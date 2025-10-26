Ft
kormány drogkartel Venezuela elnök hadműveletek CIA Egyesült Államok

Bármikor kirobbanhat az új háború: közelednek az USA hajói, Trump ellenségei a legrosszabbra készülnek

2025. október 26. 08:28

Az Egyesült Államok a drogkartellek ellen lépne fel, Caracas szerint viszont a kormány megbuktatása a cél – közben a tengerpartokon orosz rakéták jelentek meg.

2025. október 26. 08:28
null

Minden eddiginél nagyobb a feszültség Venezuelában, miután az Egyesült Államok repülőgép-hordozó csapásmérő csoportot vezényelt a Karib-térségbe. A Pentagon szerint a cél a kábítószer-csempészet elleni hadműveletek fokozása, ám Caracas másképp látja a helyzetet  – írja a France24

Vladimir Padrino védelmi miniszter szombaton bejelentette, hogy 

Venezuela partvédelmi hadgyakorlatot indított, amely már három napja tart. 

A hadgyakorlat célja – állítása szerint – nemcsak a külső katonai fenyegetések elhárítása, hanem a terrorizmus és az ország destabilizálását célzó titkos műveletek elleni védekezés is.

A feszültséget tovább növelte Donald Trump amerikai elnök nyilatkozata, miszerint engedélyezte a CIA venezuelai műveleteit, és nem zárja ki a szárazföldi beavatkozást sem a térségben tevékenykedő drogkartellek ellen. 

Az amerikai hadsereg szeptember 2. óta tíz feltételezett drogszállító hajót semmisített meg, ebből nyolcat a Karib-térségben. 

Trump korábban azzal is megvádolta Nicolás Madurót, hogy egy drogkartell vezetőjeként irányítja az országot, amit a venezuelai elnök határozottan tagad.

A venezuelai állami televízió közben képeket mutatott a tengerparti államokban bevetett katonai egységekről és az 

Igla-S orosz légvédelmi rakétákkal gyakorlatozó civil milíciákról. 

Caracas szerint az amerikai hadműveletek valódi célja nem a kábítószer-kereskedelem visszaszorítása, hanem a Maduro-kormány megbuktatása. 

Az USA nyolc hadihajót, tíz F–35-ös vadászgépet és egy nukleáris tengeralattjárót állomásoztat már a térségben, és hamarosan a USS Gerald R. Ford repülőgép-hordozó is csatlakozik a flottához.

Mint már beszámoltunk róla, Trump elrendelte Amerika legnagyobb anyahajójának bevetését, hogy félelmet keltsen a venezuelai hadseregben és Maduro köreiben, abban bízva, hogy ezzel saját népe is az elnök ellen fordul.

Nyitókép: Jonathan KLEIN / AFP

 

bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
2025. október 26. 10:31
utálom majkát, de ezt nem tudom kihagyni: mellékesen egy kis olaj is csurran-cseppen ....
Válasz erre
0
0
Bastyaelvtars
2025. október 26. 10:19
Alakul a vilagbeke, hála a jóságos békepárti trumpnak:))
Válasz erre
0
0
nogradi
2025. október 26. 10:13
Na mi a helyzet pedobirkák, most akkor merre van előre?
Válasz erre
0
2
Hoked_ly
2025. október 26. 10:00
Én Putyin helyében simán adnék a hajóellenes hiperszonikus rakétákból a repgép anyahajók ellen Venezuelának, az S-400RM légvédelmi rakétákból, vagy az S-500-ból az F-35-ös ellen, és küldenék egy pár szabadságon lévő orosz hivatásos tisztet az üzemeltetéshez!😉 Ha más nem, tapasztalatot szereznének, hogy valóban elég egy rakéta egy anyahajó elsüllyesztéséhez!
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!