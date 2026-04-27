Mégsem fizet osztalékot az MBH Bank a kormányváltás után – az OTP nagy riválisánál részletesen levezették, miért

Barna Zsolt szerint a jelenlegi piaci hangulat kedvező, de az elnök-vezérigazgató figyelmeztetett: ez a bizalom feltételes.
„A befektetők most egy hitelesebb, kiszámíthatóbb gazdaságpolitikai pályát áraznak. A következő időszak ezért egyfajta próbaidőszak: ha az új gazdaságpolitika fegyelmezett marad, és nem próbál rövid távú, látványosnak szánt intézkedésekkel kockáztatni a közpénzügyek terén, akkor ez a bizalom tartóssá válhat. Ez a bizalmi tőke lehet az egyik legfontosabb hajtóerő a növekedés beindításában” – magyarázta.
Szerinte a jelenlegi költségvetési helyzet szűk mozgásteret enged, ezért különösen fontos a fegyelmezett gazdálkodás.
Egy felelős gazdaságpolitika nem indulhat jelentős költekezéssel, mert az gyorsan aláássa a piaci bizalmat”
– vélekedett.