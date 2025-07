Alaposan beárazták a magyar focit – van mire büszkének lenni a Fradinál, bár egy kém is érkezett

Saját lábra álló klubok

A már említett új „magyarszabály” tehát alaposan felforgatta a csapatok elképzeléseit, még értékesebbé tette, azaz felárazta a hazai labdarúgókat, így a honi legjobbak átigazolása még az eddigieknél is mélyebb pénztárcát igényel. Végső összegzés majd az ősz elején lesz indokolt, de a bajnokság szintlépését jól mutatja az NB I-ből való értékesítések száma és díja. Bombaként robbant a hír a nyár elején: Pécsi Ármin Liverpoolba szerződött, klubcsúcsot jelentő, 1 millió euró körüli összegért.

A Pécsi-transzfer dupla nyereség Felcsúton, szakmailag és anyagilag is nagy húzás, ráadásul már az utódja is megvan a 21 éves Dala Martin személyében, akinek szintén szép jövőt jósolnak.

Szintén jó döntés: az élvonalban éppen csak megragadó debreceniek 700 ezer euróért értékesítették Brandon Dominguest a spanyol első osztályba jutó Real Oviedónak. De annak sincs még egy éve, hogy a Ferencváros 3 millió euróért leigazolta a Szerbiában szereplő Saldanhát a Partizantól, aki kiemelkedő technikai képességei ellenére sem lett kihagyhatatlan a csapatból, fizikailag nem tudott az elvárásoknak megfelelőt ugrani. Ennek ellenére sajtóhírek szerint 5 millió euróért írt alá az Egyesült Arab Emírségekben szereplő Al-Wasl gárdájához.

Nem rossz üzlet: a brazil támadó 38 tétmeccsen 1766 percet töltött a pályán, 14 gólt szerzett és 3 gólpasszt osztott ki, majd 2 millió eurót keresett a klubnak. Ez az összeg meghaladja a 800 millió forintot, azaz több, mint amennyit az MLSZ-től kaphatnak, ha megfelelnek a „magyarszabálynak”...

A tunéziai válogatott középpályás, Mohamed Ali Ben Romdhane átigazolása is egy sikertörténet: az egyiptomi Al Ahlynak 1,5 millió euróért eladott labdarúgó a klubvilágbajnokságon már be is mutatkozott új állomáshelyén, és miután a Fradi két éve lejárt szerződésűként igazolta, vele is szép summát kasszírozott. Nem vitás, üzletileg egészen jól összerakott gépezetként működik az FTC, miközben a pályán gyűjtött sikerek sem maradnak el, erre feltétlenül büszkék lehetnek a klubnál.

A kérdés továbbra is az, maga mögé tudja-e utasítani bárki Robbie Keane alakulatát a hamarosan elrajtoló bajnokságban.