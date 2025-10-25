Trump kiadta a parancsot: elindult Amerika legnagyobb anyahajója, ellenfeleit elfogta a rettegés

„Amerika megígérte, hogy soha többé nem kezdeményez háborút, és most mégis új, örökké tartó háborút indít” – Nicolás Maduro, Venezuela elnöke arra reagálva, hogy Donald Trump háborút indított a Karib-térségben található drogkereskedők ellen, és az elmúlt napokban jelentősen megnövelte az USA katonai jelenlétét a Karib-tengeren – írta meg a BBC.

Amint a Mandiner is beszámolt róla, az Egyesült Államok védelmi minisztere, Pete Hegseth pénteken elrendelte a világ legnagyobb hadihajója, a Gerald Ford repülőgép-hordozó, illetve az azt kísérő hadihajók és támadó repülőgépek Latin-Amerika partjainál történő bevetését. A több mint 100 ezer tonnás, ötezer fős legénységgel bíró úszó erődöt a Földközi-tengerről vezényelték vissza, miután pár nappal ezelőtt felbukkant Horvátország partjainál.