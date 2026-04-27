Orbán francia szövetségese támadja Németország uniós szerepét, kemény fellépést ígér

A Politico beszámolója szerint a francia Nemzeti Tömörülés vezetője, Jordan Bardella határozott fellépést helyezett kilátásba Németország szerepével szemben az Európai Unióban. A politikus jelezte, hogy megválasztása esetén első útja nem Berlinbe, hanem Brüsszelbe vezetne, ahol azonnal a francia érdekek védelmére koncentrálna. A harmincéves politikus a Le Journal du Dimanche című lapnak adott interjújában hangsúlyozta:

Első utunk Brüsszelbe vezet majd, ahol országunk érdekeit fogjuk védeni annak érdekében, hogy visszaszerezzük azokat az előnyöket, amelyeket más európai országok már élveznek.

Szerinte az Európai Unió Franciaországot kereskedelmi alkalmazkodási változóvá tette, hogy kielégítse a német érdekeket. Bardella ezzel élesen szakítana azzal a több évtizedes gyakorlattal, amelynek során a francia államfők első hivatalos útja rendszerint Németországba vezetett. Nicolas Sarkozy, François Hollande és Emmanuel Macron is ezt a hagyományt követte, megerősítve a második világháború után kialakult francia–német együttműködést.