03. 23.
hétfő
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Szerzőink
Marine Le Pen Jordan Bardella Nemzeti Tömörülés francia választások

Le Pen pártja történelmi sikert aratott, a baloldal gyengülése már megállíthatatlannak tűnik

2026. március 23. 20:04

A francia önkormányzati választások jelentős politikai átrendeződést hoztak. A Nemzeti Tömörülés történelmi áttörést ért el, ami Marine Le Pen politikai térnyerését is jelzi, miközben a baloldali összefogás látványos kudarcot vallott. Az eredmények az elit gyengülését és egy új korszak kezdetét jelzik.

A francia politikai erőtér látványosan átalakult az önkormányzati választások második fordulóját követően, amelyen Marine Le Pen pártja, a Nemzeti Tömörülés minden eddiginél erősebb eredményeket ért el. A jobboldali patrióta formáció és szövetségesei legalább ötven településen szereztek polgármesteri pozíciót, miközben országos jelenlétük is jelentősen bővült.

A franciaországi választások egyik legfontosabb tanulsága, hogy a Nemzeti Tömörülés már nem csupán regionális erőként van jelen, hanem egyre szélesebb földrajzi és társadalmi bázist épít ki. A párt többek között Elzászban, Carcassonne-ban, Montargis-ban, Orange-ban, a Pireneusok térségében és Pas-de-Calais megyében is megerősítette pozícióit.

Külföldi szolgálatok egy magyar újságíró segítségével lehallgatták Szijjártó Pétert, a szálak Orbán Anitáig vezetnek

Külföldi szolgálatok egy magyar újságíró segítségével lehallgatták Szijjártó Pétert, a szálak Orbán Anitáig vezetnek
Tovább a cikkhezchevron

Különösen figyelemre méltó eredmény volt La Flèche megszerzése Sarthe megyében, amely közel négy évtizeden át szocialista vezetés alatt állt. Ez a győzelem jól mutatja, hogy a korábban stabil baloldali bázisok is meginogtak.

A jobboldali együttműködések is eredményesnek bizonyultak. Éric Ciotti, a jobboldali Republikánusok Szövetsége vezetője, aki a Nemzeti Tömörüléssel lépett szövetségre, megnyerte a nizzai polgármester-választást, míg Didier Lallemand Montaubanban aratott győzelmet.

Le Pen pártja történelmi áttörést ért el

A párt elnöke, Jordan Bardella a választások után úgy értékelte, hogy a mostani eredmények a Nemzeti Tömörülés történetének eddigi legnagyobb áttörését jelentik, és egyben fordulópontot hoztak a hagyományos politikai elit korszakával szemben. Hangsúlyozta, hogy korábban soha nem rendelkezett ennyi megválasztott tisztségviselővel a párt és szövetségi rendszere Franciaország-szerte, és számos önkormányzatban kaptak felhatalmazást a kormányzásra. Ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a mostani sikerek nem tekinthetők lezárásnak, inkább egy hosszabb folyamat kezdetét jelentik, különösen a közelgő elnökválasztás fényében. Marine Le Pen is megszólalt az eredmények kapcsán, és hangsúlyozta: 

Gratulálok minden jelöltünknek, bármi is lett az eredmény az egyes településeken: büszkék lehetnek az elvégzett munkára, és ma este több tucat Nemzeti Tömörüléshez tartozó polgármester és több ezer önkormányzati képviselő került megválasztásra.

Miközben a patrióta jobboldal látványosan erősödött, a baloldalon súlyos belső konfliktusok robbantak ki. A szocialista párt és a radikális baloldali Engedetlen Franciaország közötti együttműködések több helyen visszaütöttek. Azokban a városokban, ahol a szocialisták összefogtak a radikális baloldallal, például Clermont-Ferrandban és Brestben, vereséget szenvedtek centrista vagy jobboldali jelöltekkel szemben. Ezzel szemben ott, ahol elutasították az együttműködést, például Marseille-ben és Párizsban, sikeresebbek voltak. A szocialista párt főtitkára, Pierre Jouvet élesen fogalmazott: 

Az a következtetésem a mai estéről, hogy az Engedetlen Franciaország semmit sem nyer – és ami még rosszabb, vereséget hoz.

A baloldali oldalon egyre látványosabbá vált a stratégiai bizonytalanság és a belső megosztottság. François Hollande volt államfő is bírálta a pártvezetést, hangsúlyozva, hogy elkerülhetetlenné vált az irányvonal tisztázása, és a pusztán az egység kedvéért létrehozott együttműködések zsákutcába vezettek. Ezzel párhuzamosan a radikális baloldal vezetője, Jean-Luc Mélenchon saját eredményeiket sikeresnek értékelte, és azt sugallta, hogy politikai erejük valódi irányt képvisel, szemben azokkal, akiket következetlen és elvtelen szereplőknek tart.

Nemcsak a baloldal, hanem a Macronhoz köthető politikai elit is komoly veszteségeket szenvedett el. A centrista és úgynevezett mérsékelt jobboldali erők több kulcsfontosságú helyen alulmaradtak.

Különösen kínos vereség volt François Bayrou számára, aki mindössze fél évvel azután, hogy bizalmatlansági szavazással távozni kényszerült a miniszterelnöki posztról, elveszítette a pau-i polgármester-választást is, amelyet 2014 óta töltött be. A választások eredményei egyértelműen jelzik, hogy a francia politikai rendszerben mélyreható átrendeződés zajlik. A Nemzeti Tömörülés megerősödése, a baloldal megosztottsága és az elit gyengülése együtt olyan helyzetet teremtett, amely kedvez Le Pen és politikai tábora számára. A mostani eredmények fényében egyre reálisabb forgatókönyvnek tűnik, hogy a Nemzeti Tömörülés a következő években nemcsak helyi, hanem országos szinten is meghatározó szereplővé válhat, és komoly eséllyel indulhat a hatalom megszerzéséért is.

Nyitókép: Sameer AL-DOUMY / AFP

 

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték

Fordulat jöhet a kampányban: napokon belül mindent megváltoztathat a kiszivárgott bizonyíték
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Intel
2026. március 23. 20:59
Le Pen egy elmúlt korszakot képvisel. Nincs helye a mai világban. Besorolt a politikai üldözöttek közé ahová Orbán is sikeresen benavigálta magát és sajnos az egész országát is. Éles különbséget kell tenni aközött, hogy igaza van-e a politikai szereplőknek és, hogy milyen a teljesítményük. Példa okául Viktorunk elérte, hogy napi EUR1 milliót fizetünk néhány migráncs abálása helyett. Vagy pár milliárd EUR-t hagyunk a levesben némi buzi propaganda ellenében.
nuevoreynuevaley
2026. március 23. 20:42
50 telepulesen szereztek polgarmesteri poziciot....a 15000-bol hatalmas attores, egy nagyvaros se lett LePeneke
cirmos
2026. március 23. 20:08
milyen vicces volt, amikor oroszország megtámadta ukrajnát, ez a liba meg próbálta begyűjteni a putyinos szórólapjait:D apropo, visszafizette már a kölcsönt, amit a kampányára adtunk neki a közösből, nem beleavatkozva egy másik ország belügyeibe?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!