„Őszinte reményét fejezte ki” – Sulyok Tamás válaszolt Orbán Viktor levelére

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, az Európai Unió Bíróságának a 2021-es gyermekvédelmi törvényt elmarasztaló döntése miatt levélváltás történt Orbán Viktor napokon belül leköszönő miniszterelnök és Sulyok Tamás köztársasági elnök között. A távozó kormányfő jelezte, hogy politikai indíttatásúnak tartja az ítéletet, és nem hajtja végre azt,

míg az államfő válaszában a jogbiztonság elvéből fakadó jogalkotási feladatokra hívta fel a figyelmet.

Sulyok válaszában hangsúlyozta, „az Európai Bíróság ítéletét követően a jogbiztonság elvéből fakadó nemzeti jogalkotási feladat annak a jogszabályi megoldásnak a kidolgozása, ami a gyermekek megfelelő jogvédelmi szintjének megőrzése mellett képes megteremteni az Európai Unió jogának, az Alaptörvény alkotmányos követelményeinek és a vonatkozó nemzetközi jogi előírások érvényesülésének kellő összhangját a méltányos egyensúly biztosításával”.