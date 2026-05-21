A magyar szabadság nehezen megszületett eszményképe: honvédszobor a Budai Várnegyedben

„Pünkösd vasárnapján, ragyogó napfényes időben, megható ünnepéllyel ment végbe a budavári honvédemlék leleplezése.

(...)

A derék szabadságharcosok, akik büszkén tűzték ki mellükre a régi honvédeket jelző érmet, méltó bámulat és tisztelet tárgyai voltak a fővárosban. Pünkösd két napján érdekesen tarkították meg az utcákat, s magán az ünnepélyen meglepte a közönséget impozáns felvonulásuk.

A Szentháromság téren, ahol gyülekeztek, rendkívül érdekes és megható jelenetek fordultak elő. Az öreg honvédek közt kegyelmes urak, magas állású férfiak mellett voltak egyszerű földmívesek, a kik batyujokat a hátukon hordták, mert nem szállottak sehová, s az ünnep után nyomban haza indultak. Többször megesett, hogy egy-egy ilyen tarisznyás paraszt nyakába előkelő úr borult.

– Emlékszel-e, mikor együtt küzdöttünk a piski hídnál?

– Tudod-e, mikor megmentettél a nagysallói csatában?

– Hát, te még élsz? Az isten áldjon meg!

Minduntalan hasonló visszaemlékezéseket lehetett hallani s a régi bajtársak zokogtak a viszontlátás öröme miatt. Vegyesen álltak egymás mellett tisztek és közlegények. Ott álltak öregség súlya alatt meghajoltan bár, de fiatalosan ragyogó szemmel és büszkén emelt homlokkal. Sokan felöltötték a régi honvéd vagy nemzetőri egyenruhát, s igyekeztek kihúzni magukat úgy, mint hajdan, mikor a csataindulóra lépkedtek.

A régi honvédek csoportjában közfigyelem tárgya volt báró Máriássy János nyugalmazott altábornagy, a ki 1849-ben mint honvédezredes második volt a megvívott várfokon, s a diadalmas ostrom kivívása nagyrészt neki köszönhető. Most jóságos arcú, szerény öregúr, a ki magas polcot foglal el a közéletben, és most is fiatalos hévvel beszél a nagy idők nagy eseményeiről.

A megjelent régi honvédek között voltak Hollán Ernő nyugalmazott altábornagy, Cserey Ignác, Inczédy Samu, gróf Esterházy Miguel, Veér Bertalan huszárezredesek, Comáromy László, Alvinczi Avelin honvédőrnagy, Lukácsy Miklós, Beőthy Andor, Thuránszky Tamás, Győrfi Péter, Tholway Gábor őrnagy, gróf Esterházy István, gróf Esterházy Kálmán, a félkezű képviselő, aki karját a szabadságharcban vesztette el, Rényi Rezső, Domahidy Ferenc, Borszéky Soma, Fomszek Sándor őrnagy, báró Podmaniczky Frigyes és még több száz tiszt.

(...)

A debreceni, szegedi és győri öreg honvédek egyenruhában vonultak fel, valamint a honvédmenedékház tagjai is, a kik közül mind eljöttek azok, a kik Buda vára diadalmas ostromában részt vettek. A debreceniek történeti nevezetességű zászló alatt jöttek. Ez a régi 67. zászlóalj lobogója, mely az ostromnál is szerepelt. A zászlót akkor is ugyanaz a Boros József zászlótartó vitte, a ki most tartotta a kezében.

A győriek zászlója szintén '48-as emlék. Világosnál egy honvédszázados levágta a rúdjáról, és teste körül csavarva, megmentette. A zászló Győrbe került, hol egy régi Rákóczi-zászló rúdjára feszítették. A lobogó át meg át van lyuggatva golyótól, s a szélei foszlányosan csüggnek alá.

A honvédek közt volt a hajdúnánásiak csoportjában Nyakó uram, aki '48-ban Klapkának volt a trombitása. Magával hozta a régi trombitát is, melyet a világért ki nem adna a kezéből, de azt mondta, hogy a debreceni múzeumnak testálja. A szegediek közt feltűnt a dobos, aki a 3. vörössipkás zászlóalj dobosa volt, s szintén részt vett Buda ostromában.

Az összes honvédek nesztora, Gyurkovits Mátyás nyugalmazott fővárosi tisztviselő volt, a ki ép erőben és egészségben most töltötte be 89. évét.

Érdekes volt a régi honvédek nagy csapatát látni, a mint ott nyüzsögtek, mozogtak a szobor alatt.

A honvédek ünnepére a régi bajtársakon kívül nagyszámú és előkelő közönség gyűlt össze. Különösen feltűnést keltett az országgyűlés impozáns, majdnem kétszáz főnyi küldöttsége, melyet báró Bánffy Dezső, a ház elnöke vezetett a szobor elé. A képviselők jobbára fényes díszmagyarban jelentek meg, valamint a főrendiház tagjai is, a kik között több ismert főúr volt látható. Budapest fő- és székváros szintén nagyobb küldöttséggel képviseltette magát.

Az ország minden részéből pedig több mint háromszáz küldöttség jelent meg. A küldöttségi tagok szép rendben sorakoztak a Dísz tér két felén megyék és városok szerint.

A tér közepén egész árbócerdő volt a megyék címereivel. A Dísz tér elragadó képet nyújtott. Valamennyi háza fel volt lobogózva, minden ablaka feldíszítve és emberekkel megrakva. A téren ezer meg ezer ember hullámzott. Az éjszaki sarkon emelkedett a hölgytribün, melyen ötszáz hely volt elfoglalva az ünnepélyben résztvevő hölgyek által. Az emelvényen láttuk Damjanich János és Gáspár '48-as honvédtábornokok özvegyeit, a Dessewffy és Károlyi grófnőket s a főváros sok előkelő hölgyét.

Pompás, verőfényes nap sütött. A keleti szél enyhén lengette a szobrot körülkerítő óriási vászontakarót. A szobrot környező pázsitra a koszorúk egész halmazát rakták le a felvonuló küldöttségek. Ennyi koszorút régen láttunk együtt, az aradi szabadságharc-szobor talapzatán.

(...)

A leleplezés program szerint folyt le. A budai dalárda himnusza után dr. Szénássy Sándor felolvasta a szobor történetét, melynek befejeztével elhangzott ajkáról a szó:

– Hulljon le a lepel!

Felejthetetlen, nagyszerű jelenet következett erre. A toronymagas szálfákról legurult a lepel, és látható lett a merész alkotású, művészi szép szobor. A közönség egy pillanatig mély csöndben, elbűvölten állt ott, de a másik percben egetverő éljenzésbe tört ki. A férfiak megemelték kalapjaikat, a hölgyek kendőiket lobogtatták és az öreg honvédek könnyezve borultak egymás nyakába.

Percekig tartott a taps és éljenzés. Egyszerre felhangzott az »Éljen Zala!« kiáltás, és sok ezer ajak éltette a teremtő művészt, a ki ott állt a dobogón kék Petőfi-atillában, hímzett fekete szűrben, kardosan, mint a régi idők daliája. Mellette ott szerénykedett a talapzat készítője, Schickedanz Albert tanár és műépítész.

(...)

A budai dalárda szózatába már belevegyült a lelkesült közönség éneke. A gyülekezeten leírhatatlan lelkesedés vett erőt. A honvédek egy része rázendítette a Kossuth-nótát, mely csakhamar ezer és ezer ajkon csendült meg. Ennek a hangjai mellett oszlott szét az ünneplő közönség.”

(Vasárnapi Ujság, 1893. május 28. Budapest, 1–2. o.)