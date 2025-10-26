Bármikor kirobbanhat az új háború: közelednek az USA hajói, Trump ellenségei a legrosszabbra készülnek

Nukleáris meghajtású szörnyeteg tűnt fel a szomszédunkban: Amerika nem bízza a véletlenre a budapesti békecsúcs védelmét
A több mint 100 ezer tonnás úszó erőd a világ legmodernebb hadihajója, amely mintegy ötezer fős legénységgel működik.
Az Egyesült Államok a drogkartellek ellen lépne fel, Caracas szerint viszont a kormány megbuktatása a cél – közben a tengerpartokon orosz rakéták jelentek meg.
Minden eddiginél nagyobb a feszültség Venezuelában, miután az Egyesült Államok repülőgép-hordozó csapásmérő csoportot vezényelt a Karib-térségbe. A Pentagon szerint a cél a kábítószer-csempészet elleni hadműveletek fokozása, ám Caracas másképp látja a helyzetet – írja a France24.
Vladimir Padrino védelmi miniszter szombaton bejelentette, hogy
Venezuela partvédelmi hadgyakorlatot indított, amely már három napja tart.
A hadgyakorlat célja – állítása szerint – nemcsak a külső katonai fenyegetések elhárítása, hanem a terrorizmus és az ország destabilizálását célzó titkos műveletek elleni védekezés is.
A feszültséget tovább növelte Donald Trump amerikai elnök nyilatkozata, miszerint engedélyezte a CIA venezuelai műveleteit, és nem zárja ki a szárazföldi beavatkozást sem a térségben tevékenykedő drogkartellek ellen.
Az amerikai hadsereg szeptember 2. óta tíz feltételezett drogszállító hajót semmisített meg, ebből nyolcat a Karib-térségben.
Trump korábban azzal is megvádolta Nicolás Madurót, hogy egy drogkartell vezetőjeként irányítja az országot, amit a venezuelai elnök határozottan tagad.
A venezuelai állami televízió közben képeket mutatott a tengerparti államokban bevetett katonai egységekről és az
Igla-S orosz légvédelmi rakétákkal gyakorlatozó civil milíciákról.
Caracas szerint az amerikai hadműveletek valódi célja nem a kábítószer-kereskedelem visszaszorítása, hanem a Maduro-kormány megbuktatása.
Az USA nyolc hadihajót, tíz F–35-ös vadászgépet és egy nukleáris tengeralattjárót állomásoztat már a térségben, és hamarosan a USS Gerald R. Ford repülőgép-hordozó is csatlakozik a flottához.
Mint már beszámoltunk róla, Trump elrendelte Amerika legnagyobb anyahajójának bevetését, hogy félelmet keltsen a venezuelai hadseregben és Maduro köreiben, abban bízva, hogy ezzel saját népe is az elnök ellen fordul.
Trump azt akarja, hogy a lakosság az elnök ellen forduljon.
Nyitókép: Jonathan KLEIN / AFP