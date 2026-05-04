európai bíróság sulyok tamás országgyűlés alaptörvény köztársasági elnök gyermekvédelem orbán viktor

„Őszinte reményét fejezte ki” – Sulyok Tamás válaszolt Orbán Viktor levelére

2026. május 04. 19:09

A köztársasági elnök a jogbiztonság elvéből fakadó jogalkotási feladatokra hívta fel a figyelmet a gyermekvédelmi törvényt elmarasztaló uniós döntés miatt.

null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, az Európai Unió Bíróságának a 2021-es gyermekvédelmi törvényt elmarasztaló döntése miatt levélváltás történt Orbán Viktor napokon belül leköszönő miniszterelnök és Sulyok Tamás köztársasági elnök között. A távozó kormányfő jelezte, hogy politikai indíttatásúnak tartja az ítéletet, és nem hajtja végre azt, 

míg az államfő válaszában a jogbiztonság elvéből fakadó jogalkotási feladatokra hívta fel a figyelmet.

Sulyok válaszában hangsúlyozta, „az Európai Bíróság ítéletét követően a jogbiztonság elvéből fakadó nemzeti jogalkotási feladat annak a jogszabályi megoldásnak a kidolgozása, ami a gyermekek megfelelő jogvédelmi szintjének megőrzése mellett képes megteremteni az Európai Unió jogának, az Alaptörvény alkotmányos követelményeinek és a vonatkozó nemzetközi jogi előírások érvényesülésének kellő összhangját a méltányos egyensúly biztosításával”.

Hozzátette, „ennek teljesítése érdekében együttműködési kötelezettség és közös felelősség terheli a hatáskörrel rendelkező alkotmányos szerveket, beleértve az Országgyűlést és a kormányt is”.

A köztársasági elnök sorait azzal zárta, hogy „őszinte reményét” fejezte ki annak kapcsán, hogy az áprilisi választások eredményeként parlamentbe jutott pártok országgyűlési képviselői, valamint a hivatalba lépő új kormány a társadalmi elvárások szempontjából is megnyugtató módon tesznek majd eleget a fentieknek.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Fotó: Sulyok Tamás Facebook-oldala

