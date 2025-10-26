Bármikor kirobbanhat az új háború: közelednek az USA hajói, Trump ellenségei a legrosszabbra készülnek

Minden eddiginél nagyobb a feszültség Venezuelában, miután az Egyesült Államok repülőgép-hordozó csapásmérő csoportot vezényelt a Karib-térségbe. A Pentagon szerint a cél a kábítószer-csempészet elleni hadműveletek fokozása, ám Caracas másképp látja a helyzetet – írja a France24.

Vladimir Padrino védelmi miniszter szombaton bejelentette, hogy

Venezuela partvédelmi hadgyakorlatot indított, amely már három napja tart.

A hadgyakorlat célja – állítása szerint – nemcsak a külső katonai fenyegetések elhárítása, hanem a terrorizmus és az ország destabilizálását célzó titkos műveletek elleni védekezés is.