„A Fidesz a Tisza Párt abszurditás határát súroló országgyűlési dominanciája miatt valószínüleg arra számít, hogy nem lesz érdemi politikai szerepe a parlamentben, csak díszletként tud megjelenni a törvényhozás házában.

Orbán Viktor számára a jelenleg legkisebb veszteséget eredményező megoldás a lengyel Kaczynski-modell: meghatározó szereplőként lebeg a párt fölött, de nincs ott a politika frontvonalában. Ez az ellentmondásos helyzet azért nem megkerülhető most, mert a leköszönő miniszterelnök egyszerre gátja és összetartó ereje a Fidesznek.