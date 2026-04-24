Macron kijelentette, nem marad a politikában, már a távozását készíti elő

A francia elnök ciprusi látogatásán már nem a jövő építéséről, hanem inkább a lezárásról beszélt. Emmanuel Macron kijelentette, hogy 2027 után nem kíván politikával foglalkozni, ami új lendületet adott a már amúgy is zajló hatalmi helyezkedésnek.
Emmanuel Macron az Európai Tanács ciprusi informális ülése kapcsán tartózkodott a szigetországban, ahol egy középiskolai látogatás során olyan kijelentést tett, amely túlmutatott az aktuális politikai napirenden. Macron ugyanis egyértelművé tette, hogy jelenlegi mandátumának lejártával hátat fordít a politikának, ezzel pedig már most megnyitotta a 2027-es korszakváltásról szóló vitát. A France 24 beszámolója szerint az elnök így fogalmazott:
Nem voltam a politikában korábban, és nem is leszek utána.
A francia elnök arról is beszélt, hogy hivatali ideje végéhez közeledve az egyik legnehezebb feladat számára az egyensúly megtalálása a saját eredményeinek megvédése és annak elismerése között, „ami nem működött”. Ez a megfogalmazás arra utal, hogy Macron már nem elsősorban politikai harcokat vív, hanem inkább a saját örökségét igyekszik rendezni.
A bejelentés időzítése sem véletlen. Franciaország politikai és médiavilága már most a 2027-es választásokra készül, amit Philippe Moreau-Chevrolet kommunikációs szakértő is megerősített, amikor arról beszélt, hogy a verseny gyakorlatilag már elkezdődött.
Miközben Emmanuel Macron a háttérbe vonulásról beszél, a lehetséges utódok már aktívan építik saját politikai pozíciójukat. A jobboldali Nemzeti Tömörülés vezetője, Jordan Bardella például látványos médiamegjelenésekkel próbálja erősíteni imázsát, míg Gabriel Attal – Macron egykori miniszterelnöke – személyes hangvételű könyvvel készíti elő saját szerepvállalását.
Elemzők szerint a francia elnök lépése egyszerre szól a saját örökségének védelméről és a politikai tér újrarendezéséről. Moreau-Chevrolet úgy fogalmazott, hogy ez jó időszak az elnök számára arra, hogy előkészítse a távozását, miközben teret hagy a találgatásoknak a folytatásról.
A háttérben az a számítás is felsejlik, hogy Emmanuel Macron hosszabb távon kedvezőbb megítélésre számíthat, ha kilép a napi politikai konfliktusokból. Egy hozzá közel álló forrás szerint idővel megváltozik a perspektíva, és újra előtérbe kerülhetnek politikájának következetes elemei, például az ipari és európai függetlenség hangsúlyozása.
Bár Macron kijelentése egyértelműnek tűnik, a politikai valóság ritkán ennyire végleges. Több megfigyelő szerint nem zárható ki, hogy a francia elnök a jövőben nemzetközi szerepet vállal, vagy akár később ismét visszatér a politikába.
Nyitókép: Yves Herman / POOL / AFP