Módosult a KRESZ: már gyalogosként is komoly büntetést kaphatunk, ha erre nem figyelünk

Jobb, ha már most felkészül: furcsa KRESZ-tábla bukkanhat fel a semmiből, ilyet itthon még nem láttunk!
Amerikában és Európában is több helyen alkalmaznak már hasonló megoldást.
Az új KRESZ nemcsak a járművezetők számára hoz szigorításokat, hanem a gyalogosokra is kiterjeszti a figyelemelterelő tevékenységekre vonatkozó korlátozásokat. A szabályozás célja a közlekedésbiztonság javítása, különös tekintettel arra, hogy Magyarországon a személyi sérüléssel járó balesetek mintegy 68 százaléka lakott területen belül történik, ahol a megelőzés lehetőségei is a legnagyobbak – írja az Origo.
Az új előírások értelmében
a gyalogosoknak is tilos lesz a mobiltelefon-használat az úttesten vagy vasúti átjárón való átkelés közben.
A szabály bevezetésének célja a figyelemelterelés csökkentése, amely a hatóságok szerint jelentős kockázati tényező a közlekedésben. Több helyen már jelenleg is piktogramok hívják fel erre a figyelmet a gyalogátkelőknél, az új szabályozás ezt teszi kötelező érvényűvé.
A közlekedési szakemberek szerint ugyanakkor nemcsak a gyalogosokra, hanem a járművezetőkre is fokozott figyelmet kell fordítani, mivel a balesetek jelentős része – különösen a ráfutásos ütközések – figyelemelterelésre vezethető vissza, gyakran telefonhasználat miatt. A probléma különösen a fiatalabb korosztályok körében súlyos, ahol a közösségi média és a videónézés egyre gyakrabban vonja el a figyelmet a közlekedésről.
