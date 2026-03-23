Le Pen pártja történelmi sikert aratott, a baloldal gyengülése már megállíthatatlannak tűnik

A francia politikai erőtér látványosan átalakult az önkormányzati választások második fordulóját követően, amelyen Marine Le Pen pártja, a Nemzeti Tömörülés minden eddiginél erősebb eredményeket ért el. A jobboldali patrióta formáció és szövetségesei legalább ötven településen szereztek polgármesteri pozíciót, miközben országos jelenlétük is jelentősen bővült.

A franciaországi választások egyik legfontosabb tanulsága, hogy a Nemzeti Tömörülés már nem csupán regionális erőként van jelen, hanem egyre szélesebb földrajzi és társadalmi bázist épít ki. A párt többek között Elzászban, Carcassonne-ban, Montargis-ban, Orange-ban, a Pireneusok térségében és Pas-de-Calais megyében is megerősítette pozícióit.