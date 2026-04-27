Jordan Bardella Németország Brüsszel Franciaország

Orbán francia szövetségese támadja Németország uniós szerepét, kemény fellépést ígér

2026. április 27. 21:45

A francia jobboldal egyik legesélyesebb elnökjelöltje már első lépéseivel is szakítana a korábbi hagyományokkal. Németország befolyását túlzónak tartja az Európai Unióban, ezért Jordan Bardella nyílt konfrontációt ígér Brüsszelben.

null

A Politico beszámolója szerint a francia Nemzeti Tömörülés vezetője, Jordan Bardella határozott fellépést helyezett kilátásba Németország szerepével szemben az Európai Unióban. A politikus jelezte, hogy megválasztása esetén első útja nem Berlinbe, hanem Brüsszelbe vezetne, ahol azonnal a francia érdekek védelmére koncentrálna. A harmincéves politikus a Le Journal du Dimanche című lapnak adott interjújában hangsúlyozta: 

Első utunk Brüsszelbe vezet majd, ahol országunk érdekeit fogjuk védeni annak érdekében, hogy visszaszerezzük azokat az előnyöket, amelyeket más európai országok már élveznek.

Szerinte az Európai Unió Franciaországot kereskedelmi alkalmazkodási változóvá tette, hogy kielégítse a német érdekeket. Bardella ezzel élesen szakítana azzal a több évtizedes gyakorlattal, amelynek során a francia államfők első hivatalos útja rendszerint Németországba vezetett. Nicolas Sarkozy, François Hollande és Emmanuel Macron is ezt a hagyományt követte, megerősítve a második világháború után kialakult francia–német együttműködést.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)

Vereség után: megszólal a Fidesz kampányfőnöke | REAKCIÓ Orbán Balázzsal (VIDEÓ)
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

A politikus ugyanakkor nem támogatja Franciaország kilépését az Európai Unióból, inkább annak átalakítását szorgalmazza. 

Elképzelése szerint egy „erős, de másfajta Európára” van szükség, amely képes megfelelni a 21. század ipari kihívásainak, miközben tiszteletben tartja a tagállamok szuverenitását. Bardella szerint az uniós szabályozások csökkentése a gazdasági szereplők számára is kedvező lenne, mivel sokan úgy látják, hogy az Európai Unió túlzott bürokráciát jelent, amely inkább gyengíti a versenyképességet.

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
survivor
2026. április 27. 23:22
A fő Führer az USA. Lepacsizott a RUSsal az EU tönkretételehez....A FRA- GER ellentet örök,FŐLEG HA NEM MEGY A GAZDASÁG.... URSULA szazmilliókat, milliarfot is kaphatott az EU szetveréséert.
Palmoilfree
2026. április 27. 22:13
Eltiporják őt is az irigyek.
duro_dorka
2026. április 27. 22:12
"[Jordan Bardella] nem támogatja Franciaország kilépését az Európai Unióból, inkább annak átalakítását szorgalmazza." Veszett fejsze nyele, Orbán Viktor is ebbe bukott bele. Amikor az EB elíndította a 7. cikkej eljárást MO ellen, akkor kellett volna kiugrani az EU-ból. Azonnali hatállyal. És nem lenne most mocskos tiszás 2/3, ami szét fog baszni mindent...
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!