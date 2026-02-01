Bajnai Gordon embere mindenben támogatja Manfred Weber elképesztő tervét

Balázs Péter, egykori uniós biztos, a Soros Egyetem professzora szerint az EU bővítése hasznos, de az intézményi hátteret át kellene alakítani, hogy hatékonyabban működhessen – mondta Bajnai Gordon egykori külügyminisztere. "Régen túlléptünk már azon a határon, ameddig ez alkalmazható. ... egy ilyen méretű szervezetben már réges rég úgy kellett volna strukturálni, ahogy egy jól működő részvénytársaságnál, hogy van egy közgyűlés, amin minden tulajdonos jelen van, és van egy igazgatótanács, amely a közgyűlés iránymutatása alapján intézi a dolgokat."

Balázs kifejtette ezt a változást mi hoztuk az unióba, mert velünk lett 15-ből 25 tagú annak idején, 2004-ben. ... „A gazdasági erő kétségkívül nő, minden ami hálózatos struktúra, például közlekedés, környezetvédelem, sokkal jobban tud működni egy tágabb térben. ... Ami gondot okoz, azok az intézmények. Az intézmények tekintetében nagyon erős a tagállamok jelenléte, például az Európai Bizottságban. Egy ország - egy biztos.”