Szép álmokat – David Lynch halálára

Néhány éve újra megnéztem Az elefántembert, és akkor már láttam a filmben rejlő szépséget és szomorúságot, de tizenhárom éves gyerekként csak a rettegés jutott el hozzám belőle. A kilencvenes évek eleje egybeesett a kamaszkorommal, a végtelen zenehallgatásokkal és erdőjárásokkal. Folyamatosan zenék mentek a fejemben. Akkori menő alternatív zenekarok zenéi leginkább. Sonic Youth, Nirvana, My Bloody Valentine, Stone Roses, Slowdive, Kispál és a Borz, a VHK, Andersen, Pál Utcai Fiúk, The Perfect Name, Új Nem. Az MTV Europe-on több alternatív zenei műsor is futott akkoriban. Nemrég belenéztem a mai MTV-be. A legförtelmesebb realityk pörögnek folyamatosan, zene sehol, vagy ha mégis, abban sincs sok köszönet. Az MTV pályaíve mentén is szépen leírható lenne az utóbbi harminc év kulturális összeomlása.

Beszélek itt mindenféléről, miközben David Lynch halála lenne itt a centrumban valójában, de ezek a fentiek mélyen hozzátartoznak az én David Lynch-képemhez. A mester több filmjét láttam az elmúlt évtizedekben a Kék bársonytól a Lost Highway-ig, a Veszett a világtól a Mulholland Drive-ig. A legutolsó film, amit láttam tőle, a The Straight Story (Igaz történet) volt. Ez utóbbi kivételével a filmjeiből leginkább álomszerű jelenetek maradtak meg. Éjszakai városképek és éjszakai utazások, démonikus nők és démonikus férfiak, gnómok, villódzások, melankóliával kevert rémálmok hömpölygése. Mintha Lynch egyenesen a tudatalattijából dolgozott volna. Valószínűleg abból is dolgozott. Filmjeiben a legritkább esetben látszik hagyományos értelemben vett narráció vagy történetmesélés, sokkal inkább asszociációs láncokról van szó. Az álomlogika kiismerhetetlen rejtekútjain kóborolt a kamerájával. Ez alól kivétel a már említett Az elefántember (bár abban is akadnak álomszerű jelenetek), de még inkább kivétel az Igaz történet, ami egy már-már zavarba ejtően tradicionális vonalvezetésű film, amiben alig látszik valami Lynch korábbi eszköztárából. Az Igaz történet egy egyszerű, szívhez szóló és finoman drámai mozi, fanyalogtak is rajta rendesen. Túlságosan konzervatívnak tartották, mert az amerikai vidék tipikus figuráiról mesél, nyoma sincs sehol egy törpének, egy aberrált kéjgyilkosnak vagy egy mondén dívának.