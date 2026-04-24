04. 24.
péntek
Emmanuel Macron Franciaország elnökválasztás

Macron kijelentette, nem marad a politikában, már a távozását készíti elő

2026. április 24. 19:14

A francia elnök ciprusi látogatásán már nem a jövő építéséről, hanem inkább a lezárásról beszélt. Emmanuel Macron kijelentette, hogy 2027 után nem kíván politikával foglalkozni, ami új lendületet adott a már amúgy is zajló hatalmi helyezkedésnek.

Emmanuel Macron az Európai Tanács ciprusi informális ülése kapcsán tartózkodott a szigetországban, ahol egy középiskolai látogatás során olyan kijelentést tett, amely túlmutatott az aktuális politikai napirenden. Macron ugyanis egyértelművé tette, hogy jelenlegi mandátumának lejártával hátat fordít a politikának, ezzel pedig már most megnyitotta a 2027-es korszakváltásról szóló vitát. A France 24 beszámolója szerint az elnök így fogalmazott: 

Nem voltam a politikában korábban, és nem is leszek utána.

A francia elnök arról is beszélt, hogy hivatali ideje végéhez közeledve az egyik legnehezebb feladat számára az egyensúly megtalálása a saját eredményeinek megvédése és annak elismerése között, „ami nem működött”. Ez a megfogalmazás arra utal, hogy Macron már nem elsősorban politikai harcokat vív, hanem inkább a saját örökségét igyekszik rendezni.

A bejelentés időzítése sem véletlen. Franciaország politikai és médiavilága már most a 2027-es választásokra készül, amit Philippe Moreau-Chevrolet kommunikációs szakértő is megerősített, amikor arról beszélt, hogy a verseny gyakorlatilag már elkezdődött.

Macron árnyéka már most rávetül az utódlásra

Miközben Emmanuel Macron a háttérbe vonulásról beszél, a lehetséges utódok már aktívan építik saját politikai pozíciójukat. A jobboldali Nemzeti Tömörülés vezetője, Jordan Bardella például látványos médiamegjelenésekkel próbálja erősíteni imázsát, míg Gabriel Attal – Macron egykori miniszterelnöke – személyes hangvételű könyvvel készíti elő saját szerepvállalását.

Elemzők szerint a francia elnök lépése egyszerre szól a saját örökségének védelméről és a politikai tér újrarendezéséről. Moreau-Chevrolet úgy fogalmazott, hogy ez jó időszak az elnök számára arra, hogy előkészítse a távozását, miközben teret hagy a találgatásoknak a folytatásról.

A háttérben az a számítás is felsejlik, hogy Emmanuel Macron hosszabb távon kedvezőbb megítélésre számíthat, ha kilép a napi politikai konfliktusokból. Egy hozzá közel álló forrás szerint idővel megváltozik a perspektíva, és újra előtérbe kerülhetnek politikájának következetes elemei, például az ipari és európai függetlenség hangsúlyozása.

Bár Macron kijelentése egyértelműnek tűnik, a politikai valóság ritkán ennyire végleges. Több megfigyelő szerint nem zárható ki, hogy a francia elnök a jövőben nemzetközi szerepet vállal, vagy akár később ismét visszatér a politikába.

Nyitókép: Yves Herman / POOL / AFP

 

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
frankie-bunn
2026. április 24. 20:32
Siess haza, vár a mama !
angie1
2026. április 24. 20:10
Szerintem ettől sokan megkönnyebbültek, de nem biztos, hogy a bankszektorban még nem tud elég kárt okozni.
nyugalom
2026. április 24. 19:58
Eddig is a libsi hatterhatalome volt ezutan is ott lesz!
falcatus-2
2026. április 24. 19:54
"Nem voltam a politikában korábban, és nem is leszek utána...." Valóban! Még ő maga sem tudja, hogyan csináltak belőle királyt. Két hónappal előtte, mielőtt trónra emelték még csak egy szürke veréb, simulékony niemand/stróman volt. Azért majd a szolgálataiért jutalmul a nyugdíját kiegészítik. szerveznek neki jól fizető workshopokat.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!