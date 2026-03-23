Le Pen pártja történelmi sikert aratott, a baloldal gyengülése már megállíthatatlannak tűnik

A francia önkormányzati választások jelentős politikai átrendeződést hoztak. A Nemzeti Tömörülés történelmi áttörést ért el, ami Marine Le Pen politikai térnyerését is jelzi, miközben a baloldali összefogás látványos kudarcot vallott. Az eredmények az elit gyengülését és egy új korszak kezdetét jelzik.
A francia politikai erőtér látványosan átalakult az önkormányzati választások második fordulóját követően, amelyen Marine Le Pen pártja, a Nemzeti Tömörülés minden eddiginél erősebb eredményeket ért el. A jobboldali patrióta formáció és szövetségesei legalább ötven településen szereztek polgármesteri pozíciót, miközben országos jelenlétük is jelentősen bővült.
A franciaországi választások egyik legfontosabb tanulsága, hogy a Nemzeti Tömörülés már nem csupán regionális erőként van jelen, hanem egyre szélesebb földrajzi és társadalmi bázist épít ki. A párt többek között Elzászban, Carcassonne-ban, Montargis-ban, Orange-ban, a Pireneusok térségében és Pas-de-Calais megyében is megerősítette pozícióit.
Különösen figyelemre méltó eredmény volt La Flèche megszerzése Sarthe megyében, amely közel négy évtizeden át szocialista vezetés alatt állt. Ez a győzelem jól mutatja, hogy a korábban stabil baloldali bázisok is meginogtak.
A jobboldali együttműködések is eredményesnek bizonyultak. Éric Ciotti, a jobboldali Republikánusok Szövetsége vezetője, aki a Nemzeti Tömörüléssel lépett szövetségre, megnyerte a nizzai polgármester-választást, míg Didier Lallemand Montaubanban aratott győzelmet.
A párt elnöke, Jordan Bardella a választások után úgy értékelte, hogy a mostani eredmények a Nemzeti Tömörülés történetének eddigi legnagyobb áttörését jelentik, és egyben fordulópontot hoztak a hagyományos politikai elit korszakával szemben. Hangsúlyozta, hogy korábban soha nem rendelkezett ennyi megválasztott tisztségviselővel a párt és szövetségi rendszere Franciaország-szerte, és számos önkormányzatban kaptak felhatalmazást a kormányzásra. Ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a mostani sikerek nem tekinthetők lezárásnak, inkább egy hosszabb folyamat kezdetét jelentik, különösen a közelgő elnökválasztás fényében. Marine Le Pen is megszólalt az eredmények kapcsán, és hangsúlyozta:
Gratulálok minden jelöltünknek, bármi is lett az eredmény az egyes településeken: büszkék lehetnek az elvégzett munkára, és ma este több tucat Nemzeti Tömörüléshez tartozó polgármester és több ezer önkormányzati képviselő került megválasztásra.
Miközben a patrióta jobboldal látványosan erősödött, a baloldalon súlyos belső konfliktusok robbantak ki. A szocialista párt és a radikális baloldali Engedetlen Franciaország közötti együttműködések több helyen visszaütöttek. Azokban a városokban, ahol a szocialisták összefogtak a radikális baloldallal, például Clermont-Ferrandban és Brestben, vereséget szenvedtek centrista vagy jobboldali jelöltekkel szemben. Ezzel szemben ott, ahol elutasították az együttműködést, például Marseille-ben és Párizsban, sikeresebbek voltak. A szocialista párt főtitkára, Pierre Jouvet élesen fogalmazott:
Az a következtetésem a mai estéről, hogy az Engedetlen Franciaország semmit sem nyer – és ami még rosszabb, vereséget hoz.
A baloldali oldalon egyre látványosabbá vált a stratégiai bizonytalanság és a belső megosztottság. François Hollande volt államfő is bírálta a pártvezetést, hangsúlyozva, hogy elkerülhetetlenné vált az irányvonal tisztázása, és a pusztán az egység kedvéért létrehozott együttműködések zsákutcába vezettek. Ezzel párhuzamosan a radikális baloldal vezetője, Jean-Luc Mélenchon saját eredményeiket sikeresnek értékelte, és azt sugallta, hogy politikai erejük valódi irányt képvisel, szemben azokkal, akiket következetlen és elvtelen szereplőknek tart.
Nemcsak a baloldal, hanem a Macronhoz köthető politikai elit is komoly veszteségeket szenvedett el. A centrista és úgynevezett mérsékelt jobboldali erők több kulcsfontosságú helyen alulmaradtak.
Különösen kínos vereség volt François Bayrou számára, aki mindössze fél évvel azután, hogy bizalmatlansági szavazással távozni kényszerült a miniszterelnöki posztról, elveszítette a pau-i polgármester-választást is, amelyet 2014 óta töltött be. A választások eredményei egyértelműen jelzik, hogy a francia politikai rendszerben mélyreható átrendeződés zajlik. A Nemzeti Tömörülés megerősödése, a baloldal megosztottsága és az elit gyengülése együtt olyan helyzetet teremtett, amely kedvez Le Pen és politikai tábora számára. A mostani eredmények fényében egyre reálisabb forgatókönyvnek tűnik, hogy a Nemzeti Tömörülés a következő években nemcsak helyi, hanem országos szinten is meghatározó szereplővé válhat, és komoly eséllyel indulhat a hatalom megszerzéséért is.
Nyitókép: Sameer AL-DOUMY / AFP