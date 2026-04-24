Macron kijelentette, nem marad a politikában, már a távozását készíti elő

Emmanuel Macron az Európai Tanács ciprusi informális ülése kapcsán tartózkodott a szigetországban, ahol egy középiskolai látogatás során olyan kijelentést tett, amely túlmutatott az aktuális politikai napirenden. Macron ugyanis egyértelművé tette, hogy jelenlegi mandátumának lejártával hátat fordít a politikának, ezzel pedig már most megnyitotta a 2027-es korszakváltásról szóló vitát. A France 24 beszámolója szerint az elnök így fogalmazott:

Nem voltam a politikában korábban, és nem is leszek utána.

A francia elnök arról is beszélt, hogy hivatali ideje végéhez közeledve az egyik legnehezebb feladat számára az egyensúly megtalálása a saját eredményeinek megvédése és annak elismerése között, „ami nem működött”. Ez a megfogalmazás arra utal, hogy Macron már nem elsősorban politikai harcokat vív, hanem inkább a saját örökségét igyekszik rendezni.