 

ha lenne közvetlen elnökválasztás, minden bizonnyal indulna.

Ugyanakkor esélyeiről így vélekedett: „a jelenlegi rendszerben azonban – ha ezen a parlamenti többség nem változtat – az Országgyűlés választja a köztársasági elnököt, és ebben az esetben nem tartom valószínűnek, hogy Magyar Péter engem jelölne”.

Nyitókép: Márki-Zay Péter Facebook-oldala

Összesen 28 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
florin
2026. április 22. 17:29
Kicsi Petykónak 2 hónapja lesz ha köztársasági elnököt csinál ebből a .................
Válasz erre
0
0
CirmoS
2026. április 22. 17:25
Ez a tetves cigány nem véletlenül őrjöng....Orbán a 4. és egyben legnagyobb 2/3- al baszta pofán ezt az elmebeteget! A drogos buzi pedig ipari méretű csalással lett székbe tolva, azaz a választási győzelem megint a Fideszé! A többi politika... Makizayt kapar...🤣🤣🤣🤣 Idióta!
Válasz erre
0
0
falcatus-2
2026. április 22. 17:17
Támogatom, ha aláveti magát egy elmeorvosi vizsgálatnak
Válasz erre
1
0
Voltamivolt
2026. április 22. 17:14
De röhejes lenne! Ha közvetlen választás lenne, biztosan nem nyerne!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!