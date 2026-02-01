Ft
bajnai gordon manfred weber balázs péter európai bizottság

Bajnai Gordon embere mindenben támogatja Manfred Weber elképesztő tervét

2026. február 01. 10:44

Balázs Péter szerint csökkenteni kellene az uniós tagállamok jogköreit.

2026. február 01. 10:44
null

Balázs Péter, egykori uniós biztos, a Soros Egyetem professzora szerint az EU bővítése hasznos, de az intézményi hátteret át kellene alakítani, hogy hatékonyabban működhessen – mondta Bajnai Gordon egykori külügyminisztere. "Régen túlléptünk már azon a határon, ameddig ez alkalmazható. ... egy ilyen méretű szervezetben már réges rég úgy kellett volna strukturálni, ahogy egy jól működő részvénytársaságnál, hogy van egy közgyűlés, amin minden tulajdonos jelen van, és van egy igazgatótanács, amely a közgyűlés iránymutatása alapján intézi a dolgokat."

Balázs kifejtette ezt a változást mi hoztuk az unióba, mert velünk lett 15-ből 25 tagú annak idején, 2004-ben. ... „A gazdasági erő kétségkívül nő, minden ami hálózatos struktúra, például közlekedés, környezetvédelem, sokkal jobban tud működni egy tágabb térben. ... Ami gondot okoz, azok az intézmények. Az intézmények tekintetében nagyon erős a tagállamok jelenléte, például az Európai Bizottságban. Egy ország - egy biztos.”

Bajnai tehát egyértelműen támogatja Manfred Weber azon tervét, amely tovább központosítaná az uniót. Balázs kifogásolja a tagállamok mozgásterét is, és jól láthatóan szűkítené azokat. 

Nyitókép: Klubrádió/Mátyus László

Csubszi
2026. február 01. 11:57
Mindig is tehetségtelen hülye volt ez a komcsi! Mi mást várhatnánk tőle?
nemecsekerno-007-01
2026. február 01. 11:46
Igazi opportunista pondró a Kádár-rendszerből.
Sróf
2026. február 01. 11:31
A hájfejű vén szovjet funkcionáriustól az lenne meglepő, ha nem a "hazája" ellen dolgozna. Csak a gazda változott.
rasputin
2026. február 01. 11:28
Bitrex® 2026. február 01. 11:05 Ezt a kibaszott CEU-t mikor zárják már be? Akkor mikor beveszitek Bécset te idióta. :)))))))))))))))
