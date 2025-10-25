Trump kiadta a parancsot: elindult Amerika legnagyobb anyahajója, ellenfeleit elfogta a rettegés

Nukleáris meghajtású szörnyeteg tűnt fel a szomszédunkban: Amerika nem bízza a véletlenre a budapesti békecsúcs védelmét
A több mint 100 ezer tonnás úszó erőd a világ legmodernebb hadihajója, amely mintegy ötezer fős legénységgel működik.
Trump azt akarja, hogy a lakosság az elnök ellen forduljon.
„Amerika megígérte, hogy soha többé nem kezdeményez háborút, és most mégis új, örökké tartó háborút indít” – Nicolás Maduro, Venezuela elnöke arra reagálva, hogy Donald Trump háborút indított a Karib-térségben található drogkereskedők ellen, és az elmúlt napokban jelentősen megnövelte az USA katonai jelenlétét a Karib-tengeren – írta meg a BBC.
Amint a Mandiner is beszámolt róla, az Egyesült Államok védelmi minisztere, Pete Hegseth pénteken elrendelte a világ legnagyobb hadihajója, a Gerald Ford repülőgép-hordozó, illetve az azt kísérő hadihajók és támadó repülőgépek Latin-Amerika partjainál történő bevetését. A több mint 100 ezer tonnás, ötezer fős legénységgel bíró úszó erődöt a Földközi-tengerről vezényelték vissza, miután pár nappal ezelőtt felbukkant Horvátország partjainál.
A BBC az üggyel kapcsolatban megkérdezte Christopher Sabatinit, a Chatham House agytröszt latin-amerikai ügyekért felelős vezető munkatársát, aki szerint a kormányzat intézkedése „a rezsimváltásról szól. Valószínűleg nem fognak bevonulni, remélhetőleg ez csak egy jelzés” – vélekedett az amerikai hadviselésről. Megjegyezte, szerinte
az USA célja, hogy „félelmet keltsen” a venezuelai katonaság és Maduro belső köreiben, hogy az elnök ellen forduljanak.
Az elnök hivatalosan is fegyveres konfliktusként ismerte el az Egyesült Államok és a latin-amerikai kábítószerkartellek közötti harcot.
A kábítószerkereskedelem elleni kampányban az USA több hadihajót, egy atom-tengeralattjárót és F-35-ös repülőgépeket küldött már a Karib-tengerre. Donald Trump elnök pedig elkötelezetten vallja, hogy megállítja a Latin-Amerikában rohamosan terjeszkedő drogkereskedőket.
