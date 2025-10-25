Ft
Nicolás Maduro Venezuela Donald Trump USA hadihajó

Trump kiadta a parancsot: elindult Amerika legnagyobb anyahajója, ellenfeleit elfogta a rettegés

2025. október 25. 07:19

Trump azt akarja, hogy a lakosság az elnök ellen forduljon.

2025. október 25. 07:19
null

„Amerika megígérte, hogy soha többé nem kezdeményez háborút, és most mégis új, örökké tartó háborút indít” – Nicolás Maduro, Venezuela elnöke arra reagálva, hogy Donald Trump háborút indított a Karib-térségben található drogkereskedők ellen, és az elmúlt napokban jelentősen megnövelte az USA katonai jelenlétét a Karib-tengeren – írta meg a BBC

Amint a Mandiner is beszámolt róla, az Egyesült Államok védelmi minisztere, Pete Hegseth pénteken elrendelte a világ legnagyobb hadihajója, a Gerald Ford repülőgép-hordozó, illetve az azt kísérő hadihajók és támadó repülőgépek Latin-Amerika partjainál történő bevetését. A több mint 100 ezer tonnás, ötezer fős legénységgel bíró úszó erődöt a Földközi-tengerről vezényelték vissza, miután pár nappal ezelőtt felbukkant Horvátország partjainál.

A BBC az üggyel kapcsolatban megkérdezte Christopher Sabatinit, a Chatham House agytröszt latin-amerikai ügyekért felelős vezető munkatársát, aki szerint a kormányzat intézkedése „a rezsimváltásról szól. Valószínűleg nem fognak bevonulni, remélhetőleg ez csak egy jelzés” – vélekedett az amerikai hadviselésről. Megjegyezte, szerinte 

az USA célja, hogy „félelmet keltsen” a venezuelai katonaság és Maduro belső köreiben, hogy az elnök ellen forduljanak.

A kábítószerkereskedelem elleni kampányban az USA több hadihajót, egy atom-tengeralattjárót és F-35-ös repülőgépeket küldött már a Karib-tengerre. Donald Trump elnök pedig elkötelezetten vallja, hogy megállítja a Latin-Amerikában rohamosan terjeszkedő drogkereskedőket.

Nyitókép: Jaime REINA / AFP


 

 

Galerida
2025. október 25. 09:57
Irakban is sikeresen lebombázták a vegyifegyver gyárakat és az atombomba készleteket, (könnyen ment, mert nem voltak...) felakasztották a törvényesen megválasztott elnököt és nyomorba döntötték az országot. Gyakorlat teszi a mestert!
Válasz erre
2
0
snfbvksan
2025. október 25. 08:51
"Donald Trump elnök pedig elkötelezetten vallja, hogy megállítja a Latin-Amerikában rohamosan terjeszkedő drogkereskedőket." Ellenben semmiféle szándéka, elkötelezettsége nincs a drogkereskedelmet tápláló otthoni roncstársadalma megjavítására. Mentségére szól, hogy az ex-Epstein kliens jenkizsidó elitben senki másnak sincs.
Válasz erre
1
1
Bitrex®
2025. október 25. 08:32
Miért nem Bolíviát, Kolumbiát fenyegeti, ahol a drogot termelik/termesztik? Nem gyökerestül kellene a problémát megszüntetni? Már ha tényleg a drogokról szól az egész. Mellesleg kokain nélkül az USA lehúzhatná a rolót. Sem Hollywood, sem a Wall Street nem működne rendesen.
Válasz erre
1
0
vi-ktt
2025. október 25. 08:06
Trump leszarja a drogkereskedőket természetesen! Ha úgy lenne, akkor szigorú belső törvényeket hozott volna, Trump viszont a gazdái utasítását követve SZUVERÉN ÁLLAM olajkészletére pályázik! Azt az olajat akarják magukénak, amihez semmi joguk, méghozzá mindenáron! Bedőlt a terv, hogy Oroszországot térdre kényszerítsék az ukrajnai Nudelman rezsim által kiprovokált háborúval. Aztán bedőlt az Irán ellen még 2001 szeptember 11.-ei merénylettel elindított dominó háborúsorozat IS, ahol bevallottan 7 országot akartak elpusztítani, de a végén Iránba beletört a bicskájuk, a cionáci patkányoknak! És most végső keservükben nekiveselkednek Venezuelának IS! Céljuk, hogy a Venezuelai olajkészletekkel lenyomják az olaj árát, ezzel bedöntik az orosz gazdaságot, majd ott IS rátelepszenek az olajkészletekre. Azután a védtelenül maradt Iránra rontanak rá és ott IS kisemmizik a lakosságot! Ezzel elzárják az olajcsapot Kína elől és annyiért adják nekik, hogy épp éhen ne haljanak... Ez a cionáci terv!
Válasz erre
4
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!