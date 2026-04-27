mbh bank eu támogatás barna zsolt

Mégsem fizet osztalékot az MBH Bank a kormányváltás után – az OTP nagy riválisánál részletesen levezették, miért

2026. április 27. 20:24

Mi vár az MBH-ra a kormányváltás után? – erről készítettek interjút Barna Zsolt elnök-vezérigazgatóval, aki megragadta az alkalmat és fegyelmezett gazdaságpolitikát, valamint a bankadó megszüntetését javasolta az új kormánynak.

A piac pozitívan fogadja az új kormányt, és inkább lehetőséget lát a változásban, mint kockázatot, így mi is bizakodóak lehetünk – állította a Portfolio-nak Barna Zsolt, az MBH Bank elnök-vezérigazgatója.

Az igazgatóság eredeti elképzelésével ellentétben nem fizet osztalékot a társaság, ezt a portálnak az EU-források megindulásával és a hazai vállalati finanszírozás várható erősödésével magyarázta az elnök-vezérigazgató.

„Szerintem itt egyértelmű az összefüggés: 

a pozitív gazdasági kilátások és az EU-támogatások rövid határidőn belüli folyósítása miatt élénkebb hitelezési tevékenységre készülünk. Ennek támogatása érdekében döntött úgy a közgyűlés, hogy a tárgyévi eredményből osztalék fizetésére ne kerüljön sor, 

és a felosztható eredmény eredménytartalékba kerüljön. A bank tőkehelyzete ezzel tovább erősödik, és ez az erő nemcsak az intenzívebb hitelezési tevékenységet, hanem a bank akvizíciós terveit is támogathatja. Úgy gondolom, hogy a pozitív kilátások és a mostani döntés növelhetik a bank hosszú távú jövedelmezőségi kilátásait és ezáltal a jövőbeni részvényesi értéket. Egyébként ez a döntés teljesen összhangban van a tavaly elfogadott osztalékpolitikával is” – fejtette ki.

Barna Zsolt szerint a jelenlegi piaci hangulat kedvező, de az elnök-vezérigazgató figyelmeztetett: ez a bizalom feltételes.

„A befektetők most egy hitelesebb, kiszámíthatóbb gazdaságpolitikai pályát áraznak. A következő időszak ezért egyfajta próbaidőszak: ha az új gazdaságpolitika fegyelmezett marad, és nem próbál rövid távú, látványosnak szánt intézkedésekkel kockáztatni a közpénzügyek terén, akkor ez a bizalom tartóssá válhat. Ez a bizalmi tőke lehet az egyik legfontosabb hajtóerő a növekedés beindításában” – magyarázta.

Szerinte a jelenlegi költségvetési helyzet szűk mozgásteret enged, ezért különösen fontos a fegyelmezett gazdálkodás.

Egy felelős gazdaságpolitika nem indulhat jelentős költekezéssel, mert az gyorsan aláássa a piaci bizalmat” 

– vélekedett.

A bankvezér arra is kitért, hogy szerinte 

a bankszektor terheit „kiszámíthatóvá kellene tenni.”

Ezzel kapcsolatban kifejtette: 

Ha ezekre az adóterhekre már nem lesz szüksége a költségvetésnek, akkor a megszüntetésüket várjuk, 

mert hosszabb távon a bankrendszer nem költségvetési finanszírozási eszköz, hanem a gazdasági növekedés motorja kell, hogy legyen.”

Nyittókép: MTI/Róka László
 

 

belbuda
2026. április 27. 20:30
Bástya elvtárs hóbortjait továbbra is finanszírozni kell… Erre lopták össze ezt a pénzintézetet…😱
nyugalom
2026. április 27. 20:29
Orban előre szólt!
