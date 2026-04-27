Orbán francia szövetségese támadja Németország uniós szerepét, kemény fellépést ígér

Eljött a konzervatívok ideje: Marine Le Pen jelöltje a legesélyesebb a 2027-es francia elnökválasztáson
Jordan Bardella szélesebb körű társadalmi támogatottságra számíthat, mint a Nemzeti Tömörülés korábbi jelöltjei.
A francia jobboldal egyik legesélyesebb elnökjelöltje már első lépéseivel is szakítana a korábbi hagyományokkal. Németország befolyását túlzónak tartja az Európai Unióban, ezért Jordan Bardella nyílt konfrontációt ígér Brüsszelben.
A Politico beszámolója szerint a francia Nemzeti Tömörülés vezetője, Jordan Bardella határozott fellépést helyezett kilátásba Németország szerepével szemben az Európai Unióban. A politikus jelezte, hogy megválasztása esetén első útja nem Berlinbe, hanem Brüsszelbe vezetne, ahol azonnal a francia érdekek védelmére koncentrálna. A harmincéves politikus a Le Journal du Dimanche című lapnak adott interjújában hangsúlyozta:
Első utunk Brüsszelbe vezet majd, ahol országunk érdekeit fogjuk védeni annak érdekében, hogy visszaszerezzük azokat az előnyöket, amelyeket más európai országok már élveznek.
Szerinte az Európai Unió Franciaországot kereskedelmi alkalmazkodási változóvá tette, hogy kielégítse a német érdekeket. Bardella ezzel élesen szakítana azzal a több évtizedes gyakorlattal, amelynek során a francia államfők első hivatalos útja rendszerint Németországba vezetett. Nicolas Sarkozy, François Hollande és Emmanuel Macron is ezt a hagyományt követte, megerősítve a második világháború után kialakult francia–német együttműködést.
A politikus ugyanakkor nem támogatja Franciaország kilépését az Európai Unióból, inkább annak átalakítását szorgalmazza.
Elképzelése szerint egy „erős, de másfajta Európára” van szükség, amely képes megfelelni a 21. század ipari kihívásainak, miközben tiszteletben tartja a tagállamok szuverenitását. Bardella szerint az uniós szabályozások csökkentése a gazdasági szereplők számára is kedvező lenne, mivel sokan úgy látják, hogy az Európai Unió túlzott bürokráciát jelent, amely inkább gyengíti a versenyképességet.
