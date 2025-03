A lengyelországi leszámolás mutatja, mi várna hazánkra, ha Magyar Péter kerülne hatalomra – vezető elemző a Mandinernek

Magyarországon is „Ragadós” lehet a lengyel példa

Arra is kitértünk, hogy a lengyel ellenzéki politikusok letartóztatása, meghurcolása sokakban negatív párhuzamot ébreszthetnek, hiszen az elmúlt hetekben Magyar Péter, a Tisza Párt vezetője is többször előhozakodott az Út a börtönbe programmal. Az iránti érdeklődésünkre, hogy a lengyel modell idehaza is működésbe lépne-e egy esetleges 2026-os fordulat esetén, az AJK vezető elemzője azt mondta, Magyar Péter már több alkalommal is utalt arra, hogy újramelegítené a 2022 előtt is hangoztatott baloldali terveket, melyek az Alaptörvény egyszerű többséggel történő megváltoztatásáról és közjogi méltóságok eltávolításáról szólnak. „Ezek a tervek kísértetiesen hasonlítanak a Tusk-kormány lépéseire, és figyelembe véve a mindkettejük mögött álló nemzetközi hátszelet, ezek nem üres fenyegetések. Már csak azért sem, mert Magyar és Tusk is a Manfred Weber vezette Néppárt tagjai, így a frakcióüléseken alkalmuk lehet megbeszélni a jogsértő terveiket”.

„Oda kell figyelnünk, mert a lengyel példa ragadós lehet, és a minden ellentétes állítással szemben létező

magyar jogállam is komoly veszélybe kerülhetne, ha a Tisza Párt hatalomra jutna”

– hangoztatta Szikra Levente.

Végül azt is gócső alá vettük, hogy mire számíthatnának a lengyel modell működése során a magyar sajtó képviselői. Hiszen, mint azt láthattuk 2023 végén, pár héttel a Tusk-kormány felállása után erőszakos hatalomátvétel történt a lengyel közmédiában. A szakértő erre megjegyezte, „úgy tűnik,

senki sincs biztonságban a Tusk-féle leszámolástól”.

„A közmédia erőszakos elfoglalása valóban aggasztó történet, hiszen rávilágít arra, hogy az önnön nagyszerűségéről és ideológiája helyességéről meggyőződött, de a valóságtól elszakadt, bosszúszomjas baloldali politikusok mennyire tisztelik a jogot és az ellenkező véleményt. Ez a jellemzés Donald Tuskra és Magyar Péterre is igaz. Nem árt tudni tehát, hogy ehhez hasonló terveket dédelget a hazai baloldal is” – zárta gondolatait Szikra Levente.

Nyitókép: Yelim LEE / AFP